ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਸੁਪਰ 8 ਸ਼ਡਿਊਲ: ਜਾਣੋ ਕਦੋਂ ਤੇ ਕਿਸ ਟੀਮ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ?
Super 8 Group: ਟੀ-20 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ 2026 ਨੂੰ ਦੋ ਸੁਪਰ 8 ਗਰੁੱਪਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਹਰੇਕ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਟੀਮਾਂ ਹਨ।
Published : February 18, 2026 at 12:40 PM IST
Team India Super 8 schedule: ਟੀ-20 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ 2026 ਦਾ ਅਗਲਾ ਦੌਰ 'ਸੁਪਰ 8' ਜਲਦ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੱਤ ਟੀਮਾਂ ਸੁਪਰ 8 ਲਈ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਗਰੁੱਪ ਏ ਤੋਂ ਭਾਰਤ, ਗਰੁੱਪ ਬੀ ਤੋਂ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਬਾਬਵੇ, ਗਰੁੱਪ ਸੀ ਤੋਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਅਤੇ ਵੈਸਟਇੰਡੀਜ਼ ਅਤੇ ਗਰੁੱਪ ਡੀ ਤੋਂ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਅਤੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਗਰੁੱਪ ਏ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਟੀਮ ਅੱਜ, ਭਾਵ 18 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ-ਨਾਮੀਬੀਆ ਮੈਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇਹ ਮੈਚ ਜਿੱਤਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਸੁਪਰ 8 ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧੇਗਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਅਗਲੇ ਦੌਰ ਲਈ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕਰੇਗਾ।
ਸੁਪਰ 8 ਗਰੁੱਪ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ
ਟੀ-20 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ 2026 ਦੇ ਸੁਪਰ 8 ਨੂੰ ਦੋ ਗਰੁੱਪਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਗਰੁੱਪ ਇੱਕ 'ਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ, ਵੈਸਟ ਇੰਡੀਜ਼ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਬਾਬਵੇ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਗਰੁੱਪ ਦੋ ਵਿੱਚ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ, ਇੰਗਲੈਂਡ, ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਂ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਸੁਪਰ 8 ਸ਼ਡਿਊਲ
ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਮੌਜੂਦਾ ਟੀ-20 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਵਿੱਚ ਅਜੇਤੂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗਰੁੱਪ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਤਿੰਨ ਮੈਚ ਜਿੱਤੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਸ ਗਰੁੱਪ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਚੌਥਾ ਮੈਚ 18 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ, ਭਾਵ ਅੱਜ ਨੀਦਰਲੈਂਡਜ਼ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਸੁਪਰ 8 ਦੌਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਵਿਰੁੱਧ ਕਰੇਗਾ। ਭਾਰਤ ਇਸ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 3 ਮੈਚ ਖੇਡੇਗਾ, ਜੋ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮ 7 ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਗੇ।
- ਭਾਰਤ ਬਨਾਮ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ - 22 ਫਰਵਰੀ - ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ
- ਭਾਰਤ ਬਨਾਮ ਜ਼ਿੰਬਾਬਵੇ - 26 ਫਰਵਰੀ - ਚੇਨਈ
- ਭਾਰਤ ਬਨਾਮ ਵੈਸਟ ਇੰਡੀਜ਼ - 1 ਮਾਰਚ - ਕੋਲਕਾਤਾ
ਸੂਰਿਆ ਕੁਮਾਰ ਯਾਦਵ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਟੀ-20 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਸੰਤੁਲਿਤ ਵਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕ੍ਰਿਕਟ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਸੁਪਰ-8 ਦੀ ਬੇਸਬਰੀ ਨਾਲ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਟੀਮਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਵਿਰੁੱਧ ਖੇਡਣਗੀਆਂ।
ਗਰੁੱਪ ਪੜਾਅ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਈਆਂ ਟੀਮਾਂ
ਗਰੁੱਪ ਪੜਾਅ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਈਆਂ ਟੀਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਟੀਮ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਉਦੋਂ ਲੱਗਿਆ ਜਦੋਂ ਜ਼ਿੰਬਾਬਵੇ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 23 ਦੌੜਾਂ ਨਾਲ ਹਰਾਇਆ। 2009 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਮੌਕਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਟੀਮ ਗਰੁੱਪ ਪੜਾਅ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਹੋਰ ਟੀਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸਕਾਟਲੈਂਡ, ਨੇਪਾਲ, ਓਮਾਨ, ਨਾਮੀਬੀਆ, ਇਟਲੀ, ਕੈਨੇਡਾ, ਅਫ਼ਗ਼ਾਨਿਸਤਾਨ, ਨੀਦਰਲੈਂਡਜ਼, ਆਇਰਲੈਂਡ, ਯੂਏਈ ਦੇ ਨਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਜਦਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਯੂਐੱਸਏ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮੈਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਾਰੀ ਹੋਈ ਇੱਕ ਟੀਮ ਵੀ ਗਰੁੱਪ ਪੜਾਅ 'ਚ ਹੀ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।