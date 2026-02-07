ETV Bharat / sports

T20 World Cup 2026: ਅੱਜ ਟੀ-20 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰੇਗਾ ਭਾਰਤ, ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਰੁੱਧ ਪਹਿਲਾ ਮੈਚ

IND vs USA Match Preview: ਮੌਜੂਦਾ ਚੈਂਪੀਅਨ ਭਾਰਤ ਟੀ-20 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ 2026 ਦਾ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ ਮੈਚ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਰੁੱਧ ਵਾਨਖੇੜੇ ਵਿਖੇ ਖੇਡੇਗਾ।

IND vs USA Match Preview
ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ (AFP)
By ETV Bharat Sports Team

Published : February 7, 2026 at 12:42 PM IST

6 Min Read
ਮੁੰਬਈ: ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਟੀ-20 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ 2026 ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਮੁਹਿੰਮ 7 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਵਾਨਖੇੜੇ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗਾ, ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਟੀਮ ਜੋ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਇਸ ਮੁਕਾਮ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਟੀਮ ਕਾਗਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਨਾਲੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਟੀ-20 ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ।

ਭਾਰਤ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ

ਭਾਰਤ ਦੀ ਟੀਮ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਦਾਖਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਿਰੁੱਧ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ 4-1 ਦੀ ਘਰੇਲੂ ਲੜੀ ਦੀ ਜਿੱਤ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ। ਟੀਮ ਸੈੱਟ ਹੈ, ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਹਨ, ਅਤੇ ਜੋ ਬਚਿਆ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੈ। ਟੀਮ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਧਿਆਨ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕ੍ਰਮ ਦੇ ਸਿਖਰ 'ਤੇ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਸ਼ਰਮਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਕ ਸ਼ਕਤੀ ਵਜੋਂ ਉਭਰਿਆ ਹੈ।

ਪਾਵਰਪਲੇ ਵਿੱਚ ਨਿਡਰ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸੈੱਟ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕਸਾਰ, ਉਹ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਆਪਣੀ ਲੰਬਾਈ ਲੱਭਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗਤੀ ਦਾ ਟੀਕਾ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਣ ਉਸਦਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਾਅਦੇ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਜੋਂ। ਉਸਦੇ ਨਾਲ, ਈਸ਼ਾਨ ਕਿਸ਼ਨ ਇੱਕ ਫਾਰਮ ਨਾਲ ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਬਹਿਸ ਦਾ ਅੰਤ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਘਰੇਲੂ ਸੀਜ਼ਨ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਟੀ-20I ਸੈਂਕੜਾ, ਅਤੇ ਅਭਿਆਸ ਵਿੱਚ 20 ਗੇਂਦਾਂ ਵਿੱਚ 53 ਦੌੜਾਂ ਨੇ ਦਸਤਾਨੇ ਅਤੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸਥਾਨ ਦੋਵੇਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਇਰਾਦੇ ਦਾ ਸੁਮੇਲ ਹੈ।

ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਮੱਧ ਕ੍ਰਮ

ਸੂਰਿਆਕੁਮਾਰ ਯਾਦਵ ਦੀ ਕਲਪਨਾ, ਹਾਰਦਿਕ ਪੰਡਯਾ ਦੀ ਤਾਕਤ ਅਤੇ ਸੰਤੁਲਨ, ਅਤੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਰਿੰਕੂ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤਤਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕ੍ਰਮ ਹੈ ਜੋ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਨਿਯੰਤਰਣ ਵਿਕਲਪਿਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ।

ਗੇਂਦਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਮੁਹਾਰਤ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਬੁਮਰਾਹ ਅਤੇ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਅਤੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਹਰਸ਼ਿਤ ਰਾਣਾ ਦੀ ਗਤੀ ਵਿਚਕਾਰਲੇ ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਵਰੁਣ ਚੱਕਰਵਰਤੀ ਦੀ ਰਹੱਸਮਈ ਸਪਿਨ, ਕੁਲਦੀਪ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼, ਅਤੇ ਅਕਸ਼ਰ ਪਟੇਲ ਦੀ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਤੋੜਨ ਦਾ ਕੰਮ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਲੈਅ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸੈੱਟ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਗਾੜਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਟੀਮ ਸਿਰਫ਼ ਮੈਚ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਰੋਧੀ ਟੀਮ 'ਤੇ ਹਾਵੀ ਹੋਣ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ।

ਅਮਰੀਕਾ ਤਿਆਰ

ਅਮਰੀਕਾ ਲਈ, ਉਦਘਾਟਨੀ ਰਾਤ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲੋਂ ਮੌਕੇ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਹ ਵਾਨਖੇੜੇ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਯਾਦਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ। 2024 ਦੇ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਉੱਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਅਜੇ ਵੀ ਇਹ ਆਕਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਜਿਹੇ ਪਲਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹਨ, ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਟੀਮ ਵਜੋਂ ਜੋ ਸਮਝਦੀ ਹੈ ਕਿ ਟੀ-20 ਮੈਚ ਕਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਮੋਨਕ ਪਟੇਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਉਸ ਬਦਲਾਅ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਸ਼ੋਰ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਿਰਫ਼ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਹਰ ਪੜਾਅ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ; ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਿਰਣਾਇਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਬਾਕੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਖਿਡਾਰੀ ਹਨ। ਸੌਰਭ ਨੇਤਰਵਾਲਕਰ, ਜੋ ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣੂ ਹੈ, ਰਹੱਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਗਿਆਨ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਨਾਲ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰੇਗਾ। ਉਸਦਾ ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਦਾ ਕੋਣ ਅਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਮੌਕਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸੂਰਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਖੇਡਿਆ ਸੀ, ਉਸਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਅਲੀ ਖਾਨ, ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਿੱਟਿੰਗ ਲਈ ਸੰਪੂਰਨ ਹੈ। ਉਹ ਗਤੀ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸੈੱਟ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨੋਸਥੁਸ਼ ਕੇਂਜੀਗੇ ਅਤੇ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਕੰਟਰੋਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਹਾਵੀ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਇੱਕ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ੀ ਸਮੂਹ ਹੈ ਜੋ ਡਰਾਉਣ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ, ਐਂਡਰੀਸ ਗੌਸ ਅਤੇ ਮਿਲਿੰਦ ਕੁਮਾਰ ਹਾਸ਼ੀਏ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਇੱਕ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ, ਉਹ ਇੱਕ ਓਵਰ ਜੋ ਗਤੀ ਨੂੰ ਬਦਲਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਕ ਪਲ ਜਦੋਂ ਸਟੈਂਡ ਚੁੱਪ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਫਾਰਮੈਟ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਕਾਫ਼ੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਵਾਨਖੇੜੇ ਪਿੱਚ ਅਤੇ ਹਾਲਾਤ

ਵਾਨਖੇੜੇ ਖੁਦ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਬਰਾਬਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਲਾਲ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਪਿੱਚ ਉਛਾਲ ਅਤੇ ਗਤੀ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਛੋਟੀਆਂ ਵਰਗ ਸੀਮਾਵਾਂ ਜੋਖਮ ਲੈਣ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤ੍ਰੇਲ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਹ ਲਗਭਗ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ, ਕੰਟਰੋਲ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਟੌਸ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਅਨੁਕੂਲਤਾ ਵਧੇਰੇ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਇਰਾਦੇ ਨੂੰ ਇਨਾਮ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਝਿਜਕ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਗੇਂਦ ਗਿੱਲੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਾ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ।

ਵਾਨਖੇੜੇ ਵਿਖੇ, ਤ੍ਰੇਲ ਦਾ ਕਾਰਕ ਸਿਰਫ਼ ਮੌਸਮ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਨਹੀਂ ਹੈ - ਇਹ ਇੱਕ ਗੇਮ-ਚੇਂਜਰ ਹੈ ਜੋ ਅਕਸਰ ਰਾਤ ਦੇ ਮੈਚਾਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਟਾਸ ਜਿੱਤਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ SKY ਦਾ ਇੱਕ ਭਿਆਨਕ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ - 2025 ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ 16 ਟਾਸ ਹਾਰ। ਧੋਨੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਤ੍ਰੇਲ ਦੇ ਕਾਰਕ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਹੈ।

ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਫਰਵਰੀ ਵਿੱਚ, ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਸੂਰਜ ਡੁੱਬਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤਾਪਮਾਨ ਲਗਭਗ 24 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਤੱਕ ਡਿੱਗਦਾ ਹੈ, ਆਊਟਫੀਲਡ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਮੀ ਵਾਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੇਂਦ ਸਪਿਨਰਾਂ ਲਈ ਸਾਬਣ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਵਰੁਣ ਚੱਕਰਵਰਤੀ ਜਾਂ ਕੁਲਦੀਪ ਯਾਦਵ ਵਰਗੇ ਸਪਿਨਰਾਂ ਨੂੰ ਗੇਂਦ ਨੂੰ ਪਕੜਨਾ ਲਗਭਗ ਅਸੰਭਵ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਪਿਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲੰਬਾਈ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਤੇਜ਼ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ਾਂ ਲਈ, ਭਿੰਨਤਾਵਾਂ ਲਈ ਸੀਮ ਨੂੰ ਪਕੜਨਾ ਇੱਕ ਡਰਾਉਣਾ ਸੁਪਨਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਬੁਮਰਾਹ ਅਕਸਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਇੱਕ ਬਾਲਟੀ ਵਿੱਚ ਭਿੱਜੀ ਹੋਈ ਗੇਂਦ ਨਾਲ ਅਭਿਆਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਲਈ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਵਾਨਖੇੜੇ ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਟੀਮ ਲਈ ਫਾਇਦਾ

ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਵਾਨਖੇੜੇ ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਸਕਿਡਿੰਗ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪਿੱਚ ਤ੍ਰੇਲ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਗਿੱਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਗੇਂਦ ਹੁਣ ਸਤ੍ਹਾ ਨੂੰ ਪਕੜ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ; ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਇਹ ਬੱਲੇ ਤੋਂ ਖਿਸਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸੂਰਿਆਕੁਮਾਰ ਯਾਦਵ ਜਾਂ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਸ਼ਰਮਾ ਵਰਗੇ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ਾਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸ਼ਾਟ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨਾ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਇੱਕ ਗਿੱਲਾ ਆਊਟਫੀਲਡ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਗੇਂਦ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੌਲੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਇਹ ਘਾਹ 'ਤੇ ਸਮਤਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਅੰਦਰੂਨੀ ਚੱਕਰ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਨਮੀ ਗੇਂਦ ਨੂੰ ਮੈਦਾਨ 'ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸਲਾਈਡ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੀ ਹੈ।

ਵਾਨਖੇੜੇ ਟਾਸ ਦੇ ਅੰਕੜੇ

ਰੋਸ਼ਨੀਆਂ ਹੇਠ ਖੇਡੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਟੀ-20 ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ, ਪਿੱਛਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਦਾ ਜਿੱਤਣ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਲਗਭਗ 65-70 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਿੱਛਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਆਖਰੀ ਪੰਜ ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀ ਓਵਰ 10+ ਦੀ ਰਨ ਰੇਟ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਆਸਾਨ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ ਆਪਣਾ ਮੁੱਖ ਹਥਿਆਰ, ਕੰਟਰੋਲ ਗੁਆ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।

ਰਣਨੀਤਕ ਜਵਾਬੀ ਉਪਾਅ

ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ, ਦੂਜੀ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਟੀਮ (ਜੋ ਟਾਸ ਹਾਰਦੀ ਹੈ) ਬਰਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੇਗੀ, ਜਿਸਨੂੰ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਅਤੇ ਗੇਂਦ 'ਤੇ ਪਕੜ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਸੂਰਿਆਕੁਮਾਰ ਯਾਦਵ ਜਾਂ ਮੋਨੰਕ ਪਟੇਲ ਵਰਗੇ ਕਪਤਾਨ ਅੰਪਾਇਰਾਂ ਨਾਲ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਗੇਂਦ ਹਰ ਡਿਲੀਵਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੌਲੀਏ ਨਾਲ ਸੁੱਕ ਗਈ ਹੈ।

ਇਸ ਲਈ, 7 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ 6:30 ਵਜੇ ਟਾਸ ਜਿੱਤਣਾ ਅੱਧੀ ਲੜਾਈ ਜਿੱਤਣ ਵਰਗਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਭਾਰਤ ਟਾਸ ਜਿੱਤਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਗਿੱਲੇ ਆਊਟਫੀਲਡ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪਾਵਰ-ਹਿਟਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੁੱਲ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਵੇਗਾ।

ਸਿਰਫ਼ ਮੈਚ 1 ਤੋਂ ਵੱਧ

ਭਾਰਤ ਲਈ, ਇਹ ਇੱਕ ਗੂੰਜ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਹੈ, ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਤਮਾਸ਼ਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਖਿਤਾਬ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਹੈ। ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਨੂੰ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਣਾ ਕਿ ਡੂੰਘਾਈ ਅਜੇ ਵੀ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਲਈ, ਇਹ ਪ੍ਰਸੰਗਿਕਤਾ ਬਾਰੇ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਰਹਿਣ ਬਾਰੇ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਿਸ਼ਚਤਤਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਰਾਤ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ, ਇੱਕ ਟੀਮ ਆਪਣੀ ਸਥਿਤੀ ਪੱਕੀ ਕਰ ਲਵੇਗੀ। ਦੂਜੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਉਮੀਦਾਂ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਦੀ ਪਰਖ ਕਰੇਗੀ।

T20 WORLD CUP 2026
ਟੀ 20 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ
ਵਾਨਖੇੜੇ ਸਟੇਡੀਅਮ
ਭਾਰਤ ਬਨਾਮ ਅਮਰੀਕਾ
ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

