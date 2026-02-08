T20 world cup 2026: ਭਾਰਤ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਵੈਸਟ ਇੰਡੀਜ਼ ਨੇ ਜਿੱਤ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਆਪਣੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ
T20 world cup 2026: ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤਿੰਨ ਮੈਚ ਖੇਡੇ ਗਏ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਵੈਸਟ ਇੰਡੀਜ਼ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਜੇਤੂ ਰਹੇ।
Published : February 8, 2026 at 7:30 AM IST
T20 World Cup 2026 Day One: ਟੀ-20 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ 2026 ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ 7 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਮੈਚ ਖੇਡੇ ਗਏ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਨੀਦਰਲੈਂਡ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਵੈਸਟ ਇੰਡੀਜ਼ ਨੇ ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ, ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। ਆਓ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਮੈਚਾਂ 'ਤੇ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ।
ਹਾਰਦਾ ਮੈਚ ਜਿੱਤਿਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ
ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਮੈਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਨੀਦਰਲੈਂਡ ਵਿਚਕਾਰ ਗਰੁੱਪ ਏ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੇ ਕੋਲੰਬੋ ਵਿੱਚ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਖੇਡਿਆ ਗਿਆ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਟਾਸ ਜਿੱਤ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਨੀਦਰਲੈਂਡ 19.5 ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ 147 ਦੌੜਾਂ 'ਤੇ ਆਲ ਆਊਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਲਮਾਨ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸਫਲ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ ਰਹੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 3.5 ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ 3/24 ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ।
A vital cameo from Faheem Ashraf carries Pakistan to victory in the #T20WorldCup opener 💪— ICC (@ICC) February 7, 2026
📝: https://t.co/MB0N9eUpvK pic.twitter.com/bDjr74RC0a
148 ਦੌੜਾਂ ਦੇ ਟੀਚੇ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹਾਰ ਦੇ ਕੰਢੇ 'ਤੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਖਰੀ ਦੋ ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ 29 ਦੌੜਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਵਿਕਟਾਂ ਬਾਕੀ ਸਨ। ਫਿਰ, ਅੱਠਵੇਂ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰ ਰਹੇ ਫਹੀਮ ਅਸ਼ਰਫ ਨੇ 19ਵੇਂ ਓਵਰ ਵਿੱਚ ਲੋਗਨ ਵੈਨ ਬੀਕ ਨੂੰ 24 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲਈ ਮੈਚ ਜਿੱਤ ਲਿਆ।
ਫਹੀਮ ਅਸ਼ਰਫ ਦੀਆਂ 11 ਗੇਂਦਾਂ 'ਤੇ 29 ਦੌੜਾਂ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਗੇਂਦਾਂ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਅੱਠ ਵਿਕਟਾਂ 'ਤੇ 148 ਦੌੜਾਂ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ। ਫਹੀਮ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਲਈ ਪਲੇਅਰ ਆਫ ਦਿ ਮੈਚ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਵੈਸਟ ਇੰਡੀਜ਼ ਨੇ ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਹਰਾਇਆ
ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦਾ ਦੂਜਾ ਮੈਚ ਕੋਲਕਾਤਾ ਦੇ ਈਡਨ ਗਾਰਡਨ ਵਿਖੇ ਗਰੁੱਪ ਸੀ ਵਿੱਚ ਵੈਸਟ ਇੰਡੀਜ਼ ਅਤੇ ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਵਿਚਕਾਰ ਖੇਡਿਆ ਗਿਆ। ਮੈਚ ਦੁਪਹਿਰ 3 ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਦੋ ਵਾਰ ਦੇ ਚੈਂਪੀਅਨ ਵੈਸਟ ਇੰਡੀਜ਼ ਨੇ ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਨੂੰ 35 ਦੌੜਾਂ ਨਾਲ ਹਰਾਇਆ, ਜਿਸਨੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵੈਸਟ ਇੰਡੀਜ਼ ਨੇ ਸ਼ਿਮਰੋਨ ਹੇਟਮਾਇਰ ਦੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ 64 ਦੌੜਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ 182/5 ਦਾ ਸਕੋਰ ਬਣਾਇਆ। ਤੇਜ਼ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ ਰੋਮਾਰੀਓ ਸ਼ੈਫਰਡ ਨੇ ਫਿਰ 17ਵੇਂ ਓਵਰ ਦੀਆਂ ਪੰਜ ਗੇਂਦਾਂ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੈਟ੍ਰਿਕ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ।
