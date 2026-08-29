ਏਸ਼ੀਆਈ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ, ਨੀਰਜ ਚੋਪੜਾ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ
ਨੀਰਜ ਚੋਪੜਾ ਨੇ ਸੱਟ ਕਾਰਨ 2026 ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਨਾ ਲੈਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
Published : August 29, 2026 at 4:21 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: 2026 ਦੀਆਂ ਏਸ਼ੀਆਈ ਖੇਡਾਂ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਤਗਮਾ ਉਮੀਦਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਟਾਰ ਜੈਵਲਿਨ ਥ੍ਰੋਅਰ ਨੀਰਜ ਚੋਪੜਾ ਨੇ ਸੱਟ ਕਾਰਨ ਪੂਰੇ 2026 ਸੀਜ਼ਨ ਤੋਂ ਹਟਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਉਹ 19 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਏਸ਼ੀਆਈ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਣਗੇ।
ਨੀਰਜ ਚੋਪੜਾ ਨੇ ਖੁਦ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਨੀਰਜ ਚੋਪੜਾ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਗਿੱਟੇ ਦੇ ਲਿਗਾਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਸੱਟ ਲੱਗ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ X 'ਤੇ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਇਸਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸੱਟ ਲੁਸਾਨੇ ਡਾਇਮੰਡ ਲੀਗ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਸੀਜ਼ਨ-ਸਰਬੋਤਮ ਥ੍ਰੋਅ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਨ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਅਤੇ ਟੀਮ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ ਅਤੇ 2026 ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਬਾਕੀ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਨਾ ਲੈਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ।
ਨੀਰਜ ਚੋਪੜਾ ਨੇ ਕੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ?
ਚੋਪੜਾ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, "ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ, ਲੁਸਾਨੇ ਡਾਇਮੰਡ ਲੀਗ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ, ਮੈਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਗਿੱਟੇ ਦੇ ਲਿਗਾਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਸੱਟ ਲੱਗ ਗਈ। ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਅਤੇ ਟੀਮ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਬਾਕੀ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲਵਾਂਗਾ।"
August 29, 2026
ਚੋਪੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਲੈਅ ਲੱਭਣ ਦੇ ਨੇੜੇ ਸੀ। ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਝਟਕੇ ਵੀ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ। ਹੁਣ, ਮੇਰਾ ਧਿਆਨ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੋਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਵਾਪਸੀ ਕਰਨ 'ਤੇ ਹੈ।"
ਚੋਪੜਾ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਤੋਂ ਹਟਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਡਾਇਮੰਡ ਲੀਗ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕੇਗਾ, ਜਿਸ ਲਈ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਸੀ।
ਸੱਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵਾਪਸੀ
ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੱਟ ਕਾਰਨ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਛੁੱਟੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਨੀਰਜ ਚੋਪੜਾ ਨੇ ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਦੋਹਾ ਡਾਇਮੰਡ ਲੀਗ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸੀ ਕੀਤੀ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ 85.69 ਮੀਟਰ ਦੇ ਥਰੋਅ ਨਾਲ ਚੌਥੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਭਾਰਤੀ ਸਟਾਰ ਨੇ ਗਲਾਸਗੋ ਰਾਸ਼ਟਰਮੰਡਲ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ 85.83 ਮੀਟਰ ਦੇ ਥਰੋਅ ਨਾਲ ਚਾਂਦੀ ਦਾ ਤਗਮਾ ਜਿੱਤਿਆ। ਚੋਪੜਾ ਦਾ ਆਖਰੀ ਮੁਕਾਬਲਾ ਲੁਸਾਨੇ ਵਿੱਚ ਡਾਇਮੰਡ ਲੀਗ ਈਵੈਂਟ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਉਸਨੇ 88.05 ਮੀਟਰ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ-ਸਰਬੋਤਮ ਥਰੋਅ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤਾ।
ਏਸ਼ੀਅਨ ਖੇਡਾਂ ਚ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਨੂੰ ਝਟਕਾ
ਸਟਾਰ ਜੈਵਲਿਨ ਥਰੋਅਰ ਦੀ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਏਸ਼ੀਆਈ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਚੋਪੜਾ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਐਡੀਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਨ ਤਗਮੇ ਜਿੱਤੇ ਸਨ ਅਤੇ 2020 ਓਲੰਪਿਕ ਵਿੱਚ ਸੋਨ ਤਗਮੇ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਏਸ਼ੀਆਈ ਖੇਡਾਂ 19 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ 4 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਜਾਪਾਨ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ।
ਨੀਰਜ ਦੇ ਹਟਣ ਨਾਲ ਸਾਰੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਹੁਣ ਰੋਹਿਤ ਯਾਦਵ 'ਤੇ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਜੋ ਇਸ ਈਵੈਂਟ ਲਈ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜੈਵਲਿਨ ਥਰੋਅ ਲਾਈਨਅੱਪ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਣਗੇ। ਯਾਦਵ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਭੁਵਨੇਸ਼ਵਰ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵ ਅਥਲੈਟਿਕਸ ਸਿਲਵਰ ਲੈਵਲ ਕਾਂਟੀਨੈਂਟਲ ਟੂਰ ਈਵੈਂਟ ਜਿੱਤਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ 87.68 ਮੀਟਰ ਦਾ ਨਿੱਜੀ ਸਰਵੋਤਮ ਥਰੋਅ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ।