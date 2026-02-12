ETV Bharat / sports

ਵੈਸਟ ਇੰਡੀਜ਼ ਨੇ 10 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇੰਗਲੈਂਡ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਮਾਤ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂਆਤ

T20 World Cup 2026 Matchday Results: ਟੀ-20 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਦੇ ਪੰਜਵੇਂ ਦਿਨ ਵੈਸਟਇੰਡੀਜ਼, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਨੇ ਜਿੱਤਾਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ।

T20 World Cup 2026
T20 World Cup 2026 (Photo Courtesy: @T20WorldCup)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : February 12, 2026 at 7:34 AM IST

|

Updated : February 12, 2026 at 8:07 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

T20 World Cup 2026 Matchdays:11 ਫ਼ਰਵਰੀ ਨੂੰ ਖੇਡੇ ਗਏ ਟੀ-20 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ 2026 ਦੇ ਤੀਜੇ ਮੈਚ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਕਿ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੇ ਪੰਜਵੇਂ ਦਿਨ ਸੀ, ਵੈਸਟ ਇੰਡੀਜ਼ ਨੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਨੂੰ 30 ਦੌੜਾਂ ਨਾਲ ਹਰਾਇਆ। ਇਹ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਟੀ-20 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਵਿੱਚ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿਰੁੱਧ ਵੈਸਟ ਇੰਡੀਜ਼ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਜਿੱਤ ਸੀ। ਆਖਰੀ ਵਾਰ ਵੈਸਟ ਇੰਡੀਜ਼ ਨੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਨੂੰ 2016 ਦੇ ਫਾਈਨਲ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਹਰਾਇਆ।

ਵੈਸਟ ਇੰਡੀਜ਼ ਬਨਾਮ ਇੰਗਲੈਂਡ

ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਵਾਨਖੇੜੇ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਖੇਡੇ ਗਏ ਇਸ ਮੈਚ ਵਿੱਚ, ਵੈਸਟ ਇੰਡੀਜ਼ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ 20 ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ 196/6 ਦਾ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਸਕੋਰ ਬਣਾਇਆ। ਰਦਰਫੋਰਡ ਨੇ 42 ਗੇਂਦਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜੇਤੂ 76 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੋ ਚੌਕੇ ਅਤੇ ਸੱਤ ਛੱਕੇ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਚੇਜ਼ ਨੇ 34 ਅਤੇ ਹੋਲਡਰ ਨੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ 33 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਇੰਗਲੈਂਡ ਲਈ ਆਦਿਲ ਰਾਸ਼ਿਦ ਸਭ ਤੋਂ ਸਫਲ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਨੇ ਚਾਰ ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ 16 ਦੌੜਾਂ ਦੇ ਕੇ 2 ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ। ਓਵਰਟਨ ਨੇ ਵੀ ਦੋ ਵਿਕਟਾਂ (2-33) ਲਈਆਂ, ਜਦਕਿ ਆਰਚਰ ਅਤੇ ਕੁਰਨ ਥੋੜੇ ਮਹਿੰਗੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਵਿਕਟ ਲਈ।

197 ਦੌੜਾਂ ਦੇ ਟੀਚੇ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਟੀਮ 19 ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ 166 ਦੌੜਾਂ 'ਤੇ ਢੇਰ ਹੋ ਗਈ। ਫਿਲ ਸਾਲਟ ਨੇ 30, ਬੈਥਲ ਨੇ 33 ਅਤੇ ਸੈਮ ਕੁਰਨ ਨੇ ਨਾਬਾਦ 43 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਪਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਲਿਜਾ ਸਕੇ। ਵੈਸਟਇੰਡੀਜ਼ ਦੇ ਸਪਿਨਰਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ। ਗੁਡਾਕੇਸ਼ ਮੋਤੀ ਨੇ 4 ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ 3 ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ, ਜਦਕਿ ਚੇਜ਼ ਨੇ 4 ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ 2 ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਅਕੀਲਾ ਹੁਸੈਨ ਨੇ ਇੱਕ ਵਿਕਟ ਲਈ। ਰਦਰਫੋਰਡ ਨੂੰ 'ਪਲੇਅਰ ਆਫ਼ ਦ ਮੈਚ' ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਬਨਾਮ ਆਇਰਲੈਂਡ

ਦੂਜੇ ਮੈਚ ਵਿੱਚ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੇ ਕੋਲੰਬੋ ਦੇ ਆਰ ਪ੍ਰੇਮਦਾਸਾ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਟੀ-20 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ 2026 ਦੇ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਆਇਰਲੈਂਡ ਉੱਤੇ 67 ਦੌੜਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਜਿੱਤ ਦਰਜ ਕੀਤੀ। ਨਾਥਨ ਐਲਿਸ ਅਤੇ ਐਡਮ ਜ਼ਾਂਪਾ ਨੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ, ਚਾਰ-ਚਾਰ ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ। ਨਾਥਨ ਐਲਿਸ ਨੂੰ ਪਲੇਅਰ ਆਫ ਦ ਮੈਚ ਦਾ ਪੁਰਸਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। 182 ਦੌੜਾਂ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਆਇਰਲੈਂਡ 16.5 ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ 115 ਦੌੜਾਂ 'ਤੇ ਆਲ ਆਊਟ ਹੋ ਗਿਆ।

ਸਾਊਥ ਅਫਰੀਕਾ ਬਨਾਮ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ

ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਅਤੇ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਖੇਡਿਆ ਗਿਆ ਦਿਨ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਮੈਚ ਕਾਫ਼ੀ ਰੋਮਾਂਚਕ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਨਤੀਜਾ ਦੋ ਸੁਪਰ ਓਵਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ। ਪਹਿਲੇ 20 ਓਵਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਵਾਂ ਟੀਮਾਂ ਦੇ ਸਕੋਰ ਬਰਾਬਰ ਰਹੇ ਅਤੇ ਮੈਚ ਦੂਜੇ ਸੁਪਰ ਓਵਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਰਿਹਾ।

ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਖੇਡੇ ਗਏ ਇਸ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦਿਆਂ, 20 ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ 187 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਅਤੇ ਫਿਰ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਨੂੰ 19.4 ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ 187 ਦੌੜਾਂ 'ਤੇ ਆਊਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਸੁਪਰ ਓਵਰ ਵਿੱਚ 17 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਜਦਕਿ ਅਫਰੀਕਾ ਨੇ ਵੀ ਇੰਨੀਆਂ ਹੀ ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਫਿਰ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਨੇ ਦੂਜੇ ਸੁਪਰ ਓਵਰ ਵਿੱਚ 24 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਪਰ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 19 ਦੌੜਾਂ ਹੀ ਬਣਾ ਸਕਿਆ।

Last Updated : February 12, 2026 at 8:07 AM IST

TAGGED:

T20 WORLD CUP
MATCHDAY RESULTS
T20 WORLD CUP MARTCHES
WI VS ENG
AUS VS IRE

Quick Links / Policies

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.