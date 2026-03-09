T20 ਵਰਲਡ ਕੱਪ 2026: ਜਾਣੋ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਟੀਮ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਮਿਲੀ ਇਨਾਮੀ ਰਾਸ਼ੀ?

T20 ਵਰਲਡ ਕੱਪ 2026: ਜਾਣੋ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਟੀਮ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਮਿਲੀ ਇਨਾਮੀ ਰਾਸ਼ੀ?
Team India Prize Money: ਟੀ20 ਵਰਲਡ ਕੱਪ 2026 ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਇਨਾਮੀ ਰਾਸ਼ੀ। ਜਾਣੋ ਪੂਰੀ ਡਿਟੇਲ।
Published : March 9, 2026 at 7:18 AM IST
T20 World Cup Prize Money: ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਦਿਲਚਸਪ ਕ੍ਰਿਕਟ ਐਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟੀ-20 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ 2026 ਐਤਵਾਰ, 8 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਦੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਨੂੰ 96 ਦੌੜਾਂ ਨਾਲ ਹਰਾ ਕੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਜਿੱਤ ਦਰਜ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਜਿੱਤ ਦੇ ਨਾਲ 'ਭਾਰਤ ਡਿਫੈਂਡਿੰਗ ਚੈਂਪੀਅਨ' ਵਜੋਂ ਖਿਤਾਬ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੀ ਪਹਿਲੀ ਟੀਮ ਬਣ ਗਈ।
A story written in grit rewarded with the @aramco #T20WorldCup Player of the Tournament for Sanju Samson 🌟 pic.twitter.com/Ozufg4M3M0— ICC (@ICC) March 8, 2026
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਹ ਬਲੈਕ ਕੈਪਸ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੀ ਇਕਲੌਤੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਟੀਮ ਵੀ ਬਣ ਗਈ। ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਲਈ ਇਹ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ ਖਿਤਾਬ ਜਿੱਤਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਸੀ ਪਰ ਉਹ 255 ਦੌੜਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸਕੋਰ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੇ, 159 ਦੌੜਾਂ 'ਤੇ ਢੇਰ ਹੋ ਗਏ।
ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਇਨਾਮੀ ਰਾਸ਼ੀ
ਖਿਤਾਬ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੀ ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਲਈ $3.0 ਮਿਲੀਅਨ (₹27.48 ਕਰੋੜ) ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ 2024 ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਐਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕੁੱਲ ਇਨਾਮੀ ਪੂਲ ਵਿੱਚ 20% ਵਾਧਾ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਲ 2024 ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਨੂੰ $2.45 ਮਿਲੀਅਨ (₹22.30 ਕਰੋੜ) ਮਿਲੇ।
Jasprit Bumrah was unstoppable with the ball as always, as he powered India to a big win over New Zealand in the #T20WorldCup Final🔥— ICC (@ICC) March 8, 2026
He wins @aramco POTM🏅
📝: https://t.co/Y8BErsDM9m pic.twitter.com/zyTb3SVgWF
ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਮਿਲਣਗੇ?
ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੀ ਹਾਰਨ ਵਾਲੀ ਟੀਮ ਨੂੰ 1.6 ਮਿਲੀਅਨ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦੀ ਵੱਡੀ ਇਨਾਮੀ ਰਾਸ਼ੀ ਵੀ ਮਿਲੇਗੀ, ਜੋ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਕ੍ਰਾਂਸੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ₹14.65 ਕਰੋੜ (ਲਗਭਗ ₹14.65 ਕਰੋੜ) ਬਣਦੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਐਡੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ, ਉਪ ਜੇਤੂ ਨੂੰ ₹1.28 ਮਿਲੀਅਨ (₹11.65 ਕਰੋੜ) ਮਿਲੇ ਸਨ, ਜੋ ਕਿ ₹3 ਕਰੋੜ (ਲਗਭਗ ₹3 ਕਰੋੜ) ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਨੇ ਤੀਜਾ ਟੀ-20 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਖਿਤਾਬ ਜਿੱਤਿਆ
ਭਾਰਤ ਆਪਣਾ ਤੀਜਾ ਟੀ-20 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਖਿਤਾਬ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੀ ਪਹਿਲੀ ਟੀਮ ਬਣੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 2007 ਅਤੇ 2024 ਵਿੱਚ ਖਿਤਾਬ ਜਿੱਤਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਸੂਰਿਆਕੁਮਾਰ ਯਾਦਵ ਦੀ ਕਪਤਾਨੀ ਹੇਠ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ ਖਿਤਾਬ ਜਿੱਤਿਆ।
Despite the Final defeat, a #T20WorldCup campaign to be proud of for Mitchell Santner and his New Zealand side 👏 🇳🇿 pic.twitter.com/oSRyAIStTT— ICC (@ICC) March 8, 2026
ਫਾਈਨਲ ਮੈਚ ਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪਾਰੀ
ਟਾਸ ਹਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ 20 ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ 5 ਵਿਕਟਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ 'ਤੇ 255 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਦੂਬੇ ਨੇ ਆਖਰੀ 8 ਗੇਂਦਾਂ ਵਿੱਚ 26 ਦੌੜਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪਾਰੀ ਖੇਡੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 3 ਚੌਕੇ ਅਤੇ 2 ਛੱਕੇ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਨੇ ਵੀ 21 ਗੇਂਦਾਂ ਵਿੱਚ 52 ਦੌੜਾਂ, ਸੰਜੂ ਨੇ 46 ਗੇਂਦਾਂ ਵਿੱਚ 89 ਦੌੜਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸ਼ਨ ਨੇ 25 ਗੇਂਦਾਂ ਵਿੱਚ 54 ਦੌੜਾਂ ਦੀ ਤੇਜ਼ ਪਾਰੀ ਖੇਡੀ। ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਲਈ ਜੈਮੀ ਨੀਸ਼ਮ ਸਭ ਤੋਂ ਸਫਲ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਨੇ 4 ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ 46 ਦੌੜਾਂ ਦੇ ਕੇ 3 ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ। ਕਪਤਾਨ ਸੈਂਟਨਰ ਸਭ ਤੋਂ ਕਿਫਾਇਤੀ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਨੇ 4 ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ 33 ਦੌੜਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ।
The 𝐂𝐚𝐩𝐭𝐚𝐢𝐧 and his 𝐂𝐮𝐩 😍🏆 #T20WorldCup pic.twitter.com/YXFfCHgyaQ— ICC (@ICC) March 8, 2026
ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ 159 ਦੌੜਾਂ 'ਤੇ ਆਲ ਆਊਟ
256 ਦੌੜਾਂ ਦੇ ਟੀਚੇ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ 159 ਦੌੜਾਂ 'ਤੇ ਆਲ ਆਊਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਸਦਾ ਪਹਿਲਾ ਖਿਤਾਬ ਜਿੱਤਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ 96 ਦੌੜਾਂ ਨਾਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਲਈ, ਟਿਮ ਸੀਫਰਟ ਨੇ 26 ਗੇਂਦਾਂ 'ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 52 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਜਦਕਿ ਮਿਸ਼ੇਲ ਸੈਂਟਨਰ ਨੇ 35 ਗੇਂਦਾਂ 'ਤੇ 43 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਭਾਰਤ ਲਈ, ਬੁਮਰਾਹ ਅਤੇ ਅਕਸ਼ਰ ਸਭ ਤੋਂ ਸਫਲ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ ਰਹੇ। ਬੁਮਰਾਹ ਨੇ 4 ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ 15 ਦੌੜਾਂ ਦੇ ਕੇ 4 ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ, ਜਦਕਿ ਅਕਸ਼ਰ ਨੇ 3 ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ 27 ਦੌੜਾਂ ਦੇ ਕੇ 3 ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ।