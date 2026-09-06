ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾਈ ਐਥਲੀਟ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਜਿੱਤਿਆ ਡਾਇਮੰਡ ਲੀਗ ਦਾ ਖਿਤਾਬ
ਰੁਮੇਸ਼ ਥਰੰਗਾ ਪਥੀਰਾਗੇ ਨੇ 89.04 ਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ 'ਤੇ ਜੈਵਲਿਨ ਸੁੱਟ ਕੇ ਡਾਇਮੰਡ ਲੀਗ ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਜਿੱਤਿਆ।
Published : September 6, 2026 at 4:09 PM IST
Diamond League Final 2026: ਭਾਰਤੀ ਜੈਵਲਿਨ ਸਟਾਰ ਨੀਰਜ ਚੋਪੜਾ ਦੀ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ, ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੇ ਰੋਮੇਸ਼ ਥਰੰਗਾ ਪਥੀਰਾਗੇ ਨੇ ਡਾਇਮੰਡ ਲੀਗ ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਜਿੱਤ ਕੇ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਇਸ ਈਵੈਂਟ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲਾ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾਈ ਬਣ ਗਿਆ। ਵਿਸ਼ਵ ਨੰਬਰ 1 ਜੈਵਲਿਨ ਥ੍ਰੋਅਰ ਪਥੀਰਾਗੇ ਨੇ ਬੈਲਜੀਅਮ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਤੀਜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ 89.04 ਮੀਟਰ ਦੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਥ੍ਰੋਅ ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਉਸਨੇ ਪੋਲੈਂਡ ਦੇ ਡੇਵਿਡ ਵੈਗਨਰ ਨੂੰ ਪਛਾੜ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸਦਾ ਸਰਵੋਤਮ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ 87.47 ਮੀਟਰ ਸੀ।
ਤ੍ਰਿਨੀਦਾਦ ਅਤੇ ਟੋਬੈਗੋ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਓਲੰਪਿਕ ਚੈਂਪੀਅਨ ਕੇਸ਼ੋਰਨ ਵਾਲਕੋਟ 83.99 ਮੀਟਰ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ-ਸਰਬੋਤਮ ਥ੍ਰੋਅ ਨਾਲ ਤੀਜੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਰਹੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੋ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵ ਚੈਂਪੀਅਨ ਗ੍ਰੇਨਾਡਾ ਦੇ ਐਂਡਰਸਨ ਪੀਟਰਸ 83.70 ਮੀਟਰ ਨਾਲ ਚੌਥੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਰਹੇ।
RUMESH PATHIRAGE WINS DL FINALS! 💎— The Khel India (@TheKhelIndia) September 5, 2026
- With a massive throw of 89.04m, Rumesh Tharanga Pathirage became first Sri Lankan 🇱🇰 to win Diamond League Final Title!
