T20 World Cup 2026: ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਨੁਕਸਾਨ? ਮੈਚ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ICC ਦਾ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ

ICC Warns Pakistan: ਆਈਸੀਸੀ ਨੇ ਟੀ-20 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੈਚ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨ 'ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

T20 World Cup 2026
FILE Photo (AP)
By ETV Bharat Sports Team

Published : February 2, 2026 at 11:00 AM IST

Pakistan Boycatt India Match: ਟੀ-20 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ 2026 ਨਾਲ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦਾ ਡਰਾਮਾ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਦੂਜਾ ਤੀਰ ਛੱਡਿਆ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੀਮ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਪਰ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਦੱਸੇ 15 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਖਿਲਾਫ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਮੈਚ ਖੇਡਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਮੀਡੀਆ ਭਾਰਤ ਖਿਲਾਫ ਮੈਚ ਨਾ ਖੇਡਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਕਈ ਕਾਰਨ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਈਸੀਸੀ ਦਾ ਪੱਖਪਾਤੀ ਫੈਸਲਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਟੀਮ ਨੂੰ 15 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਮੈਚ ਨਾ ਖੇਡਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਖਿਲਾਫ ਮੈਚ ਨਾ ਖੇਡਣ 'ਤੇ ICC ਦਾ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ

ਹੁਣ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਪਰਿਸ਼ਦ (ICC) ਨੇ ਵੀ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਕ ਬਿਆਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ, "ਆਗਾਮੀ ਟੀ-20 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ 2026 'ਚ ਭਾਰਤ ਖਿਲਾਫ ਗਰੁੱਪ ਏ ਦੇ ਮੈਚ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨ ਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੀ ਅਖੰਡਤਾ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਕ੍ਰਿਕਟ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।"

ICC ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕ੍ਰਿਕਟ ਬੋਰਡ (ਪੀਸੀਬੀ) ਤੋਂ ਅਧਿਕਾਰਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਈਸੀਸੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ 'ਚ ਕਿਹਾ, 'ਆਈਸੀਸੀ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਖੇਡ ਦੀ ਅਖੰਡਤਾ, ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ, ਨਿਰੰਤਰਤਾ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖਤਾ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਚੋਣਵੇਂ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਾ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਅਤੇ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਆਈਸੀਸੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਵਿਸ਼ਵ ਖੇਡ ਜਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਸਮੇਤ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, 'ਆਈਸੀਸੀ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਪੀਸੀਬੀ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਿਕਟ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਨਤੀਜਿਆਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵ ਕ੍ਰਿਕਟ ਪਰਿਆਵਰਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਇਹ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਹੈ। ਆਈਸੀਸੀ ਦੀ ਤਰਜੀਹ ਟੀ-20 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਦਾ ਸਫਲ ਸੰਗਠਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੀਸੀਬੀ ਸਮੇਤ ਇਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਪੀਸੀਬੀ ਅਜਿਹਾ ਹੱਲ ਲੱਭੇਗਾ ਜੋ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ।'

ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਲੀਆ ਮਿਲਦਾ

ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮੈਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਆਈਸੀਸੀ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਮੈਚ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਮਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਰਸ਼ਕ ਦੇਖਦੇ ਹਨ। ਸਾਰੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਲਈ ਵਪਾਰਕ ਰਿਟਰਨ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਨ ਲਈ, ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ 2012 ਤੋਂ ਹਰ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਗਰੁੱਪ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਮਾੜੇ ਕੂਟਨੀਤਕ ਸਬੰਧਾਂ ਕਾਰਨ 14 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਦੁਵੱਲੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਨਹੀਂ ਸੀ।

ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਉੱਤੇ ਬਾਈਕਾਟ ਦਾ ਅਸਰ

ਜੇਕਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਭਾਰਤ ਖਿਲਾਫ ਮੈਚ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਦਾ ,ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਦੋ ਅੰਕ ਗੁਆਉਣੇ ਪੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਆਈਸੀਸੀ ਦੀ ਪਲੇਇੰਗ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ ਬਾਈਕਾਟ ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਨੈੱਟ ਰਨ ਰੇਟ 'ਤੇ ਵੀ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ।

ਨਾਕਆਊਟ ਮੈਚ 'ਚ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ?

ਅਜੇ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਟੀਮਾਂ ਨਾਕਆਊਟ ਮੈਚ 'ਚ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ। 24 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਤੋਂ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪੀਸੀਬੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਮੋਹਸਿਨ ਨਕਵੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਲਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2026 ਪੁਰਸ਼ ਟੀ-20 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ 'ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਬੱਦਲ ਛਾ ਗਏ ਸਨ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਖੇਡਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਈਸੀਸੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਨੂੰ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ।

ਟੀ-20 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ 2026 ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ

ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਭਾਰਤ, ਨਾਮੀਬੀਆ, ਨੀਦਰਲੈਂਡ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਨਾਲ ਗਰੁੱਪ ਏ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਚ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਵਿੱਚ ਖੇਡੇ ਜਾਣੇ ਹਨ, ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੀ ਸਹਿ-ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਪਣੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ 7 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਨੀਦਰਲੈਂਡ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਰੇਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 10 ਅਤੇ 18 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਨਾਮੀਬੀਆ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰੇਗਾ।

ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਟੀ-20 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਟੀਮ

ਸਲਮਾਨ ਅਲੀ ਆਗਾ (ਕਪਤਾਨ), ਅਬਰਾਰ ਅਹਿਮਦ, ਬਾਬਰ ਆਜ਼ਮ, ਫਹੀਮ ਅਸ਼ਰਫ, ਫਖਰ ਜ਼ਮਾਨ, ਖਵਾਜਾ, ਮੁਹੰਮਦ ਨਫੇ, ਮੁਹੰਮਦ ਨਵਾਜ਼, ਮੁਹੰਮਦ ਸਲਮਾਨ ਮਿਰਜ਼ਾ, ਨਸੀਮ ਸ਼ਾਹ, ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਫਰਹਾਨ, ਸਈਮ ਅਯੂਬ, ਸ਼ਾਹੀਨ ਸ਼ਾਹ ਅਫਰੀਦੀ, ਸ਼ਾਦਾਬ ਖਾਨ, ਉਸਮਾਨ ਖਾਨ ਅਤੇ ਉਸਮਾਨ ਤਾਰਿਕ।

PAKISTAN BOYCOTT MATCH
T20 WORLD CUP 2026
ICC STATEMENT ON PAKISTAN
ਟੀ20 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ 2026
ICC WARNS PAKISTAN

