ਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਮੋਦੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਰਿਆਕੁਮਾਰ ਯਾਦਵ ਬਣੇ ਕਪਤਾਨ, ਮੁੰਬਈ ਦੀ ਕਰਨਗੇ ਅਗਵਾਈ
ਸੂਰਿਆਕੁਮਾਰ ਯਾਦਵ ਨੇ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੋ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
Published : November 10, 2026 at 12:31 PM IST
Suryakumar Yadav With Amit Shah: ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਕਪਤਾਨ ਸੂਰਿਆਕੁਮਾਰ ਯਾਦਵ ਇਨ੍ਹੀਂ ਦਿਨੀਂ ਸੁਰਖੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਚਰਚਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖੇਡ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਬਾਰੇ ਹੈ।
ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਦੋ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਈਆਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਸੂਰਿਆਕੁਮਾਰ ਯਾਦਵ ਆਪਣੀ ਨਵੀਂ ਪਾਰੀ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੁੰਬਈ ਕ੍ਰਿਕਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਸੂਰਿਆਕੁਮਾਰ ਯਾਦਵ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਸਈਅਦ ਮੁਸ਼ਤਾਕ ਅਲੀ ਟਰਾਫੀ ਲਈ ਮੁੰਬਈ ਟੀਮ ਦਾ ਕਪਤਾਨ ਵੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।
Glad to have met Hon’ble Union Home Minister Shri @AmitShah Ji with my family. It was one of those rare meetings that push the frontiers one never knew existed. Truly inspired by the sagacity of his vision, which spans an extraordinary range of subjects, from national security to sports and spirituality.— Surya Kumar Yadav (@surya_14kumar) November 9, 2026
ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ
ਸੂਰਿਆਕੁਮਾਰ ਯਾਦਵ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਦੇਵੀਸ਼ਾ ਸ਼ੈੱਟੀ ਅਤੇ ਧੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਫੋਟੋਆਂ ਖਿਚਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਟੀ- 20 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਮੈਡਲ ਦਿਖਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਯਾਦਗਾਰੀ ਚਿੰਨ੍ਹ ਵੀ ਭੇਟ ਕੀਤਾ।
'ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹਾਂ'
ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸੂਰਿਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹਨ। ਉਸਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੁਰਲੱਭ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸੀ ਜੋ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਨਵੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੈਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਖੇਡਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਆਤਮਿਕਤਾ ਤੱਕ, ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਅਸਾਧਾਰਨ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।"
ਦਿਲ ਨੂੰ ਛੂਹ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਪਲ
ਦੋ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ, ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਸੂਰਿਆਕੁਮਾਰ ਯਾਦਵ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸੂਰਿਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਦਿਲ ਨੂੰ ਛੂਹ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਪਲ ਸੀ।' ਇੱਕ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ, ਸੂਰਿਆਕੁਮਾਰ ਯਾਦਵ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਖੁਸ਼ੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਲਾਬ ਦਾ ਗੁਲਦਸਤਾ ਚੁੱਕਿਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਫਰੇਮ ਕੀਤੀ ਫੋਟੋ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ।
Truly a blessed and heartwarming moment with the Hon’ble Prime Minister Shri Narendra Modi Ji. 🙏🏼 A beautiful reminder of our rich culture, traditions and the values that bring us together. Grateful for this special moment. Wishing everyone a very Happy and prosperous Diwali! 🪔— Surya Kumar Yadav (@surya_14kumar) November 6, 2026
ਕਪਤਾਨ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤੀ
ਉਕਤ ਦੋ ਦਿੱਗਜ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਹਾਲੇ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਸਨ ਕਿ ਸੂਰਿਆਕੁਮਾਰ ਯਾਦਵ ਨੂੰ ਮੁੰਬਈ ਦਾ ਕਪਤਾਨ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸੂਰਜਕੁਮਾਰ ਯਾਦਵ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਸਈਅਦ ਮੁਸ਼ਤਾਕ ਅਲੀ ਟਰਾਫੀ ਲਈ ਮੁੰਬਈ ਦਾ ਕਪਤਾਨ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੁੰਬਈ ਕ੍ਰਿਕਟ ਸੰਘ (MCA) ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਮੁੰਬਈ ਨੂੰ ਏਲੀਟ ਗਰੁੱਪ ਡੀ ਵਿੱਚ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਗੋਆ, ਗੁਜਰਾਤ, ਹੈਦਰਾਬਾਦ, ਉੜੀਸਾ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਅਤੇ ਵਿਦਰਭ ਦੇ ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮੁੰਬਈ ਦੀ ਟੀਮ:
ਸੂਰਿਆਕੁਮਾਰ ਯਾਦਵ (ਸੀ), ਅਥਰਵ ਅੰਕੋਲੇਕਰ, ਅੰਗਕ੍ਰਿਸ਼ ਰਘੂਵੰਸ਼ੀ (ਵਿਕਟਕੀਪਰ), ਸ਼ਮਸ ਮੁਲਾਨੀ, ਦਿਵਯਾਂਸ਼ ਸਕਸੈਨਾ, ਮੈਕਸਵੈੱਲ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ, ਸੁਵੇਦ ਪਾਰਕਰ, ਤੁਸ਼ਾਰ ਦੇਸ਼ਪਾਂਡੇ, ਮੁਸ਼ੀਰ ਖਾਨ, ਸ਼ਾਰਦੁਲ ਠਾਕੁਰ, ਸਰਫਰਾਜ਼ ਖਾਨ, ਮੋਹਿਤ ਅਵਸਥੀ, ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਪਾਟਿਲ, ਡੀ ਸੈਵੀ, ਡੀ. ਅਤੇ ਹਾਰਦਿਕ ਤਾਮੋਰ (ਵਿਕਟਕੀਪਰ)।
ਯਾਦਵ ਦਾ ਕ੍ਰਿਕਟ ਕਰੀਅਰ
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੂਰਿਆਕੁਮਾਰ ਯਾਦਵ ਫਿਲਹਾਲ ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹਨ। 2026 ਟੀ- 20 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਨੂੰ ਟੀਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸ਼੍ਰੇਅਸ ਅਈਅਰ ਨੂੰ ਕਪਤਾਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੂਰਿਆ ਦੋ ਟੀ- 20 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਜੇਤੂ ਟੀਮਾਂ (2024 ਅਤੇ 2026 ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ) ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਰਹਿ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਇਹ ਰਹੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ
ਸੂਰਿਆਕੁਮਾਰ ਨੇ ਭਾਰਤ ਲਈ 113 ਟੀ- 20 ਮੈਚ ਖੇਡੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 36. 35 ਦੀ ਔਸਤ ਨਾਲ 3, 272 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਸੈਂਕੜੇ ਅਤੇ 25 ਅਰਧ ਸੈਂਕੜੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਟੈਸਟ, 37 ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਅਤੇ 86 ਪਹਿਲੇ ਦਰਜੇ ਦੇ ਮੈਚ ਵੀ ਖੇਡੇ ਹਨ। ਉਹ ਦੋ ਏਸੀਸੀ ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ ਜੇਤੂ ਟੀਮਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।