T20 World Cup 2026: ਫਾਈਨਲ ਮੈਚ ਅੱਜ, ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚਣ ਤੋਂ ਇੱਕ ਕਦਮ ਦੂਰ
ਟੀ-20 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ 2026 ਦਾ ਫਾਈਨਲ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਿਚਾਲੇ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਖੇਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
Published : March 8, 2026 at 7:33 AM IST
T20 World Cup 2026 Final: ਟੀ-20 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਦਾ 10ਵਾਂ ਐਡੀਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਅੰਤਿਮ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਫਾਈਨਲ ਅਤੇ ਟਾਈਟਲ ਮੈਚ ਐਤਵਾਰ, 8 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਦੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਸਰਵੋਤਮ ਟੀਮਾਂ, ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਿਚਕਾਰ ਖੇਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੈਨ ਇਨ ਬਲੂ ਰਿਕਾਰਡ ਤੀਜੇ ਟੀ-20 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਖਿਤਾਬ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਲੈਕ ਕੈਪਸ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਮੈਚ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣਗੇ।
ਹੈੱਡ-ਟੂ-ਹੈੱਡ ਟੀ-20 ਰਿਕਾਰਡ
ਭਾਰਤ ਅੱਠ ਵਿੱਚੋਂ ਸੱਤ ਮੈਚ ਜਿੱਤ ਕੇ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ, ਪੰਜ ਜਿੱਤਾਂ, ਦੋ ਹਾਰਾਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਮੈਚ ਨਾਲ, ਟਾਈਟਲ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਹੈੱਡ-ਟੂ-ਹੈੱਡ ਟੀ-20 ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ, ਦੋਵਾਂ ਟੀਮਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਖੇਡੇ ਗਏ 30 ਟੀ-20 ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 18 ਜਿੱਤੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਨੇ 11 ਜਿੱਤੇ ਹਨ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਟੀ-20 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਵਿੱਚ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਨੇ ਭਾਰਤ 'ਤੇ ਦਬਦਬਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਖੇਡੇ ਗਏ ਤਿੰਨ ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤਿੰਨ ਹਾਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਦੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਨੇ 10 ਵਿੱਚੋਂ 7 ਮੈਚ ਜਿੱਤੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਨੇ ਇਸ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ 2 ਮੈਚ ਖੇਡੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ।
One last dance for the trophy as it visits every corner of the iconic Narendra Modi Stadium on the eve of the #T20WorldCup 2026 Final 🏆 pic.twitter.com/n215qRvClF— ICC (@ICC) March 7, 2026
ਭਾਰਤ ਦੀ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੀ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ
ਭਾਰਤ ਦੇ ਖਤਰਨਾਕ ਤੇਜ਼ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿਸਫੋਟਕ ਓਪਨਰਾਂ, ਟਿਮ ਸੀਫਰਟ ਅਤੇ ਫਿਨ ਐਲਨ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਗੇ। ਟੀ-20 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ ਸੈਂਕੜਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਐਲਨ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਰੇਟ ਦਾ ਮਾਣ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਸੀਫਰਟ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿਰੁੱਧ 425 ਟੀ-20 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਬਲੈਕ ਕੈਪਸ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਦੁਆਰਾ ਦੂਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਕੋਰ ਹੈ।
ਪਰ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ੀ ਹਮਲੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਬੁਮਰਾਹ ਅਤੇ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪਾਵਰਪਲੇ ਅਤੇ ਡੈਥ ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦਬਦਬਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਸ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਛੇ ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਇਕਾਨਮੀ ਰੇਟ (7.5) ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਹਾਰਦਿਕ ਦੀ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ
ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਲਰਾਊਂਡਰ ਹਾਰਦਿਕ ਪੰਡਯਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 199 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਅੱਠ ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਉਸੇ ਟੀ-20 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਐਡੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ 200 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ 10 ਵਿਕਟਾਂ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲਾ ਭਾਰਤੀ ਬਣਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਲਰਾਊਂਡ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਇਸ ਉੱਚ-ਦਾਅ ਵਾਲੇ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸੰਜੂ 'ਤੇ ਸਭ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ
ਸੰਜੂ ਸੈਮਸਨ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਵੈਸਟਇੰਡੀਜ਼ ਅਤੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿਰੁੱਧ ਮੈਚ ਜੇਤੂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲਗਾਤਾਰ ਦੋ ਵਾਰ 'ਪਲੇਅਰ ਆਫ ਦਿ ਮੈਚ' ਪੁਰਸਕਾਰਾਂ ਨਾਲ, ਉਸਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਫਾਈਨਲ ਤੱਕ ਦੀ ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਮੈਟ ਹੈਨਰੀ ਆਪਣੀ ਘਾਤਕ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ੀ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਸੰਜੂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਨਗੇ।
🎤 The stage keeps getting bigger!— ICC (@ICC) March 7, 2026
Joining Global Superstar Ricky Martin at the Closing Ceremony before the #T20WorldCup Final are music icons Sukhbir and Falguni Pathak!
Get ready for global hits and desi anthems as these legendary artists light up the biggest night in cricket.… pic.twitter.com/8kMK7yg31b
ਸੂਰਿਆ 'ਤੇ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ
ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਪਤਾਨ ਸੂਰਿਆਕੁਮਾਰ ਯਾਦਵ 2024 ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਖਿਤਾਬ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰਨ ਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਜਿੱਤ ਦੂਰ ਹਨ। 58.44 ਦੀ ਔਸਤ ਨਾਲ 526 ਦੌੜਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਿਰੁੱਧ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਟੀਮ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਪਾਰੀ ਖੇਡਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ ਜਿਸ ਦਾ ਉਹ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ, ਈਸ਼ ਸੋਢੀ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿਰੁੱਧ ਆਪਣੀ ਟੀ-20 ਸਫਲਤਾ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ, ਜਿਸਨੇ 30 ਵਿਕਟਾਂ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਸਲਾਮੀ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਜੋ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਹਨ ਅਤੇ ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਮੈਚਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਵਿੱਚ ਮਾਹਰ ਹਨ। ਐਲਨ ਅਤੇ ਸੀਫਰਟ ਨੇ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਵਿਰੁੱਧ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਦਿਖਾਈ ਅਤੇ 9 ਵਿਕਟਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਜਿੱਤ ਨਾਲ ਟੀਮ ਨੂੰ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾਇਆ।
IND ਬਨਾਮ NZ ਫਾਈਨਲ: ਦੋਵਾਂ ਟੀਮਾਂ
ਭਾਰਤ: ਸੂਰਿਆਕੁਮਾਰ ਯਾਦਵ (ਕਪਤਾਨ), ਈਸ਼ਾਨ ਕਿਸ਼ਨ (ਵਿਕਟਕੀਪਰ), ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਸ਼ਰਮਾ, ਤਿਲਕ ਵਰਮਾ, ਹਾਰਦਿਕ ਪੰਡਯਾ, ਸ਼ਿਵਮ ਦੂਬੇ, ਰਿੰਕੂ ਸਿੰਘ, ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਸੁੰਦਰ, ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਵਰੁਣ ਚੱਕਰਵਰਤੀ, ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਬੁਮਰਾਹ, ਸੰਜੂ ਸੈਮਸਨ (ਵਿਕਟਕੀਪਰ), ਮੁਹੰਮਦ ਸਿਰਾਜ, ਕੁਲਦੀਪ ਯਾਦਵ, ਅਕਸ਼ਰ ਪਟੇਲ।
ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ: ਟਿਮ ਸੀਫਰਟ (ਵਿਕਟਕੀਪਰ), ਫਿਨ ਐਲਨ, ਰਚਿਨ ਰਵਿੰਦਰ, ਗਲੇਨ ਫਿਲਿਪਸ, ਮਾਰਕ ਚੈਪਮੈਨ, ਡੈਰਿਲ ਮਿਸ਼ੇਲ, ਮਿਸ਼ੇਲ ਸੈਂਟਨਰ (ਕਪਤਾਨ), ਕੋਲ ਮੈਕੋਂਚੀ, ਮੈਟ ਹੈਨਰੀ, ਈਸ਼ ਸੋਢੀ, ਲੌਕੀ ਫਰਗੂਸਨ, ਜੈਕਬ ਡਫੀ, ਜੇਮਸ ਨੀਸ਼ਮ, ਕਾਈਲ ਜੈਮੀਸਨ, ਡੇਵੋਨ ਕੌਨਵੇ।