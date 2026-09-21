ਏਸ਼ਿਆਈ ਖੇਡਾਂ: ਸਿਰਫ਼ 700 ਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਫ਼ਰਕ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਅਥਲੀਟ ਦਾ ਟੁੱਟਿਆ ਸੁਪਨਾ, ਜਾਣੋ ਕਿਵੇਂ
ਭਾਰਤੀ ਫਾਈਟਰ ਸੁਚਿਕਾ ਤਾਰਿਆਲ ਨੂੰ 700 ਗ੍ਰਾਮ ਵੱਧ ਭਾਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਹਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ।
Published : September 21, 2026 at 3:51 PM IST
Asian Games 2026: 2026 ਦੀਆਂ ਏਸ਼ੀਆਈ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ MMA ਫਾਈਟਰ ਸੁਚਿਕਾ ਤਾਰਿਆਲ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਜੋ 2024 ਦੀਆਂ ਓਲੰਪਿਕ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਮਹਿਲਾ ਪਹਿਲਵਾਨ ਵਿਨੇਸ਼ ਫੋਗਾਟ ਨਾਲ ਵਾਪਰੀ ਸੀ। ਸੁਚਿਕਾ ਤਾਰਿਆਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਹਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਦਾ ਭਾਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸੀਮਾ ਤੋਂ 700 ਗ੍ਰਾਮ ਵੱਧ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਵਿਨੇਸ਼ ਫੋਗਾਟ ਨੂੰ ਸੀਮਾ ਤੋਂ 100 ਗ੍ਰਾਮ ਵੱਧ ਭਾਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਤਗਮੇ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੋਂ ਅਯੋਗ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
700 ਗ੍ਰਾਮ ਕਾਰਨ ਟੁੱਟਿਆ ਸੋਨ ਤਗਮਾ ਜਿੱਤਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ
ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ, ਸੁਚਿਕਾ ਤਾਰਿਆਲ ਨੇ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਦੀ ਹੁਈ ਹੂਨ ਟੇਓ ਵਿਰੁੱਧ 60 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਵਰਗ ਦੇ ਮਿਕਸਡ ਮਾਰਸ਼ਲ ਆਰਟਸ (MMA) ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਇਹ ਮੁਕਾਬਲਾ ਬਹੁਤ ਸਖ਼ਤ ਸੀ ਅਤੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰੀ 'ਤੇ ਖਤਮ ਹੋਇਆ; ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਭਾਰ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਦੀ ਖਿਡਾਰਨ ਨੂੰ ਜੇਤੂ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤੀ ਖਿਡਾਰਨ ਨੂੰ ਕਾਂਸੀ ਦੇ ਤਗਮੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਬਰ ਕਰਨਾ ਪਿਆ।
Suchika Tariyal leaves the MMA arena with a historic Bronze for India at the Asian Games after a strong fightback 🥉— Sony Sports Network (@SonySportsNetwk) September 21, 2026
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MMA ਸਪੋਰਟਸ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਿਖਿਲ ਕੁੰਡੇ ਨੇ ਸਮਾਚਾਰ ਏਜੰਸੀ PTI ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, "ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਕਾਬਲੇ ਨੂੰ ਡਰਾਅ (ਬਰਾਬਰ) ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜੇਤੂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸਵੇਰੇ ਹੋਏ ਵਜ਼ਨ-ਮਾਪ (ਵੇ-ਇਨ) ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਦੀ ਖਿਡਾਰਨ ਦਾ ਵਜ਼ਨ ਸੁਚਿਕਾ ਨਾਲੋਂ ਲਗਭਗ 700 ਗ੍ਰਾਮ ਘੱਟ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਸੁਚਿਕਾ ਨੂੰ ਕਾਂਸੀ ਦੇ ਤਗਮੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਬਰ ਕਰਨਾ ਪਿਆ।"
ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਸੁਚਿਕਾ ਨਿਰਾਸ਼
ਇਹ ਏਸ਼ੀਆਈ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਖੇਡ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਤਗ਼ਮਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸੁਚਿਕਾ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਨਿਰਾਸ਼ ਸੀ ਅਤੇ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ 'ਟੇਓ' (Teo) ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਮੈਟ 'ਤੇ ਹੀ ਰੋ ਪਈ। ਮੈਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਵਿਰੋਧੀ ਖਿਡਾਰਨ ਜਾਂ ਰੈਫਰੀ ਨਾਲ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਮਿਲਾਇਆ।
ਸੁਚਿਕਾ ਤਾਰੀਯਾਲ ਨੇ ਜੂਡੋ ਅਤੇ ਕੁਰਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕੀਤੀ
ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ 36 ਸਾਲਾ ਸੁਚਿਕਾ ਨੇ 12 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਛੇੜਛਾੜ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਰਸ਼ਲ ਆਰਟਸ ਅਪਣਾਇਆ। ਉਸਨੇ ਮਾਰਸ਼ਲ ਆਰਟਸ ਦੀਆਂ ਕਈ ਵਿਧਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕੀਤੀ। ਉਸਨੇ 2022 ਦੀਆਂ ਰਾਸ਼ਟਰਮੰਡਲ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜੂਡੋ ਅਤੇ 2023 ਦੀਆਂ ਏਸ਼ੀਆਈ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਰਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕੀਤੀ।
ਇਸ ਕਾਂਸੀ ਦੇ ਤਗਮੇ ਨਾਲ, ਮਹਾਂਦੀਪੀ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੁੱਲ ਤਗਮਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਛੇ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨੇਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਤਗਮੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਕਾਂਸੀ ਦਾ ਤਗਮਾ ਜਿੱਤਿਆ ਹੈ।