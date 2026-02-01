ETV Bharat / sports

ਸੂਰਿਆਕੁਮਾਰ ਯਾਦਵ ਨੇ ਰੋਹਿਤ ਅਤੇ ਵਿਰਾਟ ਨੂੰ ਪਛਾੜਿਆ, ਟੀ-20 ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣਾਇਆ

Fastest 3000 T20I Runs: ਸੂਰਿਆਕੁਮਾਰ ਯਾਦਵ ਨੇ 3000 ਟੀ-20I ਦੌੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ ਖਿਡਾਰੀ ਬਣ ਕੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਉਪਲਬਧੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।

Suryakumar world record
ਸੂਰਿਆਕੁਮਾਰ ਯਾਦਵ ਨੇ ਰੋਹਿਤ ਅਤੇ ਵਿਰਾਟ ਨੂੰ ਪਛਾੜਿਆ (IANS PHOTO)
By ETV Bharat Sports Team

Published : February 1, 2026 at 2:15 PM IST

Suryakumar Yadav 3K Runs ਭਾਰਤੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੀਮ ਨੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਿਰੁੱਧ ਦੁਵੱਲੀ ਲੜੀ ਦਾ ਪੰਜਵਾਂ ਅਤੇ ਆਖਰੀ ਟੀ-20 ਮੈਚ 46 ਦੌੜਾਂ ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਲਿਆ। ਕਪਤਾਨ ਸੂਰਿਆਕੁਮਾਰ ਯਾਦਵ ਨੇ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ, ਜਿਸਨੇ 30 ਗੇਂਦਾਂ ਵਿੱਚ 63 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਛੇ ਛੱਕੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਦੇ ਇਸ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜਿੱਤ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ, ਸਗੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਫਾਰਮੈਟ ਵਿੱਚ 3,000 ਦੌੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ ਖਿਡਾਰੀ ਵੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਸੂਰਿਆਕੁਮਾਰ ਯਾਦਵ ਨੇ ਇਹ ਉਪਲਬਧੀ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਗੇਂਦਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ।

ਸੂਰਿਆ ਨੇ ਰੋਹਿਤ ਅਤੇ ਵਿਰਾਟ ਨੂੰ ਪਛਾੜ ਦਿੱਤਾ

ਭਾਰਤੀ ਕਪਤਾਨ ਨੇ ਰੋਹਿਤ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ ਵਰਗੇ ਦਿੱਗਜਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾੜਦੇ ਹੋਏ ਸਿਰਫ਼ 1,822 ਗੇਂਦਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਉਪਲਬਧੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ। ਕੋਹਲੀ ਨੇ 2,169 ਗੇਂਦਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਉਪਲਬਧੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਹਿਟਮੈਨ ਯਾਦਵ ਨੇ 2,149 ਗੇਂਦਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੀਤਾ। ਯੂਏਈ ਦੇ ਮੁਹੰਮਦ ਵਸੀਮ 3,000 ਦੌੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ ਖਿਡਾਰੀ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਉਪਲਬਧੀ 1,947 ਗੇਂਦਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਟੀ-20 ਵਿੱਚ 3,000 ਦੌੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ ਖਿਡਾਰੀ (ਗੇਂਦਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ)

  • ਸੂਰਿਆਕੁਮਾਰ ਯਾਦਵ (ਭਾਰਤ) - 1,822 ਗੇਂਦਾਂ
  • ਮੁਹੰਮਦ ਵਸੀਮ (ਯੂਏਈ) - 1,947 ਗੇਂਦਾਂ
  • ਜੋਸ ਬਟਲਰ (ਇੰਗਲੈਂਡ) - 2,068 ਗੇਂਦਾਂ
  • ਆਰੋਨ ਫਿੰਚ (ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ) - 2,077 ਗੇਂਦਾਂ
  • ਡੇਵਿਡ ਵਾਰਨਰ (ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ) - 2,113 ਗੇਂਦਾਂ
  • ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਪਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ 3,000 ਟੀ-20 ਦੌੜਾਂ

ਸੂਰਿਆਕੁਮਾਰ ਯਾਦਵ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਪਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ 7ਵੇਂ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਮੁਹੰਮਦ ਰਿਜ਼ਵਾਨ ਦੇ ਕੋਲ 79 ਪਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ 3,000 ਦੌੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤੀ ਸਟਾਰ ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ ਦਾ ਨੰਬਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਨੇ 81 ਪਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਉਪਲਬਧੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਬਾਬਰ ਆਜ਼ਮ ਨੇ ਇਹ ਉਪਲਬਧੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ 81 ਪਾਰੀਆਂ ਲਈਆਂ।

ਟੀ-20 ਵਿੱਚ 3,000 ਦੌੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ ਖਿਡਾਰੀ (ਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ)

  • ਮੁਹੰਮਦ ਰਿਜ਼ਵਾਨ (ਪਾਕਿਸਤਾਨ) 79 ਪਾਰੀਆਂ
  • ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ (ਭਾਰਤ) 81 ਪਾਰੀਆਂ
  • ਬਾਬਰ ਆਜ਼ਮ (ਪਾਕਿਸਤਾਨ) 81 ਪਾਰੀਆਂ
  • ਮੁਹੰਮਦ ਵਸੀਮ (ਯੂਏਈ) 84 ਪਾਰੀਆਂ
  • ਆਰੋਨ ਫਿੰਚ (ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ) 98 ਪਾਰੀਆਂ
  • ਵਿਰਨਦੀਪ ਸਿੰਘ (ਮਲੇਸ਼ੀਆ) 98 ਪਾਰੀਆਂ
  • ਸੂਰਿਆਕੁਮਾਰ ਯਾਦਵ (ਭਾਰਤ) 98 ਪਾਰੀਆਂ

ਭਾਰਤ ਬਨਾਮ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਸੀਰੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਖਿਡਾਰੀ

ਸੂਰਿਆਕੁਮਾਰ ਯਾਦਵ ਨੂੰ ਮੈਨ ਆਫ ਦਿ ਸੀਰੀਜ਼ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇਸ ਸੀਰੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਖਿਡਾਰੀ ਸੀ। ਸੁਰਿਆਕੁਮਾਰ ਨੇ ਪੰਜ ਪਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ 80.67 ਦੀ ਔਸਤ ਅਤੇ 196.75 ਦੇ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਰੇਟ ਨਾਲ 242 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਅਰਧ ਸੈਂਕੜੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। 7 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਟੀ-20 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਲਈ ਸੂਰਿਆਕੁਮਾਰ ਦਾ ਫਾਰਮ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਭਾਰਤ ਆਪਣੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਰੁੱਧ ਮੈਚ ਨਾਲ ਕਰੇਗਾ।

SURYAKUMAR YADAV RECORD
SURYAKUMAR YADAV
3000 T20I RUNS
ਸੂਰਿਆਕੁਮਾਰ ਯਾਦਵ ਰਿਕਾਰਡ
FASTEST TO 3000 T20I RUNS

