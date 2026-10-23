ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਨੇ 430 ਦੌੜਾਂ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਕੇ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚਿਆ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਨੂੰ 2 ਵਿਕਟਾਂ ਨਾਲ ਹਰਾਇਆ
ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿਰੁੱਧ 430 ਦੌੜਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ 49.5 ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ 8 ਵਿਕਟਾਂ ਗੁਆ ਕੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ।
Published : October 23, 2026 at 6:50 AM IST
ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ (ਪਾਕਿਸਤਾਨ): ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਖੇਡੀ ਜਾ ਰਹੀ ਵਨਡੇ ਟ੍ਰੌਏ ਸੀਰੀਜ਼ ਵਿੱਚ, ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿਰੁੱਧ 430 ਦੌੜਾਂ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਕੇ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚ ਦਿੱਤਾ। ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਨੂੰ ਆਖਰੀ ਓਵਰ ਵਿੱਚ 8 ਦੌੜਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਜੋਸ਼ ਟੋਂਗ ਇੰਗਲੈਂਡ ਲਈ ਆਖਰੀ ਓਵਰ ਕਰਨ ਆਏ ਅਤੇ 4 ਗੇਂਦਾਂ ਵਿੱਚ 2 ਦੌੜਾਂ ਦੇ ਕੇ ਦੋ ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ। ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਨੂੰ ਹੁਣ ਆਖਰੀ ਦੋ ਗੇਂਦਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਲਈ 6 ਦੌੜਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਫਿਰ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੇ ਜਾਨਿਥ ਲਿਆਨਗੇ ਨੇ ਕੁਝ ਅਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਜਿਸਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਾਨਿਥ ਨੇ ਓਵਰ ਦੀ ਪੰਜਵੀਂ ਗੇਂਦ 'ਤੇ ਛੱਕਾ ਲਗਾ ਕੇ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਜਿੱਤ ਦਿਵਾਈ। ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਵਨਡੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਦੂਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੌੜਾਂ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਟੀਮ ਬਣ ਗਈ।
ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਜਿੱਤ ਦੇ ਚਾਰ ਹੀਰੋ
ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ ਵਿੱਚ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ 429 ਦੌੜਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ, ਚਾਰ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੇ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਅਵਿਸ਼ਕਾ ਫਰਨਾਂਡੋ, ਪਵਨ ਰਤਨਾਇਕੇ, ਦਾਸ਼ੁਨ ਸ਼ਨਾਕਾ ਅਤੇ ਜਾਨਿਥ ਲਿਆਨਾਗੇ ਮੈਚ ਦੇ ਹੀਰੋ ਰਹੇ। ਫਰਨਾਂਡੋ ਨੇ 83 ਗੇਂਦਾਂ 'ਤੇ 11 ਚੌਕੇ ਅਤੇ ਦੋ ਛੱਕੇ ਲਗਾ ਕੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਰਤਨਾਯਕੇ ਨੇ 106 ਗੇਂਦਾਂ 'ਤੇ 130 ਦੌੜਾਂ ਦੀ ਲੜਾਕੂ ਪਾਰੀ ਖੇਡੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 15 ਚੌਕੇ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਛੱਕੇ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਸਨੂੰ ਪਲੇਅਰ ਆਫ ਦਿ ਮੈਚ ਦਾ ਪੁਰਸਕਾਰ ਮਿਲਿਆ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ, ਦਾਸ਼ੁਨ ਨੇ 50 ਗੇਂਦਾਂ 'ਤੇ ਅੱਠ ਚੌਕੇ ਅਤੇ ਨੌਂ ਛੱਕਿਆਂ ਨਾਲ 97 ਦੌੜਾਂ ਦੀ ਤੇਜ਼ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਨੂੰ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਬਣਾਈ ਰੱਖਿਆ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ, ਲਿਆਨਾਗੇ ਦੇ 27 ਗੇਂਦਾਂ 'ਤੇ ਅਜੇਤੂ 61 ਦੌੜਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਜਿੱਤ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ।
ਹੈਰੀ ਬਰੂਕ ਦਾ ਦੋਹਰਾ ਸੈਂਕੜਾ ਵਿਅਰਥ
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਨੇ ਕਪਤਾਨ ਹੈਰੀ ਬਰੂਕ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦੋਹਰੇ ਸੈਂਕੜੇ ਦੀ ਬਦੌਲਤ 50 ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ 4 ਵਿਕਟਾਂ 'ਤੇ 429 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਟੌਮ ਬੈਂਟਨ ਦੀਆਂ 51 ਗੇਂਦਾਂ 'ਤੇ 50 ਦੌੜਾਂ, ਜੋ ਰੂਟ ਦੀਆਂ 66 ਗੇਂਦਾਂ 'ਤੇ 69 ਦੌੜਾਂ ਅਤੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਵਿਲ ਜੈਕਸ ਦੀਆਂ 30 ਗੇਂਦਾਂ 'ਤੇ ਤੇਜ਼ 66 ਦੌੜਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਖਾਸ ਹੈਰੀ ਬਰੂਕ ਦਾ ਦੋਹਰਾ ਸੈਂਕੜਾ ਸੀ। ਉਸਨੇ 116 ਗੇਂਦਾਂ 'ਤੇ 202 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 21 ਚੌਕੇ ਅਤੇ 10 ਛੱਕੇ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਪਰ ਇਹ ਪਾਰੀ ਇੰਗਲੈਂਡ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਨਹੀਂ ਦਿਵਾ ਸਕੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਹੈਰੀ ਬਰੂਕ ਨੇ 114 ਗੇਂਦਾਂ 'ਤੇ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ ਦੋਹਰਾ ਸੈਂਕੜਾ ਲਗਾ ਕੇ ਭਾਰਤੀ ਕਪਤਾਨ ਸ਼ੁਭਮਨ ਗਿੱਲ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਗਿੱਲ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਵੈਸਟਇੰਡੀਜ਼ ਵਿਰੁੱਧ 117 ਗੇਂਦਾਂ 'ਤੇ ਦੋਹਰਾ ਸੈਂਕੜਾ ਲਗਾਇਆ ਸੀ।
ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਿਕਾਰਡਾਂ 'ਤੇ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ
ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਫਲ ਦੌੜਾਂ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਕੋਰ
435 ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਬਨਾਮ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਜੋਹਾਨਸਬਰਗ 2006
430 ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਬਨਾਮ ਇੰਗਲੈਂਡ, ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ 2026
406 ਭਾਰਤ ਬਨਾਮ ਵੈਸਟਇੰਡੀਜ਼, ਗੁਹਾਟੀ 2026
ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੌੜਾਂ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਦਿਨਾਂ ਮੈਚ
872 ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ (434) ਬਨਾਮ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ (438), ਜੋਹਾਨਸਬਰਗ 2006
859 ਇੰਗਲੈਂਡ (429) ਬਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ (430), ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ 2026
825 ਭਾਰਤ (414) ਬਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ (411), ਰਾਜਕੋਟ 2009
ਇੱਕ ਦਿਨਾਂ ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਰਨ ਵਾਲੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਕੋਰ
202 ਹੈਰੀ ਬਰੂਕ ਬਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ, ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ 2026
194 ਚਾਰਲਸ ਕੋਵੈਂਟਰੀ ਬਨਾਮ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼, ਬੁਲਾਵਾਯੋ 2009
193 ਫਖਰ ਜ਼ਮਾਨ ਬਨਾਮ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ, ਜੋਹਾਨਸਬਰਗ 2021
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