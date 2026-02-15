ETV Bharat / sports

ਭਾਰਤ–ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਟੀ-20 ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 'ਚ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਖਿਡਾਰੀ

ਅੱਜ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮੈਚ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੈ। ਹਰ ਕੋਈ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜਿੱਤ ਲਈ ਕਾਮਨਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਭਾਰਤ–ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਟੀ-20 ਮਹਾਮੁਕਾਬਲੇ 'ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ (Etv Bharat)
By ETV Bharat Punjabi Team

Published : February 15, 2026 at 3:00 PM IST

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ: ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਕੋਲੰਬੋ 'ਚ ਖੇਡੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਟੀ-20 ਕ੍ਰਿਕਟ ਮੁਕਾਬਲੇ ‘ਤੇ ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੈਚ ਭਾਵੇਂ ਹੀ ਸ਼੍ਰੀ ਲੰਕਾ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮਦਾਸਾ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਖੇਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮੈਚ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਭਾਰੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਇਸ ਮੈਚ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ। ਟੀ-20 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ 2026 ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮੈਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 'ਚ ਮੈਚ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਪ੍ਰੰਸ਼ਸਕ ਖੁਸ਼ (Etv Bharat)

ਦੋਵੇਂ ਟੀਮਾਂ ਪੂਰੇ ਜੋਸ਼ ਅਤੇ ਜਜ਼ਬੇ ਨਾਲ ਮੈਦਾਨ ‘ਚ ਉਤਰਣਗੀਆਂ, ਉਥੇ ਹੀ ਭਾਰਤ–ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਆਮ ਜਨਤਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੋਸ਼ ਭਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮੈਚ ਜਿੱਤ ਅਤੇ ਹਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਅਤੇ ਇੱਜ਼ਤ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮੈਚ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਫੈਨਜ਼ ਵਿੱਚ ਖਾਸਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਸ਼ਰਮਾ ਤੋਂ ਉਮੀਦਾਂ

ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੀਮ ਦੇ ਕਪਤਾਨ ਸੂਰਿਯਕੁਮਾਰ ਯਾਦਵ ਅਤੇ ਉਪ-ਕਪਤਾਨ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਸ਼ਰਮਾ ਉੱਤੇ ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਸ਼ਰਮਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਆਈਸੀਸੀ ਟੀ-20 ਰੈਂਕਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਕਾਬਿਜ਼ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਢਿੱਡ ਦੀ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਕਾਰਨ ਨਾਮੀਬੀਆ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪਿਛਲਾ ਮੈਚ ਨਹੀਂ ਖੇਡ ਸਕੇ ਸਨ, ਪਰ ਉਮੀਦ ਜਤਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇਸ ਵੱਡੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਮਿਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਟੀਮ ਦਾ ਸੰਤੁਲਨ ਵੀ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਭਾਰਤ–ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਟੀ-20 ਮਹਾਮੁਕਾਬਲੇ 'ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ (Etv Bharat)

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 'ਚ ਉਤਸ਼ਾਹ

ਮੈਚ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਸ਼ਰਮਾ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਿਕਟ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਉਤਸ਼ਾਹ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਸਥਾਨਕ ਕੋਚ ਪ੍ਰਮੋਦ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਮੈਚ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਖੇਡ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਖੇਡਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਖਿਡਾਰੀ ਆਤਮਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹਨ। ਟੀ-20 ਵਰਗੇ ਛੋਟੇ ਫਾਰਮੈਟ ਵਿੱਚ ਬੈਸਟਮੈਨ, ਬੋਲਰ ਅਤੇ ਫੀਲਡਿੰਗ ਤਿੰਨਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਬਰਾਬਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਟੀਮ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹੀ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕਰਦੀ ਹੈ।'


ਕ੍ਰਿਕਟ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ

ਨੌਜਵਾਨ ਖਿਡਾਰੀ ਮਾਹੀ, ਨਿਹਾਰਿਕਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਟੀਮ ਇੰਡੀਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਭਾਰਤ ਬਨਾਮ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਅੱਜ ਦਾ ਮੈਚ ਬੇਹੱਦ ਰੋਮਾਂਚਕ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਭਾਰਤੀ ਓਪਨਰਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਆਊਟ ਕਰਨ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਪਰ ਜੇ ਭਾਰਤੀ ਖਿਡਾਰੀ ਸੰਯਮ ਅਤੇ ਆਕਰਮਕਤਾ ਦਾ ਸਹੀ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ, ਤਾਂ ਜਿੱਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹੀ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਜਾਵੇਗੀ। ਹਰ ਵਾਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿੱਤ ਭਾਰਤ ਦੀ ਝੋਲੀ ਹੀ ਆਵੇਗੀ। ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀ ਕਮਾਲ ਕਰ ਦਿਖਾਉਣਗੇ। ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹਨ। ਜੇ ਭਾਰਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਜਿੱਤ ਦਰਜ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਵੇਗਾ।'

ਭਾਰਤ–ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਟੀ-20 ਮਹਾਮੁਕਾਬਲੇ 'ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ (Etv Bharat)

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ–ਪਾਕ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦਬਾਅ ਭਰਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਭਾਰਤੀ ਖਿਡਾਰੀ ਹਰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਮਰੱਥ ਹਨ। ਸਲੀਲ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਵਧੀਆ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਲਈ ਦੁਆ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਸ਼ਰਮਾ ਵਰਗੇ ਖਿਡਾਰੀ ਵੱਡੇ ਮੰਚ ‘ਤੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰਥਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਹਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਮੁਕਾਬਲਾ ਰੋਮਾਂਚ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਦਬਾਅ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਖੇਡ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸਭ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਜਿੱਤਦੀ ਹੈ।'

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ 2007 ਅਤੇ 2024 ਵਿੱਚ ਟੀ-20 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਜਿੱਤਿਆ ਹੈ, ਟੀਮ ਨੇ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ ਖਿਤਾਬ ਜਿੱਤਿਆ ਸੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 2009 ਦਾ ਚੈਂਪੀਅਨ ਹੈ ਅਤੇ 2007 ਅਤੇ 2022 ਵਿੱਚ ਉਪ ਜੇਤੂ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੀਆਂ ਪਿੱਚਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

