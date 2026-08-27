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ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੇ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਵਾਪਸੀ ਕੀਤੀ, ਫਾਲੋ-ਆਨ ਖੇਡਦੇ ਹੋਏ ਦੂਜਾ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਇਆ ਡਰਾਅ

ਸੋਨਲ ਦਿਨੁਸ਼ਾ ਦੇ ਤੀਜੇ ਸੈਂਕੜੇ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿਰੁੱਧ ਦੂਜਾ ਅਤੇ ਆਖਰੀ ਟੈਸਟ ਡਰਾਅ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ।

IND VS SL 2ND TEST DAY 5
ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੇ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਵਾਪਸੀ ਕੀਤੀ (IANS)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : August 27, 2026 at 8:28 PM IST

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IND vs SL 2nd Test Day 5: ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਵਿਚਕਾਰ ਦੋ ਮੈਚਾਂ ਦੀ ਟੈਸਟ ਲੜੀ ਦਾ ਦੂਜਾ ਅਤੇ ਆਖਰੀ ਮੈਚ ਡਰਾਅ 'ਤੇ ਖਤਮ ਹੋਇਆ। ਮੈਚ ਦੇ ਪੰਜਵੇਂ ਦਿਨ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਨੇ ਦਿਨੁਸ਼ਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ 154 ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ 9 ਵਿਕਟਾਂ 'ਤੇ 429 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਦੋਵੇਂ ਟੀਮਾਂ ਡਰਾਅ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਕੋਲ 216 ਦੌੜਾਂ ਦੀ ਲੀਡ ਸੀ।

'ਮੈਚ ਡਰਾਅ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ'

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਨੇ ਦੋ ਮੈਚਾਂ ਦੀ ਲੜੀ 1-0 ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਲਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਦੂਜਾ ਟੈਸਟ ਮੈਚ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੇ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸੀ, ਜੋ ਫਾਲੋ-ਆਨ ਖੇਡਦੇ ਹੋਏ ਮੈਚ ਡਰਾਅ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੇ। ਲੱਤਾਂ ਦੇ ਕੜਵੱਲ ਨਾਲ ਜੂਝਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਸੋਨਲ ਦਿਨੁਸ਼ਾ ਨੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਲਚਕਤਾ ਦਿਖਾਈ, 133 ਦੌੜਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਅਜੇਤੂ ਪਾਰੀ ਵਿੱਚ 264 ਗੇਂਦਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜਿੱਤ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ। ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਾਰੀ ਵਿੱਚ ਅੱਠ ਚੌਕੇ ਅਤੇ ਦੋ ਛੱਕੇ ਵੀ ਲਗਾਏ।

'ਜਿੱਤ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ'

ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਨੇ 65ਵੇਂ ਓਵਰ ਵਿੱਚ ਨਿਰੋਸ਼ਨ ਡਿਕਵੇਲਾ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਆਪਣਾ ਛੇਵਾਂ ਵਿਕਟ ਗੁਆ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੋਨਲ ਦਿਨੁਸ਼ਾ ਨੇ ਟੇਲੈਂਡਰਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ 89 ਓਵਰਾਂ ਤੱਕ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦਿਆਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਈ। ਦਿਨੁਸ਼ਾ ਅਤੇ ਕੇਸ਼ਰਾ ਨੁਵੰਤਾ (46 ਦੌੜਾਂ, 150 ਗੇਂਦਾਂ) ਨੇ ਸੱਤਵੀਂ ਵਿਕਟ ਲਈ 112 ਦੌੜਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਵਿੱਚ 246 ਗੇਂਦਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ।

'ਭਾਰਤ ਜਿੱਤ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ'

ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਦੇ ਇਸ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਨੇ ਫਿਰ ਲਾਹਿਰੂ ਕੁਮਾਰਾ (12 ਦੌੜਾਂ, 90 ਗੇਂਦਾਂ) ਨਾਲ ਨੌਵੀਂ ਵਿਕਟ ਲਈ 47 ਦੌੜਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਵਿੱਚ 170 ਗੇਂਦਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦੀ ਆਖਰੀ ਉਮੀਦ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੇ ਪਾਸਿੰਦੂ ਬੰਦਰਾ ਨੇ 95 ਦੌੜਾਂ ਅਤੇ ਮੈਂਡਿਸ ਨੇ 55 ਦੌੜਾਂ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ। ਪੰਜਵੇਂ ਦਿਨ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਟੀਮ ਨੇ ਆਪਣੀ ਦੂਜੀ ਪਾਰੀ 6 ਵਿਕਟਾਂ 'ਤੇ 229 ਦੌੜਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਤਿੰਨ ਵਿਕਟਾਂ ਗੁਆ ਕੇ 429 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਜਿੱਤ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ।

ਭਾਰਤ ਲਈ ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਦੇ ਸਪਿੰਨਰਾਂ ਰਵਿੰਦਰ ਜਡੇਜਾ ਅਤੇ ਮਾਨਵ ਸੁਥਾਰ ਨੇ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 94 ਅਤੇ 121 ਦੌੜਾਂ ਦੇ ਕੇ ਤਿੰਨ-ਤਿੰਨ ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ। ਪ੍ਰਸਿਧ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ, ਮੁਹੰਮਦ ਸਿਰਾਜ ਅਤੇ ਸਰਾਂਸ਼ ਜੈਨ ਨੇ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਵਿਕਟ ਲਈ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਪਾਰੀ ਨੌਂ ਵਿਕਟਾਂ 'ਤੇ 503 ਦੌੜਾਂ 'ਤੇ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੀ ਟੀਮ ਦਿਨੁਸ਼ਾ ਦੇ 103 ਦੌੜਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ 290 ਦੌੜਾਂ 'ਤੇ ਢੇਰ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਫਾਲੋਆਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਗਈ।

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ਸੋਨਲ ਦਿਨੁਸ਼ਾ
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IND VS SL
IND VS SL 2ND TEST
IND VS SL 2ND TEST DAY 5

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