ਟੀ20 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ: 11 ਨਹੀਂ ਮੈਦਾਨ 'ਤੇ ਆਉਣਗੇ 40 ਭਾਰਤੀ ਖਿਡਾਰੀ, ਜਾਣੋ ਕਿਸ ਟੀਮ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀ
Indian origin players: ਟੀ20 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ 2026 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ 40 ਖਿਡਾਰੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਲਈ ਖੇਡਣਗੇ।
Published : February 5, 2026 at 11:04 PM IST
Indian origin players: ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ 7 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਟੀ-20 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ 2026 ਦੇ ਗਰੁੱਪ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰੇਗਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕਾਂ ਅਤੇ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਮਰੀਕੀ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਨੌਂ ਖਿਡਾਰੀ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਭਾਰਤੀ ਕਪਤਾਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਸਿਰਫ਼ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਨਵੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀ ਹਨ, ਜੋ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਮੈਗਾ-ਈਵੈਂਟ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਸਟੋਰੀ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕ੍ਰਿਕਟਰਾਂ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਡੂੰਘਾ ਸਬੰਧ ਹੈ।
ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਪਲੇਇੰਗ ਇਲੈਵਨ
ਕੈਨੇਡਾ 11 ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਪਤਾਨ ਦਿਲਪ੍ਰੀਤ ਬਾਜਵਾ, ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਨਮੇ ਆਲਰਾਊਂਡਰ ਹਨ। ਕਪਤਾਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਓਪਨਰ ਨਵਨੀਤ ਧਾਲੀਵਾਲ, ਮੱਧ-ਕ੍ਰਮ ਦੇ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਰਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਅਤੇ ਵਿਕਟਕੀਪਰ-ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਕੰਵਰਪਾਲ ਤਤਗੁਰ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੇਅਸ ਮੋਵਾ ਤੱਕ, ਉੱਪਰ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਹੀ ਭਾਰਤੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 22 ਸਾਲਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਨਮੇ ਕਪਤਾਨ ਦਿਲਪ੍ਰੀਤ ਬਾਜਵਾ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਮਸ਼ਹੂਰ ਪਾਵਰ-ਹਿਟਰ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਟੀ-20 ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ 133.22 ਦੀ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਰੇਟ ਨਾਲ ਦੌੜਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਸੁਰਖੀਆਂ ਬਟੋਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਟੀ-10 ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 18 ਗੇਂਦਾਂ ਵਿੱਚ 50 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਦਬਦਬਾ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਦੇ ਸਪਿਨਰ ਅੰਸ਼ ਪਟੇਲ, 19 ਸਾਲਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਨੌਜਵਾਨ ਯੁਵਰਾਜ ਸ਼ਰਮਾ, ਆਲਰਾਊਂਡਰ ਅਜੈਵੀਰ ਹੁੰਦਲ, ਹਰਸ਼ ਠਾਕਰ, ਸ਼ਿਵਮ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਜਸਕਿਰਨ ਸਿੰਘ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜੋ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਹਨ।
- ਦਿਲਪ੍ਰੀਤ ਬਾਜਵਾ, ਨਵਨੀਤ ਧਾਲੀਵਾਲ, ਰਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਕੰਵਰਪਾਲ ਤੱਤਗੁਆਰ, ਸ਼੍ਰੇਅਸ ਮੂਵਾ, ਅੰਸ਼ ਪਟੇਲ, ਯੁਵਰਾਜ ਸ਼ਰਮਾ, ਅਜੈਵੀਰ ਹੁੰਦਲ, ਹਰਸ਼ ਠਾਕਰ, ਸ਼ਿਵਮ ਸ਼ਰਮਾ, ਜਸਕਿਰਨ ਸਿੰਘ।
ਅਮਰੀਕਾ ਟੀਮ ਵਿੱਚ 9 ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀ
ਅਮਰੀਕਾ ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਨੌਂ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀ ਹਨ। ਤਕਨੀਕੀ ਮਾਹਿਰ ਸੌਰਭ ਨੇਤਰਵਾਲਕਰ ਇਸ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਖਤਰਨਾਕ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 2024 ਦੇ ਐਡੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗਰੁੱਪ ਪੜਾਅ ਤੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਰਨ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਨੇਤਰਵਾਲਕਰ 2010 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅੰਡਰ-19 ਟੀਮ ਲਈ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਖਿਡਾਰੀ ਸੀ। ਮੁੰਬਈ ਨਾਲ ਘਰੇਲੂ ਕ੍ਰਿਕਟ ਖੇਡਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਹ ਮਾਸਟਰ ਡਿਗਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਚਲੇ ਗਏ ਅਤੇ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਓਰੇਕਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। 2024 ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਰੁੱਧ ਮੈਚ ਜੇਤੂ ਸੁਪਰ ਓਵਰ ਸੁੱਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਸਨਸਨੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇੱਕ ਉੱਚ-ਤਣਾਅ ਵਾਲੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਨੌਕਰੀ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਦੇ ਦਬਾਅ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ।
ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ ਜਨਮੇ ਮੋਨੰਕ ਪਟੇਲ ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ ਅੰਡਰ-19 ਟੀਮ ਲਈ ਅਕਸ਼ਰ ਪਟੇਲ ਵਰਗੇ ਸਿਤਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਖੇਡਿਆ। ਸੀਨੀਅਰ ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ, ਉਹ 2014 ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ, ਅਮਰੀਕਾ ਟੀਮ ਦੇ ਕਪਤਾਨ ਵਜੋਂ, ਉਸਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ 2024 ਦੀ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ।
ਸ਼ੁਭਮ ਰੰਜਨੇ ਅਤੇ ਸੰਜੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾਮੂਰਤੀ ਵਰਗੇ ਨਵੇਂ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਅਮਰੀਕਾ ਲਈ ਮੁੱਖ ਖਿਡਾਰੀ ਹਨ। ਰੰਜਨੇ ਇੱਕ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਭਾਰਤੀ ਘਰੇਲੂ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਦੀ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਜੀਵਨ ਮਿਲਿਆ। ਉਹ ਮੁੰਬਈ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਗੋਆ ਲਈ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਖਿਡਾਰੀ ਸੀ। ਉਹ ਆਈਪੀਐਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ 2019 ਵਿੱਚ ਰਾਜਸਥਾਨ ਰਾਇਲਜ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ।
ਉਸਨੇ ਦਲੀਪ ਟਰਾਫੀ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਆ ਬਲੂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਸਨੇ ਸੀਏਟਲ ਥੰਡਰਬਰਡਜ਼ ਲਈ ਮਾਈਨਰ ਲੀਗ ਕ੍ਰਿਕਟ (MiLC) ਵਿੱਚ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਆਪਣੀ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਹ 2025 ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਇਆ।
