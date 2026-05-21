ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਫੀਫਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਸਪੈਂਸ ਬਰਕਰਾਰ, ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਿਆ
ਫੀਫਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ 2026 ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ 12 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਪਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਸਪੈਂਸ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ।
Published : May 21, 2026 at 12:16 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਫੁੱਟਬਾਲ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ, 'ਫੀਫਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ 2026', ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ 12 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ, ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਮੈਕਸੀਕੋ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਬਾਰੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੁਝ ਵੀ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਭਾਰਤੀ ਫੁੱਟਬਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਮੈਚ ਕਿੱਥੇ - ਜਾਂ ਭਾਵੇਂ - ਦੇਖ ਸਕਣਗੇ।
ਫੀਫਾ ਨੇ ਜੀਓਸਟਾਰ ਦੀ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ
ਦਰਅਸਲ, ਫੀਫਾ - ਫੁੱਟਬਾਲ ਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਸੰਸਥਾ - ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 2026 ਅਤੇ 2030 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਲਈ ਮੀਡੀਆ ਅਧਿਕਾਰ ਪੈਕੇਜ ਦੀ ਕੀਮਤ ਲਗਭਗ 100 ਮਿਲੀਅਨ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਰੱਖੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜਦੋਂ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਸਾਰਕਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਦਿਲਚਸਪੀ ਦਿਖਾਈ, ਤਾਂ ਫੀਫਾ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਮੰਗੀ ਕੀਮਤ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 35 ਮਿਲੀਅਨ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਕਿ ਜੀਓਸਟਾਰ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ 20 ਮਿਲੀਅਨ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦੀ ਬੋਲੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਈ ਸੀ - ਇੱਕ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਜਿਸਨੂੰ ਫੀਫਾ ਨੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਮਾਮਲਾ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ
ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਫੀਫਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ 2026 ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਪ੍ਰਸਾਰਕ, ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਮੈਚ, ਕੁਆਰਟਰ-ਫਾਈਨਲ, ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਅਤੇ ਫਾਈਨਲ ਮੈਚ ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਡੀਡੀ ਸਪੋਰਟਸ ਵਰਗੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ 'ਤੇ ਮੁਫਤ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਦੌੜ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਿਆ
ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਪੁਰਸ਼ੇਂਦਰ ਕੁਮਾਰ ਕੌਰਵ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਸੇ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਫੀਫਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਲਈ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਹੁਣ ਇਸ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ।
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਫੀਫਾ ਮੀਡੀਆ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਕਿਉਂ?
ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰੁਕਾਵਟ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ, ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਮੈਕਸੀਕੋ ਵਿੱਚ ਖੇਡਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਚ ਸ਼ਡਿਊਲ ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਖੇਡਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਦੇਰ ਰਾਤ ਅਤੇ ਸਵੇਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਫੀਫਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਸਾਰਕਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਾਰਕ ਅਜਿਹੇ ਸ਼ਡਿਊਲ ਵਾਲੇ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਝਿਜਕਦੇ ਹਨ।