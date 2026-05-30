2026 ਫ੍ਰੈਂਚ ਓਪਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ, ਸਿਨੇਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋਕੋਵਿਚ ਵੀ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ

ਨੋਵਾਕ ਜੋਕੋਵਿਚ (AP)
By ETV Bharat Sports Team

Published : May 30, 2026 at 12:36 PM IST

Novak Djokovic French Open 2026: 2026 ਫ੍ਰੈਂਚ ਓਪਨ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਉਲਟਫੇਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਲੜੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ, ਨੋਵਾਕ ਜੋਕੋਵਿਚ ਇਸ ਰੁਝਾਨ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ (30 ਮਈ) ਨੂੰ, ਇੱਕ ਸਖ਼ਤ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਾਲੇ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਜੋ ਪੂਰੇ ਪੰਜ ਸੈੱਟ ਚੱਲਿਆ, ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਦੇ ਕਿਸ਼ੋਰ ਜੋਓਓ ਫੋਂਸੇਕਾ ਨੇ ਸਰਬੀਆਈ ਟੈਨਿਸ ਸਟਾਰ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ, ਵਿਸ਼ਵ ਨੰਬਰ 1 ਜੈਨਿਕ ਸਿਨਰ ਦੀਆਂ ਖਿਤਾਬ ਜਿੱਤਣ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਟੁੱਟ ਗਈਆਂ ਜਦੋਂ ਉਸਨੂੰ ਦੂਜੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਹਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ।

ਜੋਕੋਵਿਚ ਨੂੰ ਕਿਸਨੇ ਹਰਾਇਆ?

ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਦੇ 19 ਸਾਲਾ ਉੱਭਰਦੇ ਸਟਾਰ ਜੋਆਓ ਫੋਂਸੇਕਾ ਨੇ 39 ਸਾਲਾ ਜੋਕੋਵਿਚ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕਰੀਅਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ। ਲਗਭਗ ਪੰਜ ਘੰਟੇ ਚੱਲੇ ਮੈਚ ਵਿੱਚ, ਜੋਕੋਵਿਚ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਦੋ ਸੈੱਟ 4-6 ਅਤੇ 4-6 ਦੇ ਸਕੋਰ ਨਾਲ ਜਿੱਤੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਆਖਰੀ ਤਿੰਨ ਸੈੱਟ 6-3, 7-5 ਅਤੇ 7-5 ਨਾਲ ਹਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਹਾਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਜੋਕੋਵਿਚ ਦਾ ਆਪਣਾ 25ਵਾਂ ਗ੍ਰੈਂਡ ਸਲੈਮ ਖਿਤਾਬ ਜਿੱਤਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਵੀ ਚਕਨਾਚੂਰ ਹੋ ਗਿਆ।

ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵੱਡੇ ਉਲਟਫੇਰ

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਵੀਰਵਾਰ, 28 ਮਈ ਨੂੰ, ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਦੇ ਜੁਆਨ ਮੈਨੁਅਲ ਸੇਰੁੰਡੋਲੋ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨੰਬਰ ਇੱਕ ਖਿਡਾਰੀ, ਜੈਨਿਕ ਸਿਨਰ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਦੂਜੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਰੋਮਾਂਚਕ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ, ਸਿਨਰ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਦੋ ਸੈੱਟਾਂ ਵਿੱਚ 3-6 ਅਤੇ 2-6 ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਹ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਅਗਲੇ ਤਿੰਨ ਸੈੱਟ ਲਗਾਤਾਰ ਹਾਰ ਗਿਆ: 7-5, 6-1, ਅਤੇ 6-1। ਇਸ ਹਾਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਤਾਲਵੀ ਸਟਾਰ ਦਾ 'ਕਰੀਅਰ ਗ੍ਰੈਂਡ ਸਲੈਮ' ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਚਕਨਾਚੂਰ ਹੋ ਗਿਆ - ਕਿਉਂਕਿ ਫ੍ਰੈਂਚ ਓਪਨ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਗ੍ਰੈਂਡ ਸਲੈਮ ਖਿਤਾਬ ਹੈ ਜੋ ਸਿਨਰ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤਿਆ ਹੈ।

ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਚੈਂਪੀਅਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸੁਨਹਿਰੀ ਮੌਕਾ

ਸਿਖਰਲੇ ਦਰਜੇ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸਿਰਫ਼ ਦੂਜੇ ਅਤੇ ਤੀਜੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਹੁਣ ਇਹ ਲਗਭਗ ਤੈਅ ਹੈ ਕਿ ਫ੍ਰੈਂਚ ਓਪਨ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਚੈਂਪੀਅਨ ਦਾ ਤਾਜ ਪਹਿਨਾਏਗਾ। ਕਾਰਲੋਸ ਅਲਕਾਰਾਜ਼ ਸੱਟ ਕਾਰਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਤੋਂ ਹਟ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਸਿਨਰ ਅਤੇ ਜੋਕੋਵਿਚ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਹਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ, ਪੁਰਸ਼ ਸਿੰਗਲਜ਼ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੁਣ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੈ। ਅਲੈਗਜ਼ੈਂਡਰ ਜ਼ਵੇਰੇਵ ਅਤੇ ਕੈਸਪਰ ਰੂਡ ਡਰਾਅ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਰਜਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਖਿਡਾਰੀ ਬਚੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਹੁਣ ਖਿਤਾਬ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਮੌਕਾ ਹੈ।

