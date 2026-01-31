ETV Bharat / sports

ਟੀ-20 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ 2026: ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ, 2 ਖਿਡਾਰੀ ਬਾਹਰ

Australia T20 world cup squad: ਟੀ-20 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਤੇਜ਼ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ ਪੈਟ ਕਮਿੰਸ ਅਤੇ ਮੈਥਿਊ ਸ਼ਾਰਟ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।

Australia T20 world cup squad
ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਟੀਮ (IANS PHOTO)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : January 31, 2026 at 3:38 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Pat Cummins ruled out: 2026 ਦੇ ਟੀ-20 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤੇਜ਼ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ ਪੈਟ ਕਮਿੰਸ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਖੇਡ ਸਕੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ 2025-26 ਐਸ਼ੇਜ਼ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈ ਪਿੱਠ ਦੀ ਸੱਟ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਐਲਾਨੀ ਗਈ 15 ਮੈਂਬਰੀ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਦੋ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਹਨ।

ਕਮਿੰਸ ਬਾਹਰ, ਡਵਾਰਸ਼ੂਇਸ ਅੰਦਰ

ਪੈਟ ਕਮਿੰਸ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਉਮੀਦ ਨਾਲ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਲਈ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਿੱਠ ਦੀ ਹੇਠਲੀ ਸੱਟ ਲਈ ਹੋਰ ਰਿਕਵਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕ੍ਰਿਕਟ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇਜ਼ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ ਬੇਨ ਡਵਾਰਸ਼ੂਇਸ ਨੂੰ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। 31 ਸਾਲਾ ਖਿਡਾਰੀ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 13 ਟੀ-20 ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ 9.32 ਦੀ ਇਕਾਨਮੀ ਨਾਲ 20 ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ ਹਨ।

ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਦੂਜਾ ਬਦਲਾਅ

ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਦੂਜਾ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਮੈਥਿਊ ਸ਼ਾਰਟ ਹੈ। ਉਸਨੂੰ ਖਰਾਬ ਫਾਰਮ ਕਾਰਨ ਅਸਥਾਈ ਟੀਮ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਸਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਮੈਟ ਰੇਨਸ਼ਾ ਨੇ ਲਈ ਹੈ, ਜੋ ਵਿਚਕਾਰਲੇ ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਪਿਨ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਰੇਨਸ਼ਾ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਰੁੱਧ ਆਪਣਾ ਟੀ-20 ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਡੈਬਿਊ ਕੀਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਘਰੇਲੂ ਅਤੇ ਬੀਬੀਐਲ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਰੇਨਸ਼ਾ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਵ੍ਹਾਈਟ-ਬਾਲ ਫਾਰਮ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਟੀ-20 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿਵਾਈ ਹੈ। ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਦੇ ਇਸ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਨੇ 135.63 ਦੀ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਰੇਟ ਨਾਲ 2139 ਟੀ-20 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹਨ।

ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਲਾਈਨ-ਅੱਪ

ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਟੀ-20 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਪਾਵਰਹਾਊਸ ਨਾਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਟ੍ਰੈਵਿਸ ਹੈੱਡ ਅਤੇ ਮਿਸ਼ੇਲ ਮਾਰਸ਼ ਪਾਰੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨਗੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋਸ਼ ਇੰਗਲਿਸ, ਕੈਮਰਨ ਗ੍ਰੀਨ, ਗਲੇਨ ਮੈਕਸਵੈੱਲ ਅਤੇ ਟਿਮ ਡੇਵਿਡ ਹੋਣਗੇ। ਟੀਮ ਕੋਲ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਸਪਿਨਰ ਐਡਮ ਜ਼ਾਂਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸਪਿਨ ਵਿਕਲਪਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਹੈ।

ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੇ ਆਲ-ਅਰਾਊਂਡ 'ਤੇ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕੈਮਰਨ ਗ੍ਰੀਨ ਅਤੇ ਮਾਰਕਸ ਸਟੋਇਨਿਸ ਜੋਸ਼ ਹੇਜ਼ਲਵੁੱਡ ਅਤੇ ਨਾਥਨ ਐਲਿਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਤੇਜ਼ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ੀ ਇਕਾਈ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਪਿਨਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗਲੇਨ ਮੈਕਸਵੈੱਲ, ਮੈਟ ਕੁਹਨੇਮੈਨ ਅਤੇ ਐਡਮ ਜ਼ਾਂਪਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਟੀ-20 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ 2026 ਲਈ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਟੀਮ

ਮਿਸ਼ੇਲ ਮਾਰਸ਼ (ਕਪਤਾਨ), ਜ਼ੇਵੀਅਰ ਬਾਰਟਲੇਟ, ਕੂਪਰ ਕੋਨੋਲੀ, ਟਿਮ ਡੇਵਿਡ, ਬੇਨ ਡਵਾਰਸ਼ੂਇਸ, ਕੈਮਰਨ ਗ੍ਰੀਨ, ਨਾਥਨ ਐਲਿਸ, ਜੋਸ਼ ਹੇਜ਼ਲਵੁੱਡ, ਟ੍ਰੈਵਿਸ ਹੈੱਡ, ਜੋਸ਼ ਇੰਗਲਿਸ, ਮੈਟ ਕੁਹਨੇਮੈਨ, ਗਲੇਨ ਮੈਕਸਵੈੱਲ, ਮੈਟ ਰੇਨਸ਼ਾ, ਮਾਰਕਸ ਸਟੋਇਨਿਸ ਅਤੇ ਐਡਮ ਜ਼ਾਂਪਾ।

TAGGED:

AUSTRALIA T20 WORLD CUP SQUAD
ਟੀ 20 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ 2026
ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਤੇਜ਼ ਗੇਂਦਬਾਜ਼
T20 WORLD CUP 2026
PAT CUMMINS RULED OUT

Quick Links / Policies

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.