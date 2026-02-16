ETV Bharat / sports

ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਨੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੂੰ ਅੱਠ ਵਿਕਟਾਂ ਨਾਲ ਹਰਾਇਆ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਹੋਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ

ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਨੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੂੰ ਅੱਠ ਵਿਕਟਾਂ ਨਾਲ ਹਰਾਇਆ। ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਨੇ 18 ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ 2 ਵਿਕਟਾਂ 'ਤੇ 184 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਮੈਚ ਜਿੱਤ ਲਿਆ।

Sri Lanka beat Australia by eight wickets, Pathum Nissanka scored an unbeaten century
ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਨੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੂੰ ਅੱਠ ਵਿਕਟਾਂ ਨਾਲ ਹਰਾਇਆ (X @OfficialSLC)
By ETV Bharat Sports Team

Published : February 16, 2026 at 10:56 PM IST

2 Min Read
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੂੰ ਟੀ-20 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ 2026 ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਦੂਜੀ ਹਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਟਾਸ ਹਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੇ 20 ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ 10 ਵਿਕਟਾਂ 'ਤੇ 181 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ, ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਨੇ 18 ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ 2 ਵਿਕਟਾਂ 'ਤੇ 184 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਮੈਚ ਜਿੱਤ ਲਿਆ। ਜ਼ਿੰਬਾਬਵੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਨੇ ਵੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ। ਇਸ 8 ਵਿਕਟਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਨਾਲ, ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਗਰੁੱਪ ਬੀ ਤੋਂ ਸੁਪਰ 8 ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਹੋਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਆਖਰੀ ਮੈਚ ਜਿੱਤਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿੰਬਾਬਵੇ ਆਪਣੇ ਦੋਵੇਂ ਮੈਚ ਹਾਰ ਜਾਵੇ।

ਪਾਥੁਮ ਨਿਸੰਕਾ ਦਾ ਸੈਂਕੜਾ

ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੇ ਸਲਾਮੀ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਪਾਥੁਮ ਨਿਸੰਕਾ ਨੇ ਸੈਂਕੜਾ ਲਗਾਇਆ, ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਟੀ-20 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਦਾ ਉਸਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸੈਂਕੜਾ ਹੈ। ਉਸਨੇ 52 ਗੇਂਦਾਂ ਵਿੱਚ 100 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਅਤੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਅਜੇਤੂ ਰਿਹਾ। ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਨੇ 18ਵੇਂ ਓਵਰ ਵਿੱਚ 182 ਦੌੜਾਂ ਦੇ ਟੀਚੇ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕੀਤਾ। ਨਿਸੰਕਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਾਰੀ ਵਿੱਚ 10 ਚੌਕੇ ਅਤੇ 5 ਛੱਕੇ ਲਗਾਏ। ਕੁਸਲ ਮੈਂਡਿਸ ਨੇ 38 ਗੇਂਦਾਂ ਵਿੱਚ 51 ਦੌੜਾਂ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਵਨ ਰਤਨਾਇਕਾ ਨੇ 15 ਗੇਂਦਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜੇਤੂ 28 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਇਹ ਘਰੇਲੂ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਟੀ-20 ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦੌੜਾਂ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਹੈ।

ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਸਲਾਮੀ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ਾਂ ਨੇ 104 ਦੌੜਾਂ ਜੋੜੀਆਂ

ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੇ 30ਵੇਂ ਮੈਚ ਵਿੱਚ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 181 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਓਪਨਰ ਟ੍ਰੈਵਿਸ ਹੈੱਡ ਅਤੇ ਮਿਸ਼ੇਲ ਮਾਰਸ਼ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਿਕਟ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ 51 ਗੇਂਦਾਂ ਵਿੱਚ 104 ਦੌੜਾਂ ਜੋੜੀਆਂ। ਫਿਰ ਵੀ, ਟੀਮ ਸਿਰਫ਼ 181 ਦੌੜਾਂ ਹੀ ਬਣਾ ਸਕੀ। ਟ੍ਰੈਵਿਸ ਹੈੱਡ 29 ਗੇਂਦਾਂ ਵਿੱਚ 56 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਆਊਟ ਹੋ ਗਏ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 3 ਛੱਕੇ ਅਤੇ 7 ਚੌਕੇ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਟੀਮ ਨੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਕਟਾਂ ਗੁਆ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੇ 130 ਦੇ ਸਕੋਰ ਨਾਲ 4 ਵਿਕਟਾਂ ਗੁਆ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਕਪਤਾਨ ਮਾਰਸ਼ ਨੇ 27 ਗੇਂਦਾਂ ਵਿੱਚ 54 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 2 ਛੱਕੇ ਅਤੇ 8 ਚੌਕੇ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।

ਜੋਸ਼ ਇੰਗਲਿਸ ਨੇ ਗਲੇਨ ਮੈਕਸਵੈੱਲ ਨਾਲ ਪੰਜਵੀਂ ਵਿਕਟ ਲਈ 21 ਗੇਂਦਾਂ 'ਤੇ 30 ਦੌੜਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਇੰਗਲਿਸ 22 ਗੇਂਦਾਂ 'ਤੇ 3 ਛੱਕਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ 27 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਆਊਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੈਕਸਵੈੱਲ ਨੇ 15 ਗੇਂਦਾਂ 'ਤੇ 22 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਲਈ ਦੁਸ਼ਮੰਥਾ ਹੇਮੰਥਾ ਨੇ 27 ਦੌੜਾਂ ਦੇ ਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 3 ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੁਸ਼ਮੰਥਾ ਚਮੀਰਾ ਨੇ 2 ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਹੇਸ਼ ਥੀਕਸ਼ਾਨਾ, ਡੁਨਿਥ ਵੇਲਸ ਅਤੇ ਕਾਮਿੰਦੂ ਮੈਂਡਿਸ ਨੇ 1-1 ਵਿਕਟ ਲਈ।

