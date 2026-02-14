Ind vs Pak: ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਸ਼ਰਮਾ ਬਾਰੇ ਕਪਤਾਨ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਅੱਪਡੇਟ, ਪਾਕਿਸਤਾਨੀਆਂ ਨਾਲ ਹੱਥ ਮਿਲਾਉਣ 'ਤੇ ਆਖੀ ਇਹ ਗੱਲ
ਕਪਤਾਨ ਸੂਰਿਆਕੁਮਾਰ ਯਾਦਵ ਨੇ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮੈਚ ਦੀ ਪੂਰਵ ਸੰਧਿਆ 'ਤੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ 'ਚ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤੇ।
Published : February 14, 2026 at 10:37 PM IST
ਕੋਲੰਬੋ (ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ): ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਖੇਡੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਟੀ-20 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ 2026 ਦੇ ਵੱਡੇ ਮੈਚ ਦੀ ਪੂਰਵ ਸੰਧਿਆ 'ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੀਮ ਦੇ ਕਪਤਾਨ ਸੂਰਿਆਕੁਮਾਰ ਯਾਦਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾਮੀਬੀਆ ਖਿਲਾਫ ਟੀਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹੇ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਸ਼ਰਮਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਖਿਲਾਫ ਖੇਡਣਗੇ। ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੂਰਿਆਕੁਮਾਰ ਨੇ ਗੁਆਂਢੀ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਹੱਥ ਮਿਲਾਉਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੈਚ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਸੂਰਿਆਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕੁਲਦੀਪ ਯਾਦਵ ਦੇ ਖੇਡਣ ਅਤੇ ਉਸਮਾਨ ਤਾਰਿਕ ਸਮੇਤ ਕਈ ਪਹਿਲੂਆਂ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਅਸੀਂ ਇਸ ਮੈਚ ਨੂੰ ਖੇਡਣ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਿਆਰ ਸੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਹੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਸਾਡਾ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਆਪਣੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਸੀ।'
ਉਥੇ ਹੀ ਕੋਲੰਬੋ 'ਚ ਮੌਸਮ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਭਾਰਤੀ ਕਪਤਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਇਹ ਅਜਿਹਾ ਪਹਿਲੂ ਹੈ ਜਿਸ 'ਤੇ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਚੰਗੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਖੇਡ ਕੇ ਹੀ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਮੈਦਾਨ 'ਤੇ ਕਾਫੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਖੇਡੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਅਨੁਭਵ ਸਾਡੇ ਲਈ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੋਵੇਗਾ।'
Colombo, Sri Lanka: On strategies against Pakistani bowler Usman Tariq, Indian cricket team's T20 captain Surya Kumar Yadav says, " sometimes a out of syllabus question comes up in the exam. so we can't ignore it. to tackle it, you have to try something. you have to adopt your own… pic.twitter.com/q6sDI0R3Uf— ANI (@ANI) February 14, 2026
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਸ਼ਰਮਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਸਵਾਲ 'ਤੇ ਸੂਰਿਆਕੁਮਾਰ ਨੇ ਸਾਫ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਦਰਅਸਲ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕਪਤਾਨ ਸਲਮਾਨ ਆਗਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਇਸ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਚ ਖੇਡਣ।
ਜਦੋਂ ਸੂਰਿਆ ਕੁਮਾਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕੀ ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਹੱਥ ਮਿਲਾਏਗੀ ਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੀਮ ਦੇ ਟੀ-20 ਕਪਤਾਨ ਸੂਰਿਆ ਕੁਮਾਰ ਯਾਦਵ ਨੇ ਕਿਹਾ, "24 ਘੰਟੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਖੇਡਣ ਆਏ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਚੰਗੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਖੇਡਾਂਗੇ। ਚੰਗਾ ਖਾਣਾ ਖਾਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਸੌਂਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਇਸ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਾਂਗੇ।"
ਭਾਰਤੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੀਮ ਦੇ ਟੀ-20 ਕਪਤਾਨ ਸੂਰਿਆ ਕੁਮਾਰ ਯਾਦਵ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ ਉਸਮਾਨ ਤਾਰਿਕ ਖਿਲਾਫ ਆਪਣੀ ਰਣਨੀਤੀ 'ਤੇ ਕਿਹਾ, "ਕਈ ਵਾਰ ਇਮਤਿਹਾਨ 'ਚ ਸਿਲੇਬਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦਾ ਸਵਾਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਤਰੀਕਾ ਅਪਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਗੇਂਦਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਉਹ ਵੱਖਰਾ ਕਿਰਦਾਰ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਸਮਰਪਣ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਲਈ, ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਉਹੀ ਐਕਸ਼ਨ ਨਾਲ ਅਭਿਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ।
ਕਮਜ਼ੋਰ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ 'ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਜਵਾਬ
ਟੀ-20 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ 2026 'ਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਮਜ਼ੋਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੋ ਜਿੱਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦਾ ਮੱਧਕ੍ਰਮ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਨਾਮੀਬੀਆ ਖਿਲਾਫ ਮੁਸ਼ਕਿਲ 'ਚ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੂਰਿਆਕੁਮਾਰ ਯਾਦਵ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਸਾਡੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਥੋੜ੍ਹੀ ਖ਼ਰਾਬ ਰਹੀ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਸੱਚਾਈ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਮੋੜ ਸਕਦੇ। ਕੋਈ ਬਹਾਨਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗਾ। ਸਾਰੇ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕ੍ਰਿਕਟ ਖੇਡੀ ਹੈ। ਬੱਲੇਬਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਵਿਕਟਾਂ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਚੰਗੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਪਰ ਥੋੜੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸਥਿਤੀ ਵੀ ਹੋਈ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਭਾਲਿਆ। ਇਹ ਹੀ ਟੀ-20 ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੀ ਖ਼ੂਬਸੂਰਤੀ ਹੈ।"