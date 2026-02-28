ETV Bharat / sports

PAK vs SL: ਕੀ ਮੀਂਹ ਰੋਕੇਗਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਦਾ ਰਾਹ, ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਮੌਸਮ ਰਿਪੋਰਟ

PAK vs SL Super 8: ਟੀ20 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਦੇ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਰਨ ਰੇਟ ਨਾਲ ਹਰਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਏਗੀ।

PAK VS SL WEATHER REPORT
ਕੀ ਮੀਂਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਦਾ ਰਸਤਾ ਰੋਕ ਦੇਵੇਗਾ? (AFP)
PAK vs SL Weather Report: ਟੀ-20 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ 2026 ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੁਪਰ 8 ਮੈਚ 28 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਪੱਲੇਕੇਲੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਵਿਚਕਾਰ ਖੇਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਲਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਇਹ ਮੈਚ ਜਿੱਤਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਚੋਟੀ ਦੇ ਚਾਰ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਜਿੱਤ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨੈੱਟ ਰਨ ਰੇਟ ਵਧਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸੁਪਰ 8 ਦੇ ਗਰੁੱਪ 2 ਤੋਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਨਾਲ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਲਈ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਨੂੰ ਪਛਾੜਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਇਹ ਗਰੁੱਪ 2 ਵਿੱਚ ਆਖਰੀ ਮੈਚ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਰਨ ਰੇਟ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਗਣਿਤ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ 65 ਦੌੜਾਂ ਨਾਲ ਜਿੱਤਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਉਹ ਪਿੱਛਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ 13 ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਟੀਚਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਮੈਚ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਰੋਮਾਂਚਕ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਮੌਸਮ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੱਲੇਕੇਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਮੀਂਹ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।

PAK VS SL WEATHER REPORT
ਪੱਲੇਕੇਲੇ ਮੌਸਮ ਰਿਪੋਰਟ (Screen Grab accuweather)

ਜੇਕਰ ਮੈਚ ਮੀਂਹ ਕਾਰਨ ਰੱਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਲਈ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕਰੇਗਾ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਅੰਕ ਮਿਲੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੁੱਲ ਅੰਕ ਦੋ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਤਿੰਨ ਹਨ।

ਮੌਸਮ ਰਿਪੋਰਟ

ਮੌਸਮ ਰਿਪੋਰਟ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਲਈ ਚੰਗੀ ਖ਼ਬਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਮੀਂਹ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੁਕਾਵਟ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਪਮਾਨ 24°C ਅਤੇ 20°C ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਰਹੇਗਾ। ਨਮੀ ਲੱਗਭਗ 70% ਰਹੇਗੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਦਰਸ਼ਕ ਪੂਰਾ ਮੈਚ ਦੇਖ ਸਕਣਗੇ।

ਪਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟ

ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੇ ਹੋਰ ਸਥਾਨਾਂ ਵਾਂਗ ਪੱਲੇਕੇਲੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਟੇਡੀਅਮ ਇੱਕ ਹੌਲੀ ਪਿੱਚ ਹੈ ਜੋ ਸਪਿਨਰਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਔਸਤ ਸਕੋਰ 171 ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਨੇ 30 ਵਿੱਚੋਂ 16 ਮੈਚ ਜਿੱਤੇ ਹਨ। ਘਰੇਲੂ ਟੀ-20 ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ, ਮੈਦਾਨ 'ਤੇ 30 ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਪਾਰੀ ਦਾ ਔਸਤ ਸਕੋਰ 165 ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਨੇ 16 ਮੈਚ ਜਿੱਤੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਪਿੱਛਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਨੇ 14 ਮੈਚ ਜਿੱਤੇ ਹਨ।

ਦੋਵਾਂ ਟੀਮਾਂ ਦੇ ਸਕੁਐਡ

ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ: ਪਥੁਮ ਨਿਸਾਂਕਾ, ਕੁਸਲ ਮੇਂਡਿਸ (ਵਿਕਟਕੀਪਰ), ਚਰਿਥ ਅਸਾਲੰਕਾ, ਪਵਨ ਰਥਨਾਇਕ, ਕਾਮਿੰਡੂ ਮੈਂਡਿਸ, ਦਾਸੁਨ ਸ਼ਨਾਕਾ (ਕਪਤਾਨ), ਦੁਸ਼ਨ ਹੇਮੰਥਾ, ਦੁਨਿਥ ਵੇਲਾਲੇਜ, ਦੁਸ਼ਮੰਥਾ ਚਮੀਰਾ, ਮਹੇਸ਼ ਥੀਕਸ਼ਾਨਾ, ਦਿਲਸ਼ਾਨ ਮਦੁਸ਼ੰਕਾ, ਕੁਸਲ ਪਰੇਰਾ, ਪ੍ਰਮੋਦ ਮਦੁਸ਼ਨ, ਜੈਨਿਥ ਲਿਆਨਾਗੇ, ਕਾਮਿਲ ਮਿਸ਼ਾਰਾ।

ਪਾਕਿਸਤਾਨ: ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਫਰਹਾਨ, ਸਾਈਮ ਅਯੂਬ, ਸਲਮਾਨ ਆਗਾ (ਕਪਤਾਨ), ਬਾਬਰ ਆਜ਼ਮ, ਫਖਰ ਜ਼ਮਾਨ, ਸ਼ਾਦਾਬ ਖਾਨ, ਉਸਮਾਨ ਖਾਨ (ਵਿਕਟਕੀਪਰ), ਮੁਹੰਮਦ ਨਵਾਜ਼, ਸ਼ਾਹੀਨ ਅਫਰੀਦੀ, ਸਲਮਾਨ ਮਿਰਜ਼ਾ, ਉਸਮਾਨ ਤਾਰਿਕ, ਖਵਾਜਾ ਨਫੇ, ਨਸੀਮ ਸ਼ਾਹ, ਅਬਰਾਰ ਅਹਿਮਦ, ਫਹੀਮ ਅਸ਼ਰਫ।

