IPL ਖੇਡਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣ ਲਈ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚਿਆ ਖਿਡਾਰੀ, ਬੋਰਡ ਨੇ NOC ਦੇਣ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਇਨਕਾਰ
Published : April 3, 2026 at 4:21 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਲੀਗ, ਆਈਪੀਐਲ, 28 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਸ ਲੀਗ ਵਿੱਚ ਖੇਡਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਖੇਡਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਮੌਕਾ ਗੁਆਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਲੀਗ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀ ਆਪਣੀਆਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਟੀਮਾਂ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਰਕਮ ਵੀ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਕਰੋੜਾਂ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਆਈਪੀਐਲ ਵਿੱਚ ਖੇਡਣ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਮੰਗੀ ਮਦਦ
ਜਦੋਂ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧਿਤ ਬੋਰਡਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲੀਗ ਵਿੱਚ ਖੇਡਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਖੇਡਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਇੱਕ ਮਾਮਲਾ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੇ ਤੇਜ਼ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ ਨੁਵਾਨ ਤੁਸ਼ਾਰ ਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਕ੍ਰਿਕਟ ਬੋਰਡ ਦੁਆਰਾ ਫਿਟਨੈਸ ਟੈਸਟ ਪਾਸ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ਕਾਰਨ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ (ਐਨਓਸੀ) ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇਜ਼ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਆਈਪੀਐਲ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਖੇਡਣ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੋਲੰਬੋ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਕ੍ਰਿਕਟ (ਐਸਐਲਸੀ) ਨੂੰ ਐਨਓਸੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 9 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।
ਨੁਵਾਨ ਤੁਸ਼ਾਰਾ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ?
ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਨੁਵਾਨ ਤੁਸ਼ਾਰਾ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਬੋਰਡ ਨਾਲ ਉਸ ਦਾ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ 31 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਰੀਅਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਬਾਰੇ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਫਿਟਨੈਸ ਟੈਸਟ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਐਨਓਸੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਥਾਰਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਦਲੀਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਉਲਟਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੁਸ਼ਾਰਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫਿਟਨੈਸ ਪੱਧਰ ਕਦੇ ਵੀ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਬੋਰਡ ਦੁਆਰਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫਿਟਨੈਸ ਪੱਧਰਾਂ 'ਤੇ ਖੇਡਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਤੁਸ਼ਾਰਾ ਨੂੰ ਆਰਸੀਬੀ ਨੇ ਖਰੀਦਿਆ ਸੀ
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਨੁਵਾਨ ਤੁਸ਼ਾਰਾ ਨੂੰ ਆਰਸੀਬੀ ਨੇ 2025 ਵਿੱਚ ₹1.6 ਕਰੋੜ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 2022 ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ 30 ਟੀ-20 ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੈਚ ਖੇਡੇ ਹਨ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 137 ਟੀ-20 ਮੈਚ ਖੇਡੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 21.25 ਦੀ ਔਸਤ ਨਾਲ 174 ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ ਹਨ।