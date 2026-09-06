ਸਪਿਨਰਾਂ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ 55 ਦੌੜਾਂ 'ਤੇ ਸਮੇਟ ਦਿੱਤਾ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਮੈਚ 7 ਵਿਕਟਾਂ ਨਾਲ ਜਿੱਤਿਆ
ਭਾਰਤੀ ਸਪਿਨਰਾਂ ਨੇ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 9 ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇੱਕ ਖਿਡਾਰਣ ਰਨ ਆਊਟ ਹੋਈ।
Published : September 6, 2026 at 7:49 AM IST
Women's Asia Cup 2026: ਭਾਰਤ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸੜ ਮਹਿਲਾ ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ ਟੀ-20 ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਰਵਾਇਤੀ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਸੱਤ ਵਿਕਟਾਂ ਨਾਲ ਹਰਾਇਆ। ਭਾਰਤੀ ਸਪਿੰਨਰਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਚਰਨੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰੇਮਾ ਰਾਵਤ ਦੀ ਘਾਤਕ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ੀ ਸਾਹਮਣੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਵੱਸ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਸਿਰਫ਼ 55 ਦੌੜਾਂ 'ਤੇ ਢੇਰ ਹੋ ਗਈ, ਜੋ ਕਿ ਟੀ-20 ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਕੋਰ ਹੈ।
Bowlers dominate as India cruise to victory over Pakistan in the Asia Cup 2026 💪— ICC (@ICC) September 5, 2026
📸: @ACCMedia1
📝: https://t.co/1qavRT9yQG pic.twitter.com/M3Khpvsl6i
'ਭਾਰਤ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਤੀਜੀ ਜਿੱਤ'
ਭਾਰਤ ਨੇ ਫਿਰ 8.4 ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਵਿਕਟਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ 'ਤੇ ਟੀਚਾ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਿਆ। ਹਰਮਨਪ੍ਰੀਤ 18 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਨਬਾਦ ਰਹੀ ਅਤੇ ਜੇਤੂ ਛੱਕਾ ਲਗਾ ਕੇ ਮੈਚ ਜਿੱਤ ਲਿਆ। ਦੀਪਤੀ ਸ਼ਰਮਾ 12 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਨਬਾਦ ਰਹੀ। ਇਹ ਗਰੁੱਪ ਏ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਤੀਜੀ ਜਿੱਤ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਇਸ ਮੈਚ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸ ਭਾਰੀ ਹਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਆਖਰੀ ਚਾਰ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਵਿਰੁੱਧ ਮੈਚ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।
'ਫਿਰਕੀ ਦੇ ਜਾਲ 'ਚ ਫਸੇ ਬੱਲਬੇਜ਼'
ਭਾਰਤ ਦੇ 22 ਸਾਲਾ ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਦੇ ਸਪਿਨਰ ਸ਼੍ਰੀ ਚਰਨੀ ਨੇ ਚਾਰ ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਸੱਤ ਦੌੜਾਂ ਦੇ ਕੇ ਤਿੰਨ ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ, ਜਦੋਂ ਕਿ 24 ਸਾਲਾ ਲੈੱਗ-ਸਪਿਨਰ ਪ੍ਰੇਮਾ ਨੇ ਚਾਰ ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨੌਂ ਦੌੜਾਂ ਦੇ ਕੇ ਤਿੰਨ ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ। ਸ਼ਾਫਾਲੀ ਵਰਮਾ ਨੇ ਤਿੰਨ ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ 10 ਦੌੜਾਂ ਦੇ ਕੇ ਇੱਕ ਵਿਕਟ ਲਈ। ਦੀਪਤੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਪਾਰੀ ਨੂੰ ਸਮੇਟਣ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ, 3.1 ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਦੌੜਾਂ ਦੇ ਕੇ ਦੋ ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ।
She starred with the ball, set the tone for #TeamIndia's third successive win & for that, Sree Charani bags the Player of the Match award 👏 👏— BCCI Women (@BCCIWomen) September 5, 2026
