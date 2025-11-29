ਸੁਲਤਾਨ ਅਜ਼ਲਾਨ ਸ਼ਾਹ ਕੱਪ ਦੇ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਿਆ ਭਾਰਤ, ਇਸ ਟੀਮ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗਾ ਖਿਤਾਬੀ ਮੈਚ
Sultan Azlan Shah Hockey 2025: ਭਾਰਤ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ 14-3 ਨਾਲ ਹਰਾ ਕੇ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ।
Published : November 29, 2025 at 5:13 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਭਾਰਤੀ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਰਸ਼ ਹਾਕੀ ਟੀਮ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਸੁਲਤਾਨ ਅਜ਼ਲਾਨ ਸ਼ਾਹ ਕੱਪ ਦੇ ਲੀਗ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ 14-3 ਨਾਲ ਹਰਾ ਕੇ ਅੰਕ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਪੱਕੀ ਹੋ ਗਈ।
ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੰਜ ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁੱਲ 12 ਅੰਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਜਿੱਤਾਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਹਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਟੇਬਲ ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹੈ। ਬੈਲਜੀਅਮ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 13 ਅੰਕਾਂ ਨਾਲ ਪਹਿਲੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਦੋਵੇਂ ਟੀਮਾਂ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਖਿਤਾਬੀ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਗੀਆਂ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਜਦੋਂ ਦੋਵੇਂ ਟੀਮਾਂ ਲੀਗ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀਆਂ ਸਨ, ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਬੈਲਜੀਅਮ ਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਗੋਲ ਨਾਲ ਹਾਰ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ, ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਭਾਰਤ ਫਾਈਨਲ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਪਣਾ ਬਦਲਾ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ 14-3 ਨਾਲ ਹਰਾਇਆ
ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਨੇ ਪੂਰੇ ਮੈਚ ਦੌਰਾਨ ਕੈਨੇਡਾ 'ਤੇ ਦਬਦਬਾ ਬਣਾਇਆ, ਚੌਥੇ ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਗੋਲ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਇਰਾਦੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਫਿਰ ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ 10ਵੇਂ ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੋਲ ਕੀਤਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ 11ਵੇਂ ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਸਕੋਰਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਕੁਝ ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਜੁਗਰਾਜ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਅਮਿਤ ਰੋਹਿਦਾਸ ਨੇ 12ਵੇਂ ਅਤੇ 15ਵੇਂ ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਦੋ ਹੋਰ ਗੋਲ ਕੀਤੇ।
ਦੂਜੇ ਕੁਆਰਟਰ ਵਿੱਚ...
ਭਾਰਤ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਕੁਆਰਟਰ ਵਿੱਚ 4-1 ਦੀ ਲੀਡ ਬਣਾਈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਦੂਜੇ ਕੁਆਰਟਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ। ਗੋਲਾਂ ਦੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਾਜਿੰਦਰ ਨੇ 24ਵੇਂ ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ, ਦਿਲਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ 25ਵੇਂ ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਜੁਗਰਾਜ ਨੇ 26ਵੇਂ ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਦੂਜਾ ਗੋਲ ਕੀਤਾ।
ਤੀਜੇ ਕੁਆਰਟਰ ਵਿੱਚ...
7-1 ਨਾਲ ਅੱਗੇ, ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਤੀਜੇ ਕੁਆਰਟਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ, 35ਵੇਂ ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਪੈਨਲਟੀ ਸਟ੍ਰੋਕ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ, ਜਿਸਨੂੰ ਮੈਥਿਊ ਸਰਮੈਂਟੋ ਨੇ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਜੋ ਸਕੋਰ 7-2 ਹੋ ਸਕੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਜੁਗਰਾਜ ਨੇ 39ਵੇਂ ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਹੈਟ੍ਰਿਕ ਕੀਤੀ, ਅਤੇ ਸੇਲਵਮ ਕਾਰਥੀ ਨੇ 43ਵੇਂ ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਲੀਡ 9-2 ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ।
ਆਖਰੀ ਕੁਆਰਟਰ ਵਿੱਚ...
ਆਖਰੀ ਕੁਆਰਟਰ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਰਸਮੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਇੱਥੇ ਸੀ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਗੋਲ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਕੁਆਰਟਰ ਵਿੱਚ ਛੇ ਗੋਲ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਹ ਸਭ 46ਵੇਂ ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਅਮਿਤ ਰੋਹਿਦਾਸ ਦੇ ਪੈਨਲਟੀ ਕਾਰਨਰ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 50ਵੇਂ ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਜੁਗਰਾਜ ਦੇ ਪੈਨਲਟੀ ਸਟ੍ਰੋਕ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਹੋਈ। ਦੋਵਾਂ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਪੈਨਲਟੀ ਕਾਰਨਰਾਂ ਦਾ ਵਪਾਰ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ, ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਵੀ ਗੋਲ ਕੀਤਾ, ਜੋਤ ਸਵਰੂਪ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਗੋਲ ਨਾਲ ਸਕੋਰ 3-11 ਹੋ ਗਿਆ।
ਸੰਜੇ ਨੇ 56ਵੇਂ ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਪੈਨਲਟੀ ਸਟ੍ਰੋਕ ਤੋਂ ਗੋਲ ਕਰਕੇ ਸਕੋਰਸ਼ੀਟ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਨੇ 57ਵੇਂ ਅਤੇ 59ਵੇਂ ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਦੋ-ਦੋ ਗੋਲ ਕਰਕੇ ਮੈਚ ਨੂੰ 14-3 ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਦਿਵਾਈ।