ਦੁਬਈ ਵਿੱਚ ਫਸੀ ਸਟਾਰ ਸ਼ਟਲਰ ਪੀਵੀ ਸਿੰਧੂ, ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਨੇੜੇ ਧਮਾਕੇ ਨਾਲ ਟੀਮ ਡਰੀ

ਦੁਬਈ ਵਿੱਚ ਫਸੀ ਸਟਾਰ ਸ਼ਟਲਰ ਪੀਵੀ ਸਿੰਧੂ, ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਨੇੜੇ ਧਮਾਕੇ ਨਾਲ ਟੀਮ ਡਰੀ
ਦੁਬਈ ਵਿੱਚ ਫਸੀ ਪੀਵੀ ਸਿੰਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸਥਿਤੀ ਹਰ ਘੰਟੇ ਭਿਆਨਕ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
Published : March 1, 2026 at 3:42 PM IST
PV Sindhu stuck in Dubai: ਭਾਰਤੀ ਬੈਡਮਿੰਟਨ ਸਟਾਰ ਪੀਵੀ ਸਿੰਧੂ 3 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਆਲ ਇੰਗਲੈਂਡ ਓਪਨ ਲਈ ਬਰਮਿੰਘਮ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਦੁਬਈ ਵਿੱਚ ਰੁਕੀ ਸੀ ਪਰ ਦੋ ਵਾਰ ਦੀ ਓਲੰਪਿਕ ਤਮਗਾ ਜੇਤੂ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਵਧਦੇ ਟਕਰਾਅ ਕਾਰਨ ਉਡਾਣ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਰੁਕਾਵਟ ਕਾਰਨ ਦੁਬਈ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ 'ਤੇ ਫਸ ਗਈ।
'ਭਿਆਨਕ ਹੋ ਰਹੇ ਹਲਾਤ'
ਸਿੰਧੂ ਨੇ ਫਿਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ X 'ਤੇ ਪੋਸਟ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਦੁਬਈ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋਏ ਧਮਾਕੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਪਲਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ। ਸਿੰਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਦਿਨ ਭਰ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ, ਸਥਿਤੀ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੁੰਦੀ ਗਈ। ਇਹ ਅਗਨੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਜਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਥਿਤੀ ਹਰ ਘੰਟੇ ਹੋਰ ਭਿਆਨਕ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।"
The ordeal continues to unfold, and the situation is becoming more frightening by the hour.— Pvsindhu (@Pvsindhu1) March 1, 2026
A few hours ago, there was an explosion close to where we were holed up at the airport. My coach had to quickly run out of the area as he was closest to the smoke and debris. It was an… https://t.co/ZdNtuALk0P
'ਘਟਨਾ ਸਥਾਨ ਛੱਡਣਾ ਪਿਆ'
ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਪਨਾਹ ਲਈ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੂਰੀ 'ਤੇ ਇੱਕ ਧਮਾਕਾ ਹੋਇਆ। ਸਿੰਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਮਾਕੇ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਪਲ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਘਟਨਾ ਸਥਾਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਧੂੰਆਂ ਅਤੇ ਮਲਬਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਸਦਾ ਕੋਚ, ਜੋ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਨੇੜੇ ਸੀ, ਨੂੰ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਜੋਂ ਤੁਰੰਤ ਘਟਨਾ ਸਥਾਨ ਛੱਡਣਾ ਪਿਆ।
"ਕੁਝ ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ, ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ 'ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਲੁਕੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਨੇੜੇ ਇੱਕ ਧਮਾਕਾ ਹੋਇਆ। ਮੇਰੇ ਕੋਚ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਘਟਨਾ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਭੱਜਣਾ ਪਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਧੂੰਏਂ ਅਤੇ ਮਲਬੇ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਨੇੜੇ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਅਤੇ ਡਰਾਉਣਾ ਪਲ ਸੀ।"-ਪੀਵੀ ਸਿੰਧ,ਬੈਡਮਿੰਟਰ ਖਿਡਾਰਣ
Here is an update from @Pvsindhu1 herself. Prayers for her safe return! pic.twitter.com/9UcOUCEHru— Rica Roy (@cheerica) March 1, 2026
'ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ'
ਓਲੰਪਿਕ ਤਮਗਾ ਜੇਤੂ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਿੰਧੂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ, "ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੁਣ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਾਂ ਅਤੇ ਦੁਬਈ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਦੇ ਸਟਾਫ ਅਤੇ ਦੁਬਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਿਰੰਤਰ ਯਤਨਾਂ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।"
'ਉਡਾਣਾਂ ਅਗਲੇ ਨੋਟਿਸ ਤੱਕ ਮੁਅੱਤਲ'
ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ, "ਦੁਬਈ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਸਮਰਥਨ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਨਿਰੰਤਰ ਮਦਦ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧੰਨਵਾਦ। ਫਿਲਹਾਲ ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਅਰਾਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਮੀਦ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਠੀਕ ਹੋਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।" ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੰਧੂ ਨੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਵਿਜ਼ੂਅਲ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਉਡਾਣਾਂ ਅਗਲੇ ਨੋਟਿਸ ਤੱਕ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।