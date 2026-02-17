ਟੀ-20 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ 2026 : ਕਿਸਮਤ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਸੁਪਰ 8 ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਵੇਖੋ ਪੂਰਾ ਸਮੀਕਰਨ
Australia Super 8 qualification: ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਤੋਂ ਹਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਲਈ ਟੀ-20 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ 2026 ਦੇ ਸੁਪਰ 8 ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣਾ ਅਜੇ ਵੀ ਸੰਭਵ ਹੈ।
Published : February 17, 2026 at 1:55 PM IST
Australia Super 8 qualification: ਟੀ-20 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ 2026 ਦੇ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਤੋਂ ਹਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਹੁਣ ਸੁਪਰ 8 ਲਈ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਦੂਜੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਲਈ ਹੋਰ ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ 2009 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਟੀ-20 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਦੇ ਗਰੁੱਪ ਪੜਾਅ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਣ ਦੀ ਕਗਾਰ 'ਤੇ ਹੈ। ਪਾਥੁਮ ਨਿਸੰਕਾ ਦੇ ਅਜੇਤੂ ਸੈਂਕੜੇ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਨੂੰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ 'ਤੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ।
ਮੈਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕੰਗਾਰੂ ਕਪਤਾਨ ਮਿਸ਼ੇਲ ਮਾਰਸ਼ ਨੇ ਇਸ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਥਿਤੀ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜ਼ਿੰਬਾਬਵੇ-ਆਇਰਲੈਂਡ ਮੈਚ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ, ਉਸਨੇ ਮੈਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, "ਮੈਂ ਹਿੰਮਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਇਹ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕਾਬੂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਉਡੀਕ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਦੇਖਾਂਗੇ।"
What an AUS-tonishing win! 😱— Star Sports (@StarSportsIndia) February 16, 2026
Sri Lanka become the first team to qualify for the Super 8 from Group B! 🇱🇰
If Zimbabwe beat Ireland tomorrow, Australia will be eliminated! 👀
ICC Men’s #T20WorldCup | #IREvZIM | TUE, 17 FEB, 2:30 PM pic.twitter.com/hofIzsDtEr
ਸੁਪਰ 8 ਲਈ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦਾ ਸਮੀਕਰਨ
ਗਰੁੱਪ ਬੀ ਵਿੱਚ, ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੁਪਰ 8 ਲਈ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਜ਼ਿੰਬਾਬਵੇ ਚਾਰ ਅੰਕਾਂ ਅਤੇ +1.984 ਦੇ ਚੰਗੇ ਨੈੱਟ ਰਨ ਰੇਟ ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹੈ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੋ ਅੰਕਾਂ ਅਤੇ +0.414 ਦੇ ਨੈੱਟ ਰਨ ਰੇਟ ਨਾਲ ਤੀਜੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹੈ।
ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੂੰ ਹੁਣ ਹੋਰ ਮੈਚਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਜ਼ਿੰਬਾਬਵੇ ਅੱਜ, 17 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਆਇਰਲੈਂਡ ਨੂੰ ਹਰਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਛੇ ਅੰਕ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਲਈ ਸੁਪਰ 8 ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚਾਰ ਅੰਕ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕਰਨ ਲਈ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਾਕੀ ਦੋਵੇਂ ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਬਾਬਵੇ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਚਾਰ ਅੰਕ ਮਿਲ ਸਕਣ। ਫਿਰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੂੰ ਆਖਰੀ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਓਮਾਨ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੋਵੇਂ ਟੀਮਾਂ ਚਾਰ ਅੰਕਾਂ 'ਤੇ ਬਰਾਬਰ ਰਹਿ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਬਿਹਤਰ ਨੈੱਟ ਰਨ ਰੇਟ ਵਾਲੀ ਟੀਮ ਦੂਜੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਲਈ ਓਮਾਨ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫਰਕ ਨਾਲ ਹਰਾਉਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੀ ਚੈਂਪੀਅਨ
ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੇ 2021 ਦਾ ਐਡੀਸ਼ਨ ਜਿੱਤਿਆ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਇੰਗਲੈਂਡ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਅੱਠ ਵਿਕਟਾਂ ਨਾਲ ਹਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਮਿਸ਼ੇਲ ਮਾਰਸ਼ ਨੇ 50 ਗੇਂਦਾਂ 'ਤੇ ਅਜੇਤੂ 77 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਛੱਕੇ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਜੋਸ਼ ਹੇਜ਼ਲਵੁੱਡ ਨੇ ਤਿੰਨ ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ, ਅਤੇ ਐਡਮ ਜ਼ਾਂਪਾ ਨੇ ਇੱਕ ਵਿਕਟ ਲਈ।