West Indies' timely breakthroughs set up their #T20WorldCup opener win against Scotland 👏— ICC (@ICC) February 7, 2026
📝: https://t.co/I1JLfNf5bL pic.twitter.com/YybQ0NYb49
ਸ਼ੈਫਰਡ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤਿੰਨ ਓਵਰਾਂ ਦੇ ਸਪੈਲ ਵਿੱਚ 20 ਦੌੜਾਂ ਦੇ ਕੇ ਪੰਜ ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਮੌਜੂਦਾ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਹੈਟ੍ਰਿਕ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਪਹਿਲੇ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ ਅਤੇ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਦਸਵੇਂ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ ਬਣ ਗਏ। 183 ਦੌੜਾਂ ਦੇ ਟੀਚੇ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਚੰਗੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸੀ ਅਤੇ 13.1 ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ 115/3 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੌਥੀ ਵਿਕਟ ਡਿੱਗੀ, ਤਾਂ ਵਿਕਟਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਲੜੀ ਡਿੱਗਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ, ਅਤੇ ਟੀਮ 18.5 ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ 147 ਦੌੜਾਂ 'ਤੇ ਆਲ ਆਊਟ ਹੋ ਗਈ। ਹੇਟਮਾਇਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪਾਰੀ ਲਈ ਪਲੇਅਰ ਆਫ ਦ ਮੈਚ ਦਾ ਪੁਰਸਕਾਰ ਮਿਲਿਆ।
ਭਾਰਤ ਨੇ ਯੂਐਸਏ ਨੂੰ 29 ਦੌੜਾਂ ਨਾਲ ਹਰਾਇਆ
ਟੀ-20 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ 2026 ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਦਾ ਤੀਜਾ ਅਤੇ ਆਖਰੀ ਮੈਚ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚਕਾਰ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਵਾਨਖੇੜੇ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਖੇਡਿਆ ਗਿਆ। ਮੈਚ ਸ਼ਾਮ 7 ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਟਾਸ ਹਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 20 ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ 9 ਵਿਕਟਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ 'ਤੇ 161 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਕਪਤਾਨ ਸੂਰਿਆਕੁਮਾਰ ਯਾਦਵ ਦੀਆਂ 49 ਗੇਂਦਾਂ 'ਤੇ ਨਾਬਾਦ 84 ਦੌੜਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਕੋਰ ਰਹੀਆਂ। ਅਮਰੀਕੀ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸ਼ੈਡਲੀ ਵੈਨ ਸ਼ਾਲਕਵਿਕ ਨੇ 4 ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ 25 ਦੌੜਾਂ ਦੇ ਕੇ 4 ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ।
Suryakumar Yadav's heroics, followed by a strong bowling effort sees India win their #T20WorldCup opener 👏— ICC (@ICC) February 7, 2026
📝: https://t.co/lfZgszEylC pic.twitter.com/grCrSxh0Qa
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਮਰੀਕੀ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ਾਂ ਵਾਂਗ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੇ। 162 ਦੌੜਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਸਿਰਫ਼ 132 ਦੌੜਾਂ ਹੀ ਬਣਾ ਸਕੇ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ 29 ਦੌੜਾਂ ਨਾਲ ਹਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਭਾਰਤ ਲਈ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਨੇ ਦੋ, ਸਿਰਾਜ ਨੇ ਤਿੰਨ ਅਤੇ ਅਕਸ਼ਰ ਨੇ ਦੋ ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ। ਭਾਰਤੀ ਕਪਤਾਨ ਸੂਰਿਆਕੁਮਾਰ ਯਾਦਵ ਨੂੰ ਮੈਚ ਦਾ ਹੀਰੋ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ।
ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੇ ਦੂਜੇ ਦਿਨ 8 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਭਾਵ ਅੱਜ ਤਿੰਨ ਮੈਚ ਖੇਡੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਸ 'ਚ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਬਨਾਮ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਬਨਾਮ ਨੇਪਾਲ, ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਬਨਾਮ ਆਇਰਲੈਂਡ ਦੇ ਮੈਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।