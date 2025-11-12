ETV Bharat / sports

ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਖਿਲਾਫ ਸੀਰੀਜ਼ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤੀ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ਾਂ ’ਤੇ ਭਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ, ਦੇਖੋ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਅੰਕੜੇ

ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ 2 ਭਾਰਤੀ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ਾਂ ਦਾ ਜਾਦੂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ ਹਨ।

ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਭਾਰਤੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੀਮ 14 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਵਿਰੁੱਧ ਦੋ ਟੈਸਟ ਮੈਚਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਇਸ ਲੜੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਮੈਚ 14 ਤੋਂ 18 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਕੋਲਕਾਤਾ ਦੇ ਈਡਨ ਗਾਰਡਨ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਸਵੇਰੇ 9:30 ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਉਮੀਦ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਦੋ ਭਾਰਤੀ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ ਭਾਰਤੀ ਪਿੱਚਾਂ 'ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਟੀਮ ਲਈ ਇੱਕ ਡਰਾਉਣਾ ਸੁਪਨਾ ਸਾਬਤ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਕਟਾਂ ਲੈਣਗੇ।

ਭਾਰਤੀ ਪਿੱਚਾਂ 'ਤੇ ਸਪਿਨਰਾਂ ਦਾ ਦਬਦਬਾ ਹੈ। ਕੋਲਕਾਤਾ ਦੇ ਈਡਨ ਗਾਰਡਨ ਦੀ ਪਿੱਚ ਸਪਿਨਰਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਆਪਣੀ ਪਲੇਇੰਗ ਇਲੈਵਨ ਵਿੱਚ ਦੋ ਤੇਜ਼ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਸਪਿਨਰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਤੇਜ਼ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ੀ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਤੇਜ਼ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਬੁਮਰਾਹ ਅਤੇ ਮੁਹੰਮਦ ਸਿਰਾਜ 'ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ ਭਾਰਤ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਲਈ ਘਾਤਕ ਸਾਬਤ ਹੋਣਗੇ।

ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਬੁਮਰਾਹ:

ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਤੇਜ਼ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਬੁਮਰਾਹ ਇਸ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਵਿਕਟਾਂ ਲੈਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੰਭਾਲੇਗਾ। ਬੁਮਰਾਹ ਨੇ 2024 ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਲਈ 36 ਟੈਸਟ ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ 94 ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਉਸ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਬੁਮਰਾਹ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਲਈ 50 ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ 95 ਪਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 226 ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ, ਉਸਨੇ 15 ਪੰਜ ਵਿਕਟਾਂ ਵੀ ਲਈਆਂ ਹਨ।

ਮੁਹੰਮਦ ਸਿਰਾਜ:

ਭਾਰਤੀ ਤੇਜ਼ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ ਮੁਹੰਮਦ ਸਿਰਾਜ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਵਿਰੁੱਧ ਘਾਤਕ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਿਰਾਜ ਵਿਸ਼ਵ ਟੈਸਟ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ 2025-27 ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਕਟਾਂ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ ਹੈ। ਉਸਨੇ 13 ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ 33 ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਉਹ ਇਸ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਗੇਂਦ ਨਾਲ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ। ਸਿਰਾਜ ਨੇ ਭਾਰਤ ਲਈ 43 ਟੈਸਟ ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ 50 ਪਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ 133 ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ ਹਨ। ਉਸਨੇ ਪੰਜ ਪੰਜ ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ ਹਨ।

ਜੇਕਰ ਬੁਮਰਾਹ ਅਤੇ ਸਿਰਾਜ ਨੂੰ ਈਡਨ ਗਾਰਡਨ ਵਿਖੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪਲੇਇੰਗ ਇਲੈਵਨ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਤੇਜ਼ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ੀ ਲਈ ਇੱਕ ਔਖਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬੁਮਰਾਹ ਅਤੇ ਸਿਰਾਜ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਆਪਣੀ ਵਿਕਟ ਲੈਣ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਲਈ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ, ਅਫਰੀਕੀ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ਾਂ ਕੋਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੋਵੇਗਾ।

