T20 World Cup: ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸੁਪਰ 8 ਵਿੱਚ ਮਿਲੀ ਹਾਰ ਉੱਤੇ BCCI ਦਾ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ
T20 World Cup 2026: BCCI ਸਕੱਤਰ ਨੇ T20 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ 2026 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕਰਾਰੀ ਹਾਰ 'ਤੇ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਹੀ।
Published : February 24, 2026 at 7:25 AM IST
BCCI On Team India: ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਦੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਟੀ-20 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਦੇ ਸੁਪਰ 8 ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਹਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਨੇ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ, ਭਾਰਤ ਨੂੰ 76 ਦੌੜਾਂ ਨਾਲ ਹਰਾਇਆ। ਇਹ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਹਾਰ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਸ ਹਾਰ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ 12 ਮੈਚਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦੀ ਲੜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ।
ਇਸ ਕਰਾਰੀ ਹਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਭਾਰਤੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ (BCCI) ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਬੋਰਡ ਸਕੱਤਰ ਦੇਵਜੀਤ ਸੈਕੀਆ ਨੇ ਮੈਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਚੈਂਪੀਅਨ ਇਸ ਝਟਕੇ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਉਭਰ ਜਾਣਗੇ। ਸੈਕੀਆ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ, "ਭਾਰਤ-ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਮੈਚ ਕੱਲ੍ਹ ਸ਼ਾਮ... ਹਾਰ ਗਿਆ, ਪਰ ਵਾਪਸੀ ਕਰਨਗੇ।"
Last evening in India - South Africa match...lost but will bounce back. pic.twitter.com/EzFej3DT2L— Devajit LON Saikia (@lonsaikia) February 23, 2026
ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਦਾ ਰਾਹ ਹੋਇਆ ਮੁਸ਼ਕਲ
ਇਸ ਹਾਰ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਨੈੱਟ ਰਨ ਰੇਟ ਘਟਾ ਕੇ -3.8 ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਲਈ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੋਰ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ, ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਚੋਟੀ ਦੇ ਚਾਰ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਬਾਕੀ ਦੋਵੇਂ ਮੈਚ ਜਿੱਤਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਗਲੇ ਸੁਪਰ 8 ਮੈਚ 26 ਫ਼ਰਵਰੀ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਬਾਬਵੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੈਚ 1 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਵੈਸਟਇੰਡੀਜ਼ ਵਿਰੁੱਧ ਹਨ।
IND ਬਨਾਮ SA ਸੁਪਰ 8 ਮੈਚ ਦੇ ਹਾਈਲਾਈਟ
ਦੱਖਣੀ ਅਫ਼ਰੀਕਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਸੁਪਰ 8 ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਲਈ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ 20 ਦੌੜਾਂ 'ਤੇ ਤਿੰਨ ਵਿਕਟਾਂ ਗੁਆਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਪ੍ਰੋਟੀਆਜ਼ ਨੇ ਡੇਵਿਡ ਮਿਲਰ (35 ਗੇਂਦਾਂ 'ਤੇ 63) ਅਤੇ ਡੇਵਾਲਡ ਬ੍ਰੇਵਿਸ (45) ਵਿਚਕਾਰ 97 ਦੌੜਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਨਾਲ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਸਟੱਬਸ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ 44 ਦੌੜਾਂ ਦੀ ਪਾਰੀ ਨੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਟੀਮ ਨੂੰ 187/7 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ।
188 ਦੌੜਾਂ ਦੇ ਟੀਚੇ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਭਾਰਤ ਕਦੇ ਵੀ ਲੈਅ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤਾ, ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਓਵਰ ਤੋਂ ਵਿਕਟਾਂ ਗੁਆ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਉਹ 18.5 ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ 111 ਦੌੜਾਂ 'ਤੇ ਆਲ ਆਊਟ ਹੋ ਗਏ। ਸ਼ਿਵਮ ਦੂਬੇ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 42 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਲਈ ਮਾਰਕੋ ਜੈਨਸਨ ਨੇ ਚਾਰ ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ 22 ਦੌੜਾਂ ਦੇ ਕੇ ਚਾਰ ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ। ਮਿਲਰ ਨੂੰ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਉਸਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪਾਰੀ ਲਈ ਪਲੇਅਰ ਆਫ਼ ਦ ਮੈਚ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।