Scorecard ▶️ https://t.co/1WHHWPMe2o#WomensAsiaCup pic.twitter.com/cCIf6YkiCm
'ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਚੰਗੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ'
ਟੀਚੇ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਸ਼ੈਫਾਲੀ (12), ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਮੰਧਾਨਾ (9) ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਾ ਰਾਵਲ (4) ਦੀਆਂ ਵਿਕਟਾਂ ਜਲਦੀ ਗੁਆ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਕਪਤਾਨ ਫਾਤਿਮਾ ਸਨਾ ਨੇ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਆਊਟ ਕੀਤਾ। ਹਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਅਤੇ ਦੀਪਤੀ ਨੇ ਫਿਰ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਰਾਮਦਾਇਕ ਜਿੱਤ ਦਿਵਾਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਆਪਣੇ 200ਵੇਂ ਟੀ-20 ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੈਚ ਵਿੱਚ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਟਾਸ ਜਿੱਤ ਕੇ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਟੀਮ ਨੇ ਚੰਗੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ, ਪਹਿਲੇ ਚਾਰ ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਵਿਕਟ ਗੁਆਏ 27 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ।ਮੁਨੀਬਾ ਅਲੀ, ਦੋ ਜੀਵਨਦਾਨ ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਸਿਰਫ਼ 13 ਦੌੜਾਂ ਹੀ ਬਣਾ ਸਕੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸ਼ਾਵਲ ਜ਼ੁਲਫਿਕਾਰ ਨੇ 14 ਦੌੜਾਂ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਢਹਿ ਗਈ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਦੋਹਰੇ ਅੰਕੜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਿਆ। ਪੂਰੀ ਟੀਮ 18.1 ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 55 ਦੌੜਾਂ 'ਤੇ ਆਲ ਆਊਟ ਹੋ ਗਈ।
ਹਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਨਾਮ ਉਪਲੱਬਧੀ
ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਇਹ ਹਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਦਾ ਕਪਤਾਨ ਵਜੋਂ 150ਵਾਂ ਟੀ-20 ਮੈਚ ਸੀ। ਉਹ ਇਹ ਉਪਲਬਧੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਹਿਲੀ ਖਿਡਾਰੀ (ਪੁਰਸ਼ ਜਾਂ ਔਰਤ) ਬਣ ਗਈ। ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਦਾ ਚਮਾਰੀ ਅਟਾਪੱਟੂ ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ 121 ਟੀ-20 ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ ਕਪਤਾਨੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
🚨 𝗠𝗶𝗹𝗲𝘀𝘁𝗼𝗻𝗲 𝗠𝗼𝗺𝗲𝗻𝘁, 𝗠𝗼𝗻𝘂𝗺𝗲𝗻𝘁𝗮𝗹 𝗠𝗼𝗺𝗲𝗻𝘁 🚨— BCCI Women (@BCCIWomen) September 5, 2026
Harmanpreet Kaur becomes the first cricketer to captain a side in 1️⃣5️⃣0️⃣ T20Is. 👏 👏
Updates ▶️ https://t.co/1WHHWPMe2o#TeamIndia | #WomensAsiaCup | @ImHarmanpreet pic.twitter.com/WrdFlp7kcH
ਦੋਵਾਂ ਟੀਮਾਂ ਦਾ ਪਲੇਇੰਗ-11
ਭਾਰਤ ਦੀ ਪਲੇਇੰਗ ਇਲੈਵਨ: ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਮੰਧਾਨਾ, ਸ਼ੈਫਾਲੀ ਵਰਮਾ, ਪ੍ਰਤੀਕਾ ਰਾਵਲ, ਹਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ (ਕਪਤਾਨ), ਭਾਰਤੀ ਫੁਲਮਾਲੀ, ਰਿਚਾ ਘੋਸ਼ (ਵਿਕਟਕੀਪਰ), ਦੀਪਤੀ ਸ਼ਰਮਾ, ਪ੍ਰੇਮਾ ਰਾਵਤ, ਨੰਦਨੀ ਸ਼ਰਮਾ, ਸ਼੍ਰੀ ਚਰਨੀ, ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਗੌੜ।
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਪਲੇਇੰਗ ਇਲੈਵਨ: ਮੁਨੀਬਾ ਅਲੀ (ਵਿਕਟਕੀਪਰ), ਸਾਵਲ ਜ਼ੁਲਫਿਕਾਰ, ਗੁਲ ਫਿਰੋਜ਼ਾ, ਆਇਸ਼ਾ ਜ਼ਫਰ, ਸਦਾਫ ਸ਼ਮਸ, ਫਾਤਿਮਾ ਸਨਾ (ਕਪਤਾਨ), ਉਮ-ਏ-ਹਾਨੀ, ਆਇਮਾਨ ਫਾਤਿਮਾ, ਤੂਬਾ ਹਸਨ, ਨਸ਼ਰਾ ਸੰਧੂ, ਸਾਦੀਆ ਇਕਬਾਲ।