ਟੀ-20 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ: ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦਾ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣਾ, ਜਾਣੋ ਕਿਸ ਟੀਮ ਦਾ ਦਬਦਬਾ

ਅੱਜ ਦਾ ਮੈਚ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਲਈ ਕਰੋ ਜਾਂ ਮਰੋ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਹਾਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।

SL VS NZ SUPER 8 PREVIEW
ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਬਨਾਮ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ (IANS)
By ETV Bharat Sports Team

Published : February 25, 2026 at 12:27 PM IST

3 Min Read
Today T20 World Cup Match: ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਅੱਜ (25 ਫਰਵਰੀ) ਨੂੰ ਟੀ-20 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ 2026 ਦੇ ਸੁਪਰ 8 ਦੇ ਗਰੁੱਪ 2 ਵਿੱਚ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਮੈਚ ਕੋਲੰਬੋ ਦੇ ਆਰ. ਪ੍ਰੇਮਦਾਸਾ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮ 7:00 ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਤੇ ਦੋ ਵਿਕਟਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਨਾਲ ਗਰੁੱਪ 2 ਦੇ ਦੋ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਸਥਾਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰ ਲਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਤਿੰਨ ਟੀਮਾਂ ਲਈ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸਥਾਨ ਖਾਲੀ ਰਹਿ ਗਿਆ।

ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਲਈ ਕਰੋ ਜਾਂ ਮਰੋ ਦਾ ਮੈਚ

ਇਹ ਮੈਚ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਲਈ ਕਰੋ ਜਾਂ ਮਰੋ ਦਾ ਮੈਚ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਹਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਇਸ ਮੈਚ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਅਤੇ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੀ ਇਸ ਮੈਚ 'ਤੇ ਨੇੜਿਓਂ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਤੀਜੇ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਬਾਅ

ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਨੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ, ਸੁਪਰ 8 ਲਈ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਤਿੰਨ ਮੈਚ ਜਿੱਤੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਘਰੇਲੂ ਮੈਦਾਨ 'ਤੇ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਉਦੋਂ ਰੁਕ ਗਈ ਜਦੋਂ ਜ਼ਿੰਬਾਬਵੇ ਨੇ ਆਖਰੀ ਗਰੁੱਪ ਪੜਾਅ ਦੇ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਛੇ ਵਿਕਟਾਂ ਨਾਲ ਹਰਾਇਆ। ਫਿਰ, ਪਹਿਲੇ ਸੁਪਰ 8 ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ 51 ਦੌੜਾਂ ਦੀ ਹਾਰ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ 147 ਦੌੜਾਂ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 95 ਦੌੜਾਂ 'ਤੇ ਆਊਟ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਹੁਣ, ਇਸ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਦਬਾਅ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਘਰੇਲੂ ਮੈਦਾਨ 'ਤੇ ਖੇਡ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਣ ਦੀ ਕਗਾਰ 'ਤੇ ਹਨ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ, ਇਸ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਵਿੱਚ ਖੇਡੇਗਾ, ਜਿਸਨੇ ਆਪਣਾ ਗਰੁੱਪ ਮੈਚ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਖੇਡਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਰੁੱਧ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸੁਪਰ 8 ਮੈਚ ਮੀਂਹ ਕਾਰਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਕੋਲੰਬੋ ਅਤੇ ਪੱਲੇਕੇਲੇ ਦੀਆਂ ਪਿੱਚਾਂ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਖੇਡ ਸਕੇ।

ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਬਨਾਮ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਰਿਕਾਰਡ

ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਹੁਣ ਤੱਕ 28 T20I ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬਲੈਕ ਕੈਪਸ ਦਾ ਹੱਥ ਉੱਪਰ ਹੈ। ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਨੇ 16 ਵਾਰ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਨੇ ਸਿਰਫ 11 ਮੈਚ ਜਿੱਤੇ ਹਨ। ਦੋਵਾਂ ਟੀਮਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਮੈਚ ਡਰਾਅ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਹੋਇਆ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, T20 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਦਾ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਿਰੁੱਧ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਵਿਰੁੱਧ ਛੇ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਮੈਚ ਖੇਡੇ ਹਨ। ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਨੇ ਚਾਰ ਜਿੱਤੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਨੇ ਸਿਰਫ ਦੋ ਜਿੱਤੇ ਹਨ।

ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਬਨਾਮ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਸੁਪਰ 8: ਕੋਲੰਬੋ ਪਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟ

ਕੋਲੰਬੋ ਵਿੱਚ ਆਰ ਪ੍ਰੇਮਦਾਸਾ ਪਿੱਚ ਸਪਿਨਰ-ਅਨੁਕੂਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਪੰਜ ਪੂਰੇ ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਪਾਰੀ ਦਾ ਔਸਤ ਸਕੋਰ 162 ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਚਾਰ ਮੈਚ ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਦੁਆਰਾ ਜਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਬਾਬਵੇ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਪਿੱਛਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਹਿਲੀ ਟੀਮ ਬਣ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇੱਕ ਉੱਚ-ਦਬਾਅ ਵਾਲੇ ਮੈਚ ਵਿੱਚ, ਕਪਤਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨਾ ਪਸੰਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਮੀਂਹ ਦਾ ਕੋਈ ਖ਼ਤਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਬੱਦਲ ਰੁਕ-ਰੁਕ ਕੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।

ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਬਨਾਮ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਸੁਪਰ 8: ਦੋਵਾਂ ਟੀਮਾਂ ਲਈ ਸਕੁਐਡ

ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ

ਮਿਸ਼ੇਲ ਸੈਂਟਨਰ (ਕਪਤਾਨ), ਫਿਨ ਐਲਨ, ਮਾਈਕਲ ਬ੍ਰੇਸਵੈਲ, ਮਾਰਕ ਚੈਪਮੈਨ, ਡੇਵੋਨ ਕੋਨਵੇ, ਜੈਕਬ ਡਫੀ, ਲਾਕੀ ਫਰਗੂਸਨ, ਮੈਟ ਹੈਨਰੀ, ਕਾਇਲ ਜੈਮੀਸਨ, ਡੇਰਿਲ ਮਿਸ਼ੇਲ, ਜੇਮਸ ਨੀਸ਼ਮ, ਗਲੇਨ ਫਿਲਿਪਸ, ਰਚਿਨ ਰਵਿੰਦਰਾ, ਟਿਮ ਸੀਫਰਟ, ਈਸ਼ ਸੋਢੀ।

ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ

ਦਾਸੁਨ ਸ਼ਨਾਕਾ (ਕਪਤਾਨ), ਪਥੁਮ ਨਿਸਾਂਕਾ, ਕਾਮਿਲ ਮਿਸ਼ਰਾ, ਕੁਸਲ ਮੈਂਡਿਸ, ਕਾਮਿੰਡੂ ਮੈਂਡਿਸ, ਕੁਸਲ ਜੈਨਿਥ ਪਰੇਰਾ, ਚਰਿਥ ਅਸਾਲੰਕਾ, ਜੈਨੀਥ ਲਿਆਨਾਗੇ, ਪਵਨ ਰਥਨਾਇਕ, ਵਨਿੰਦੂ ਹਸਾਰੰਗਾ, ਦੁਨੀਥ ਵੇਲਾਲੇਗੇ, ਮਹੇਸ਼ ਥੀਕਸ਼ਾਨਾ, ਦੁਸ਼ਮੰਥਾ ਇਸ਼ਾਨਾਮੇਰਾ, ਮਾਸ਼ੰਥਨਾ ਚਸ਼ਨਾਮੇਰਾ।

