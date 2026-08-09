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24 'ਚੋਂ 21 ਡਾਟ ਗੇਂਦਾਂ ! ਸੁਨੀਲ ਨਾਰਾਇਣ ਨੇ ਰਨਾਂ ਲਈ ਤਰਸਾਏ ਬੱਲੇਬਾਜ਼

ਸੁਨੀਲ ਨਾਰਾਇਣ ਨੇ 4 ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ 7 ​​ਦੌੜਾਂ ਦੇ ਕੇ 3 ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ।

SUNIL NARINE NEWS
ਸੁਨੀਲ ਨਾਰਾਇਣ (Getty Images)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : August 9, 2026 at 5:48 PM IST

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Sunil Narine CPL 2026: ਵੈਸਟਇੰਡੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕੈਰੇਬੀਅਨ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਲੀਗ 2026 (CPL 2026) ਦੇ ਦੂਜੇ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਸਪਿਨਰ ਸੁਨੀਲ ਨਾਰਾਇਣ ਗੇਂਦ ਨਾਲ ਤਬਾਹੀ ਮਚਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਪਣੀ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਾਰਾਇਣ ਨੇ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦੀ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਤਾਕਤ ਅਜੇ ਵੀ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੇਜਰ ਲੀਗ ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਘਾਤਕ ਫਾਰਮ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਨਾਰਾਇਣ ਨੇ CPL 2026 ਦੇ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਮੈਚ ਵਿੱਚ 24 ਵਿੱਚੋਂ 21 ਡਾਟ ਗੇਂਦਾਂ ਸੁੱਟ ਕੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ।

ਨਾਰਾਇਣ ਦੀ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਬੇਵੱਸ

ਟ੍ਰਿਨਬਾਗੋ ਨਾਈਟ ਰਾਈਡਰਜ਼ ਲਈ ਖੇਡਦੇ ਹੋਏ, ਨਾਰਾਇਣ ਨੇ ਸੇਂਟ ਕਿਟਸ ਐਂਡ ਨੇਵਿਸ ਪੈਟ੍ਰਿਅਟਸ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਨਾਈਟ ਰਾਈਡਰਜ਼ ਨੇ ਟਾਸ ਜਿੱਤਿਆ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸੁਨੀਲ ਨਾਰਾਇਣ ਨੇ ਮੈਚ ਦੇ ਦੂਜੇ ਓਵਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਣੇ ਕਪਤਾਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸਹੀ ਠਹਿਰਾਇਆ। ਨਾਰਾਇਣ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਓਵਰ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ। ਉਸਦੀ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ੀ ਨੇ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬੇਵੱਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾਾ, ਜੋ ਪਾਵਰਪਲੇ ਦੌਰਾਨ ਵੱਡੇ ਸ਼ਾਟ ਖੇਡਣ ਲਈ ਉਤਸੁਕ ਸਨ ।

ਚਾਰ ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 7 ਦੌੜਾਂ

ਸੁਨੀਲ ਨਾਰਾਇਣ ਨੇ ਪਾਵਰਪਲੇ ਦੌਰਾਨ ਕੁੱਲ ਤਿੰਨ ਓਵਰ ਸੁੱਟੇ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਛੇ ਦੌੜਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਉਸਨੇ ਪਾਵਰਪਲੇ ਦੇ ਆਖਰੀ ਓਵਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀ ਦੌੜ ਦਿੱਤੇ ਬਿਨਾਂ ਇੱਕ ਵਿਕਟ ਲਈ। ਆਪਣੇ ਚਾਰ ਓਵਰਾਂ ਦੇ ਸਪੈੱਲ ਦੌਰਾਨ, ਨਾਰਾਇਣ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਸੱਤ ਦੌੜਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ।

ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ 24 ਗੇਂਦਾਂ ਦੇ ਸਪੈੱਲ ਵਿੱਚੋਂ, ਉਸਨੇ 21 ਗੇਂਦਾਂ ਸੁੱਟੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਇੱਕ ਵੀ ਦੌੜ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕੇ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਟ੍ਰਿਨਬਾਗੋ ਨਾਈਟ ਰਾਈਡਰਜ਼ ਸੇਂਟ ਕਿਟਸ ਅਤੇ ਨੇਵਿਸ ਪੈਟ੍ਰਿਅਟਸ ਨੂੰ ਘੱਟ ਸਕੋਰ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਰਿਹਾ।

ਚਾਰ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਬਿਨਾਂ ਖਾਤਾ ਖੋਲ੍ਹੇ ਆਊਟ

ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਸੇਂਟ ਕਿਟਸ ਐਂਡ ਨੇਵਿਸ ਪੈਟ੍ਰਿਅਟਸ 20 ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ 9 ਵਿਕਟਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ 'ਤੇ ਸਿਰਫ਼ 109 ਦੌੜਾਂ ਹੀ ਬਣਾ ਸਕਿਆ। ਕੇਸੀ ਕਾਰਟੀ 38 ਦੌੜਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਕੋਰਰ ਰਹੀ। ਉਹ ਪਾਰੀ ਵਿੱਚ 30 ਦੌੜਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲਾ ਇਕਲੌਤਾ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਸੀ। ਚਾਰ ਖਿਡਾਰੀ ਆਪਣੇ ਖਾਤੇ ਖੋਲ੍ਹੇ ਬਿਨਾਂ ਪੈਵੇਲੀਅਨ ਵਾਪਸ ਪਰਤ ਗਏ। 109 ਦੌੜਾਂ ਦੇ ਟੀਚੇ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਨਾਈਟ ਰਾਈਡਰਜ਼ ਨੇ 15 ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ 2 ਵਿਕਟਾਂ 'ਤੇ 94 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾ ਲਈਆਂ ਸਨ ਜਦੋਂ ਮੀਂਹ ਨੇ ਖੇਡ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਰਾਈਡਰਜ਼ ਨੇ ਡੀਐਲਐਸ ਵਿਧੀ ਦੇ ਤਹਿਤ 19 ਦੌੜਾਂ ਨਾਲ ਮੈਚ ਜਿੱਤ ਲਿਆ।

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ਸੁਨੀਲ ਨਾਰਾਇਣ
SUNIL NARINE NEWS

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