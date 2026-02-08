T20 World Cup 2026: ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਵੀ ਮੈਦਾਨ 'ਤੇ ਉਤਰਨਗੀਆਂ 6 ਟੀਮਾਂ, ਜਾਣੋ ਮੈਚ ਕਦੋਂ ਅਤੇ ਕਿੱਥੇ ਹੋਵੇਗਾ ?
T20 World Cup Today Match: ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੇ ਦੂਜੇ ਦਿਨ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਬਨਾਮ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਬਨਾਮ ਨੇਪਾਲ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਬਨਾਮ ਆਇਰਲੈਂਡ ਵਿਚਕਾਰ ਮੈਚ ਹੋਣਗੇ।
Published : February 8, 2026 at 11:40 AM IST
T20 World Cup 2026 Day 2: ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੇ ਦੂਜੇ ਦਿਨ, 8 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਮੈਚ ਖੇਡੇ ਜਾਣਗੇ। ਪਹਿਲਾ ਮੈਚ ਗਰੁੱਪ ਡੀ ਵਿੱਚ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਿਚਕਾਰ ਖੇਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ ਕਿ ਚੇਨਈ ਦੇ ਐਮਏ ਚਿਦੰਬਰਮ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਸਵੇਰੇ 11:00 ਵਜੇ ਭਾਰਤੀ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਟੀਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ 2024 ਟੀ-20 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀਆਂ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਨੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਨੂੰ 84 ਦੌੜਾਂ ਨਾਲ ਹਰਾ ਕੇ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਰਗੀ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਟੀਮ ਨੂੰ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਇਹ ਮੈਚ ਦੋਵਾਂ ਟੀਮਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਰੁੱਪ ਡੀ ਨੂੰ "ਗਰੁੱਪ ਆਫ਼ ਡੈਥ" ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਭਾਵ ਇਸ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਟੀਮ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੇ ਸੁਪਰ 8 ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇਗੀ।
ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਬਨਾਮ AFG: ਦੋਵਾਂ ਟੀਮਾਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਟੀਮ
ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ: ਮਿਸ਼ੇਲ ਸੈਂਟਨਰ (ਕਪਤਾਨ), ਫਿਨ ਐਲਨ, ਮਾਈਕਲ ਬ੍ਰੇਸਵੈੱਲ, ਮਾਰਕ ਚੈਪਮੈਨ, ਡੇਵੋਨ ਕੌਨਵੇ, ਜੈਕਬ ਡਫੀ, ਲੌਕੀ ਫਰਗੂਸਨ, ਮੈਟ ਹੈਨਰੀ, ਕਾਈਲ ਜੈਮੀਸਨ, ਡੈਰਿਲ ਮਿਸ਼ੇਲ, ਜੇਮਜ਼ ਨੀਸ਼ਮ, ਗਲੇਨ ਫਿਲਿਪਸ, ਰਚਿਨ ਰਵਿੰਦਰ, ਟਿਮ ਸੀਫਰਟ, ਈਸ਼ ਸੋਢੀ।
ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ: ਰਾਸ਼ਿਦ ਖਾਨ (ਕਪਤਾਨ), ਨੂਰ ਅਹਿਮਦ, ਅਬਦੁੱਲਾ ਅਹਿਮਦਜ਼ਈ, ਸਿਦੀਕੁੱਲਾ ਅਟਲ, ਫਜ਼ਲਹਕ ਫਾਰੂਕੀ, ਰਹਿਮਾਨੁੱਲਾ ਗੁਰਬਾਜ਼, ਮੁਹੰਮਦ ਇਸਹਾਕ ਰਹੀਮੀ, ਸ਼ਾਹਿਦ ਉੱਲਾ ਕਮਾਲ, ਮੁਹੰਮਦ ਨਬੀ, ਗੁਲਬਦੀਨ ਨਾਇਬ, ਅਜ਼ਮਤੁੱਲਾ ਉਮਰਜ਼ਈ, ਮੁਜੀਬ ਉਰ ਰਹਿਮਾਨ, ਦਰਵਿਸ਼ ਰਸੂਲੀ, ਇਬਰਾਹਿਮ ਜ਼ਦਰਾਨ, ਜ਼ਿਆ ਉਰ ਰਹਿਮਾਨ ਸ਼ਰੀਫੀ।
ENG ਬਨਾਮ NEP ਦੂਜਾ ਮੈਚ
T20 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਦਾ ਅੱਜ ਦਾ ਦੂਜਾ ਮੈਚ ਇੰਗਲੈਂਡ ਅਤੇ ਨੇਪਾਲ ਵਿਚਕਾਰ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਵਾਨਖੇੜੇ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਖੇਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਗਰੁੱਪ C ਮੈਚ IST ਦੁਪਹਿਰ 3:00 ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਇੰਗਲੈਂਡ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫਾਇਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਨੇ ਇਸ ਫਾਰਮੈਟ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪਿਛਲੇ 11 ਪੂਰੇ ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 10 ਜਿੱਤੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਲਾਈਨ-ਅੱਪ ਅਤੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸਪਿਨ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਮਾਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਨੇਪਾਲ ਇਹ ਮੈਚ ਜਿੱਤਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਕ੍ਰਿਕਟ ਚਮਤਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ।