ਰੰਜਨੇ ਇੱਕ ਹਮਲਾਵਰ ਮੱਧ-ਕ੍ਰਮ ਦਾ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਅਤੇ ਇੱਕ ਉਪਯੋਗੀ ਸੱਜੇ-ਹੱਥ ਦਾ ਮੱਧਮ ਤੇਜ਼ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ ਹੈ। ਉਹ ਫਿਨਿਸ਼ਰ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਕੋਲ ਘਾਟ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹ ਵਸੰਤ ਰੰਜਨੇ ਦਾ ਪੋਤਾ ਹੈ, ਜਿਸਨੇ 1950 ਅਤੇ 1960 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਲਈ ਸੱਤ ਟੈਸਟ ਖੇਡੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਦੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਤੀਜੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਬਣ ਗਿਆ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਸੰਜੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾਮੂਰਤੀ ਇੱਕ ਅਕਾਦਮਿਕ ਪ੍ਰਤਿਭਾਸ਼ਾਲੀ ਹੈ ਜੋ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਖੇਡਾਂ ਨੂੰ ਸੰਤੁਲਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਬੰਗਲੁਰੂ ਤੋਂ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਜਨਮੇ, ਉਸਨੇ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਬਚਪਨ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਲ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਸਰਕਟ ਵਿੱਚ ਸਿਖਲਾਈ ਵਿੱਚ ਬਿਤਾਏ। ਉਸਨੇ 2024-25 ਵਿੱਚ ਦੌਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਨੀਦਰਲੈਂਡਜ਼ ਟੀਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਸੈਂਕੜੇ ਨਾਲ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਧਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਟਾਪ-ਆਰਡਰ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਟੀਕ ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਦਾ ਆਰਥੋਡਾਕਸ ਸਪਿਨਰ ਹੈ। ਉਸਨੂੰ ਟੀਮ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦਾ ਰਣਨੀਤਕ ਦਿਮਾਗ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਅੰਤਿਮ 15 ਮੈਂਬਰੀ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੌਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ, ਸਾਬਕਾ ਭਾਰਤ ਅੰਡਰ-19 ਅਤੇ ਮੁੰਬਈ ਸਪਿਨਰ, ਮਿਲਿੰਦ ਕੁਮਾਰ, ਸਾਬਕਾ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਆਰਸੀਬੀ ਮੱਧ-ਕ੍ਰਮ ਬੱਲੇਬਾਜ਼, ਸੈਤੇਜਾ ਮੁਕਮਾਲਾ, ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਸਿਖਰ-ਕ੍ਰਮ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਜੇਸੀ ਸਿੰਘ, ਇੱਕ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਦਾ ਮੱਧ-ਤੇਜ਼ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ ਅਤੇ ਨੋਸਥੁਸ਼ ਕੇਂਜੀਗੇ, ਇੱਕ ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਦਾ ਸਪਿਨਰ, ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਭਾਰਤੀ ਖਿਡਾਰੀ ਹਨ।
- ਸੌਰਭ ਨੇਤਰਵਾਲਕਰ, ਮੋਨੰਕ ਪਟੇਲ, ਸ਼ੁਭਮ ਰੰਜਨੇ, ਸੰਜੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾਮੂਰਤੀ, ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ, ਮਿਲਿੰਦ ਕੁਮਾਰ, ਸੈਤੇਜਾ ਮੁਕਮਾਲਾ, ਜੇਸੀ ਸਿੰਘ, ਨੋਸਥੁਸ਼ ਕੇਂਜੀਗੇ।
ਯੂਏਈ ਟੀਮ ਵਿੱਚ 7 ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀ
ਯੂਏਈ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਕਈ ਖਿਡਾਰੀ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਘਰੇਲੂ ਉਮਰ-ਸਮੂਹ ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਤਕਨੀਕੀ ਹੁਨਰ ਨੂੰ ਨਿਖਾਰਿਆ ਹੈ। ਕੁਝ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਅਲੀਸ਼ਾਨ ਸ਼ਰਾਫੂ, ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਮੱਧ-ਕ੍ਰਮ ਖਿਡਾਰੀ ਆਰੀਅਨ ਸ਼ਰਮਾ, ਇੱਕ ਵਿਕਟਕੀਪਰ-ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਇੱਕ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਦਾ ਸਪਿਨਰ, ਰੋਹਤਕ ਤੋਂ ਮਯੰਕ ਕੁਮਾਰ, ਇੱਕ ਓਪਨਿੰਗ ਬੱਲੇਬਾਜ਼, ਪੁਣੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹਰਰਾਊਂਡਰ ਧਰੁਵ ਪਰਾਸ਼ਰ; ਆਲਰਾਊਂਡਰ ਹਰਰਿਸ਼ਿਤ ਕੌਸ਼ਿਕ; ਅਤੇ ਬੱਲੇਬਾਜ਼/ਕੀਪਰ ਮਯੰਕ ਚੌਧਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
- ਅਲੀਸ਼ਾਨ ਸ਼ਰਾਫੂ, ਆਰੀਅਨ ਸ਼ਰਮਾ, ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਮਯੰਕ ਕੁਮਾਰ, ਧਰੁਵ ਪਰਾਸ਼ਰ, ਹਰਸ਼ਿਤ ਕੌਸ਼ਿਕ,ਰੋਹਿਤ ਸਿੰਘ।
ਓਮਾਨ ਟੀਮ ਦੇ 7 ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀ
ਓਮਾਨ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਅਤੇ ਕੋਰ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਕਪਤਾਨ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਖਿਡਾਰੀ ਹੈ। ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਵਿਕਟਕੀਪਰ-ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਵਿਨਾਇਕ ਸ਼ੁਕਲਾ (ਉਪ-ਕਪਤਾਨ) ਅਤੇ ਆਫ-ਸਪਿਨਰ ਜੈ ਓਡੀਧਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਜਨਮੇ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ 2003 ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਰਾਇਲ ਓਮਾਨ ਪੁਲਿਸ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਕਾਰਨ ਓਮਾਨ ਚਲੇ ਗਏ ਸਨ। ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮਸਕਟ ਕ੍ਰਿਕਟ ਕਲੱਬ ਲਈ ਖੇਡਦੇ ਸਨ। ਇੱਕ ਹਮਲਾਵਰ ਓਪਨਿੰਗ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਜੋ ਆਪਣੇ ਸੂਰਿਆਕੁਮਾਰ ਯਾਦਵ-ਸ਼ੈਲੀ ਦੇ 360-ਡਿਗਰੀ ਸ਼ਾਟ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਟ੍ਰੇਡਮਾਰਕ ਥਾਈ-ਫਾਈਵ ਜਸ਼ਨ ਲਈ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ 2021 ਟੀ-20 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਨਵੀਨਤਾਕਾਰੀ ਸਕੂਪਸ ਅਤੇ ਰੈਂਪ ਲਈ ਇੱਕ ਵਾਇਰਲ ਸਨਸਨੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਉਹ 1,500 ਟੀ-20 ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲਾ ਓਮਾਨੀ ਖਿਡਾਰੀ ਹੈ।
ਜਨਵਰੀ 2026 ਵਿੱਚ, ਉਸਨੂੰ ਕਪਤਾਨ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਪ-ਕਪਤਾਨ ਵਿਨਾਇਕ ਸ਼ੁਕਲਾ ਮੱਧ ਕ੍ਰਮ ਦਾ ਰਣਨੀਤਕ ਐਂਕਰ ਹੈ ਅਤੇ ਸਟੰਪਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਖਿਡਾਰੀ ਹੈ। ਵਾਰਾਣਸੀ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਵਿਨਾਇਕ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਉਮਰ-ਸਮੂਹ ਕ੍ਰਿਕਟ ਖੇਡਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਮੌਕਿਆਂ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਂਤਤਾ ਲਈ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਇੱਕ ਕਲਾਸੀਕਲ ਵਿਕਟਕੀਪਰ-ਬੱਲੇਬਾਜ਼, ਉਹ ਅਕਸਰ ਫਿਨਿਸ਼ਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਓਮਾਨ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦੌੜਾਂ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਜਿੱਤਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੈ ਓਡੇਦਾਰਾ ਵੀ ਹੈ, ਜੋ ਇੱਕ ਸਪਿਨ ਮਾਹਿਰ ਹੈ ਜੋ ਉਪ-ਮਹਾਂਦੀਪੀ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦਾ ਕੀਮਤੀ ਸਥਾਨਕ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਭਾਰਤੀ ਜੜ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤਦਾ ਹੈ। ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੋਰਬੰਦਰ ਤੋਂ, ਜੈ ਦਾ ਸੌਰਾਸ਼ਟਰ ਕ੍ਰਿਕਟ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨਾਲ ਡੂੰਘਾ ਸਬੰਧ ਹੈ, ਜੋ ਉੱਚ-ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੇ ਸਪਿਨਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ ਖਿਡਾਰੀ ਅਕਸਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ "ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ" ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਘੱਟ ਹੀ ਪ੍ਰਤੀ ਓਵਰ 6 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੌੜਾਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ। ਉਸਨੇ 2026 ਦੇ ਕੁਆਲੀਫਾਇਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ, ਯੂਏਈ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ। ਇਸ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਵਿੱਚ ਪੱਲੇਕੇਲੇ ਦੀਆਂ ਸਪਿਨ-ਅਨੁਕੂਲ ਪਿੱਚਾਂ 'ਤੇ ਉਸਨੂੰ ਆਕਿਬ ਇਲਿਆਸ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਪਿਨ ਸਾਥੀ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਕਰਨ ਸੋਨਾਵਾਲੇ ਮੁੰਬਈ ਤੋਂ ਇੱਕ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਆਲਰਾਊਂਡਰ ਹੈ। ਉਸਨੇ 2024 ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਡੈਬਿਊ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਹਮਲਾਵਰ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਉਪਯੋਗੀ ਆਫ-ਸਪਿਨ ਲਈ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੀਤੇਨ ਰਾਮਾਨੰਦੀ, ਜੋ ਕਿ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਡਰ-19 ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਬੜੌਦਾ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਉਹ ਵਿੱਤੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਕਾਰਨ 2019 ਵਿੱਚ ਓਮਾਨ ਚਲਾ ਗਿਆ ਅਤੇ 2025 ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਡੈਬਿਊ ਕੀਤਾ। ਸਮੇਂ ਸ਼੍ਰੀਵਾਸਤਵ, ਜੋ ਕਿ ਭੋਪਾਲ ਤੋਂ ਹੈ, ਟੀਮ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਪਿਨ ਵਿਕਲਪਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਹ ਓਮਾਨ ਦੇ ਘਰੇਲੂ ਰੈਂਕਿੰਗ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ।
- ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਵਿਨਾਇਕ ਸ਼ੁਕਲਾ, ਆਸ਼ੀਸ਼ ਓਡੇਦਾਰਾ, ਜੈ ਓਡੇਦਾਰਾ, ਕਰਨ ਸੋਨਾਵਾਲੇ, ਜੀਤੇਨ ਰਾਮਾਨੰਦੀ, ਵਸੀਮ ਅਲੀ।
ਦੂਜੀ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀ
ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ
ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਆਲਰਾਊਂਡਰ ਰਚਿਨ ਰਵਿੰਦਰ ਅਤੇ ਲੈੱਗ-ਸਪਿਨਰ ਈਸ਼ ਸੋਢੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬੰਗਲੁਰੂ ਤੋਂ, ਰਚਿਨ ਦਾ ਨਾਮ ਉਸਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਰਾਹੁਲ ਦ੍ਰਾਵਿੜ ਅਤੇ ਸਚਿਨ ਤੇਂਦੁਲਕਰ (ਰਾ + ਚਿਨ) ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਜਨਮੇ, ਇੰਦਰਬੀਰ (ਈਸ਼) ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ ਚਾਰ ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਆਕਲੈਂਡ ਚਲੇ ਗਏ। ਉਹ ਵੱਡਾ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਤੇਜ਼ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਸਦੇ ਕੱਦ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ੀ ਲਈ ਬਹੁਤ ਪਤਲਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਇਸ ਲਈ ਉਸਨੇ ਲੈੱਗ-ਸਪਿਨ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ੀ ਵੱਲ ਰੁਖ਼ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਡ੍ਰੈਸਿੰਗ ਰੂਮ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਸ਼ਹੂਰ ਰੈਪਰ ਵੀ ਹੈ। ਮੈਦਾਨ 'ਤੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਟੀ-20 ਲੈਜੇਂਡ ਹੈ, ਅਤੇ 150 ਤੋਂ ਵੱਧ ਟੀ-20I ਵਿਕਟਾਂ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ।
- ਰਚਿਨ ਰਵਿੰਦਰ, ਈਸ਼ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ
ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ
ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਦੇ ਸਪਿਨਰ ਕੇਸ਼ਵ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਕ ਜਾਣਿਆ-ਪਛਾਣਿਆ ਚਿਹਰਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਫਿਨਿਸ਼ਰ ਅਤੇ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਤੋੜਨ ਵਾਲੇ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਕੱਟੜ ਹਿੰਦੂ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਕੇਸ਼ਵ ਆਪਣੇ ਬੱਲੇ 'ਤੇ ਓਮ ਸਟਿੱਕਰ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਦੀ ਕਪਤਾਨੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲਾ ਮਾਹਿਰ ਸਪਿਨਰ ਹੈ ਅਤੇ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਟੀ-20 ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਨੰਬਰ ਇੱਕ ਵਨਡੇ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ ਹੈ।
- ਕੇਸ਼ਵ ਮਹਾਰਾਜ
ਨੀਦਰਲੈਂਡ, ਵੈਸਟ ਇੰਡੀਜ਼ ਅਤੇ ਇਟਲੀ
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦੋ ਵਾਰ ਦੇ ਟੀ-20 ਚੈਂਪੀਅਨ ਵੈਸਟ ਇੰਡੀਜ਼ ਕੋਲ ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਦੇ ਸਪਿਨਰ ਗੁਡਾਕੇਸ਼ ਮੋਤੀ ਹਨ। ਨੀਦਰਲੈਂਡ ਕੋਲ ਆਫ ਸਪਿਨਰ ਆਰੀਅਨ ਦੱਤ ਅਤੇ ਓਪਨਰ ਵਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ (ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ) ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਟਲੀ, ਜੋ ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੋਲ ਤੇਜ਼ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੀਮਾ ਖੁਰਦ ਵਿੱਚ ਜਨਮੇ, ਵਿਕਰਮਜੀਤ ਦੇ ਦਾਦਾ ਜੀ 1980 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਵਜੋਂ ਨੀਦਰਲੈਂਡ ਚਲੇ ਗਏ ਸਨ। ਵਿਕਰਮਜੀਤ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਐਮਸਟਲਵੀਨ ਦੇ ਵੀਆਰਏ ਕ੍ਰਿਕਟ ਗਰਾਊਂਡ ਵਿੱਚ ਸਿਖਲਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ, ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਦਾ ਸਲਾਮੀ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਹੈ ਜੋ ਕੁਇੰਟਨ ਡੀ ਕੌਕ ਵਾਂਗ ਖੇਡਦਾ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਸਿਰਫ਼ 16 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ ਮੈਚ ਖੇਡਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਪਣੀ ਨਿਡਰਤਾ ਲਈ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਆਰੀਅਨ ਦੱਤ ਦੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ 1980 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਤੋਂ ਨੀਦਰਲੈਂਡ ਚਲੇ ਗਏ ਸਨ। ਸਿਰਫ਼ 22 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਉਹ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਹਿਤ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਸ਼ੁਭਮਨ ਗਿੱਲ ਨੂੰ ਆਊਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਕ ਦੁਰਲੱਭ ਆਫ-ਸਪਿਨਰ ਹੈ ਜੋ ਪਾਵਰਪਲੇ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਗੇਂਦ ਨਾਲ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ, ਉਹ ਕਿਸ਼ੋਰ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਇਟਲੀ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਬ੍ਰੇਸ਼ੀਆ ਅਤੇ ਬਰਗਾਮੋ ਦੇ ਇਤਾਲਵੀ ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮਿੰਗ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਵਧ ਰਹੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਫਾਲੋਇੰਗ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਤੇਜ਼ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ ਜੋ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ 140+ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਟਲੀ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਹੀਰੋ ਸੀ, ਜਿਸਨੇ ਜਰਮਨੀ ਵਿਰੁੱਧ ਪੰਜ ਵਿਕਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਪੱਕੀ ਕੀਤੀ।