MUCH DESERVING WINNER!!! 🙌 pic.twitter.com/2NbLVJatZg
ਫਾਇਨਲ ਵਿੱਚ ਪਥੀਰਾਗੇ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ
23 ਸਾਲਾ ਪਥੀਰਾਗੇ ਨੇ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 80.42 ਮੀਟਰ ਦੇ ਥ੍ਰੋਅ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਦੂਜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ 79.73 ਮੀਟਰ ਦਾ ਥ੍ਰੋਅ ਦਿੱਤਾ। ਵਾਲਕੋਟ ਨੇ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ 83.99 ਮੀਟਰ ਦੇ ਥਰੋਅ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਲੀਡ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੈਗਨਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਤੀਜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ 'ਤੇ 87.47 ਮੀਟਰ ਦੀ ਲੀਡ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ। ਪਰ ਪਾਥੀਰੇਜ ਨੇ ਆਪਣੀ ਤੀਜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ 'ਤੇ 89.04 ਮੀਟਰ ਦੇ ਥਰੋਅ ਨਾਲ ਲੀਡ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ, ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਲੀਡ ਬਣਾਈ ਰੱਖੀ। ਉਸਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਅਗਲੀਆਂ ਦੋ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ 85.96 ਮੀਟਰ ਅਤੇ 85.76 ਮੀਟਰ ਦੀ ਥਰੋਅ ਸੁੱਟੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਆਖਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ 'ਤੇ ਫਾਊਲ ਕੀਤਾ।
ਡਾਇਮੰਡ ਲੀਗ ਫਾਈਨਲ 2026 ਜੈਵਲਿਨ ਥ੍ਰੋ ਦੇ ਨਤੀਜੇ
- ਰੁਮੇਸ਼ ਥਰੰਗਾ ਪਥੀਰਾਗੇ (ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ) - 89.04 ਮੀਟਰ
- ਡੇਵਿਡ ਵੈਗਨਰ (ਪੋਲੈਂਡ) - 87.47 ਮੀਟਰ
- ਕੇਸ਼ੌਰਨ ਵਾਲਕੋਟ (ਤ੍ਰਿਨੀਦਾਦ ਅਤੇ ਟੋਬੈਗੋ) - 83.99 ਮੀਟਰ
- ਐਂਡਰਸਨ ਪੀਟਰਸ (ਗ੍ਰੇਨਾਡਾ) - 83.70 ਮੀਟਰ
- ਜੂਲੀਅਸ ਯੇਗੋ (ਕੀਨੀਆ) - 76.79 ਮੀਟਰ
- ਟਿਮੋਥੀ ਹਰਮਨ (ਬੈਲਜੀਅਮ) - 71.79 ਮੀਟਰ
- ਕਰਟਿਸ ਥੌਮਸਨ (ਅਮਰੀਕਾ) - 69.52 ਮੀਟਰ
ਪਥੀਰਾਗੇ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ?
ਖਿਤਾਬ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ, "ਮੈਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ। ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਵਰਗੇ ਛੋਟੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਆਉਣਾ, ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਜਿੱਤਣਾ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਮੈਨੂੰ ਡਾਇਮੰਡ ਲੀਗ ਫਾਈਨਲ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲਾ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾਈ ਹੋਣ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਹੈ।"
The first Sri Lankan #DiamondLeague champion ever!— Wanda Diamond League (@Diamond_League) September 5, 2026
Javelin star Rumesh Tharanga Pathirage crowns a sparkling season with victory in the #DLFinal💎https://t.co/AFktnt5COR#BrusselsDL🇧🇪#DiamondLeague
📸 @DanVernonPhoto pic.twitter.com/h0PwhN0ZEL
ਥਰੰਗਾ ਪਥੀਰਾਗੇ ਦਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸੀਜ਼ਨ
ਇਹ ਸੀਜ਼ਨ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾਈ ਸਟਾਰ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਫਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਪੰਜ ਡਾਇਮੰਡ ਲੀਗ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਚਾਰ ਵਾਰ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਰਬਾਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸੀਰੀਜ਼ ਡੈਬਿਊ ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਰੋਮ ਅਤੇ ਜ਼ੁਰੀਖ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚ 92 ਮੀਟਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜੈਵਲਿਨ ਸੁੱਟਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਦਸ ਥ੍ਰੋਅਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਮੰਡਲ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਨ ਤਗਮਾ ਵੀ ਜਿੱਤਿਆ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਨੀਰਜ ਚੋਪੜਾ, 2022 ਦੇ ਚੈਂਪੀਅਨ ਅਤੇ ਕੁੱਲ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਵਿੱਚ ਛੇਵੇਂ ਸਥਾਨ 'ਤੇ, ਡਾਇਮੰਡ ਲੀਗ ਫਾਈਨਲ ਤੋਂ ਖੁੰਝ ਗਏ। ਸਿਖਲਾਈ ਦੌਰਾਨ ਗਿੱਟੇ ਦੇ ਲਿਗਾਮੈਂਟ ਨੂੰ ਫਟਣ ਕਾਰਨ ਉਸਨੂੰ ਬਾਕੀ ਸੀਜ਼ਨ ਲਈ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।