ENG ਬਨਾਮ NEP: ਦੋਵਾਂ ਟੀਮਾਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਟੀਮ
ਨੇਪਾਲ: ਰੋਹਿਤ ਪੌਡੇਲ (ਕਪਤਾਨ), ਦੀਪੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਐਰੀ, ਸੰਦੀਪ ਲਾਮਿਛਾਨੇ, ਕੁਸ਼ਲ ਭੂਰਟੇਲ, ਆਸਿਫ ਸ਼ੇਖ, ਸੰਦੀਪ ਜੋਰਾ, ਆਰਿਫ ਸ਼ੇਖ, ਬਸੀਰ ਅਹਿਮਦ, ਸੋਮਪਾਲ ਕਾਮੀ, ਕਰਨ ਕੇਸੀ, ਨੰਦਨ ਯਾਦਵ, ਗੁਲਸ਼ਨ ਝਾਅ, ਲਲਿਤ ਰਾਜਬੰਸ਼ੀ, ਸ਼ੇਰ ਮੱਲਾ, ਲੋਕੇਸ਼ ਬਾਮ।
ਇੰਗਲੈਂਡ: ਹੈਰੀ ਬਰੂਕ (ਕਪਤਾਨ), ਰੇਹਾਨ ਅਹਿਮਦ, ਜੋਫਰਾ ਆਰਚਰ, ਟੌਮ ਬੈਂਟਨ, ਜੈਕਬ ਬੈਥਲ, ਜੋਸ ਬਟਲਰ, ਸੈਮ ਕੁਰਨ, ਲਿਆਮ ਡਾਸਨ, ਬੇਨ ਡਕੇਟ, ਵਿਲ ਜੈਕਸ, ਜੈਮੀ ਓਵਰਟਨ, ਆਦਿਲ ਰਾਸ਼ਿਦ, ਫਿਲ ਸਾਲਟ, ਜੋਸ਼ ਟੰਗ, ਲੂਕ ਵੁੱਡ।
SL ਬਨਾਮ IRE: ਅੱਜ ਦਾ ਤੀਜਾ ਮੈਚ
ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦਾ ਛੇਵਾਂ ਮੈਚ ਅਤੇ ਦਿਨ ਦਾ ਤੀਜਾ ਮੈਚ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਅਤੇ ਆਇਰਲੈਂਡ ਵਿਚਕਾਰ ਖੇਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੈਚ ਕੋਲੰਬੋ ਦੇ ਆਰ. ਪ੍ਰੇਮਦਾਸਾ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿਖੇ ਸ਼ਾਮ 7:00 ਵਜੇ IST 'ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਕੁਆਰਟਰ ਫਾਈਨਲ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ਦੇ ਆਪਣੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਚਿੰਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਰ. ਪ੍ਰੇਮਦਾਸਾ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਦਾ ਹਾਲੀਆ ਰਿਕਾਰਡ ਮਾੜਾ ਹੈ। ਇੰਗਲੈਂਡ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘਰੇਲੂ ਮੈਦਾਨ 'ਤੇ 3-0 ਨਾਲ ਹਰਾਇਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਹੋਰ ਵਧ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਆਇਰਲੈਂਡ ਇਸਨੂੰ ਇੱਕ ਮੌਕੇ ਵਜੋਂ ਦੇਖਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 2024 ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮੈਚ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤਿਆ, ਪਰ ਹੁਣ ਕਮਜ਼ੋਰ ਟੀਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲਗਾਤਾਰ ਸੀਰੀਜ਼ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵੀਂ ਊਰਜਾ ਨਾਲ ਵਾਪਸੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੁਬਈ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਹਾਲੀਆ ਸੀਰੀਜ਼ ਖੇਡੀ, ਇਸ ਲਈ ਹਾਲਾਤ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਮਾਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਗਲੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਲਈ, ਆਇਰਲੈਂਡ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਜਾਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਏਗੀ। ਇਸ ਲਈ, ਇਹ ਮੈਚ ਦੋਵਾਂ ਟੀਮਾਂ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।
ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ : ਦਾਸੁਨ ਸ਼ਨਾਕਾ (ਕਪਤਾਨ), ਪਥੁਮ ਨਿਸਾਂਕਾ, ਕਾਮਿਲ ਮਿਸ਼ਰਾ, ਕੁਸਲ ਮੈਂਡਿਸ, ਕਮਿੰਦੂ ਮੈਂਡਿਸ, ਕੁਸਲ ਜਾਨਿਥ ਪਰੇਰਾ, ਚਰਿਥ ਅਸਾਲੰਕਾ, ਜਾਨਿਥ ਲਿਆਨਾਗੇ, ਪਵਨ ਰਥਨਾਇਕ, ਵਾਨਿੰਦੁ ਹਸਾਰੰਗਾ, ਦੁਨਿਥ ਵੇਲਾਲੇਜ, ਮਹੇਸ਼ ਥੀਕਸ਼ਾਨਾ, ਮਲੇਸ਼ਾਹਨਾਮੇ, ਇਸ਼ਾਨਾਮੇ, ਪਤਿਸ਼ਨਾਮੇ, ਮਸ਼ਾਨ।
ਆਇਰਲੈਂਡ: ਪਾਲ ਸਟਰਲਿੰਗ (ਕਪਤਾਨ), ਮਾਰਕ ਅਡਾਇਰ, ਰੌਸ ਅਡਾਇਰ, ਬੇਨ ਕੈਲਿਟਜ਼, ਕਰਟਿਸ ਕੈਂਪਰ, ਗੈਰੇਥ ਡੇਲਾਨੀ, ਜਾਰਜ ਡੌਕਰੇਲ, ਮੈਥਿਊ ਹੰਫਰੀਜ਼, ਜੋਸ਼ ਲਿਟਲ, ਬੈਰੀ ਮੈਕਕਾਰਥੀ, ਹੈਰੀ ਟੇਕਟਰ, ਟਿਮ ਟੇਕਟਰ, ਲੋਰਕਨ ਟਕਰ, ਬੇਨ ਵ੍ਹਾਈਟ, ਕ੍ਰੇਗ ਯੰਗ।