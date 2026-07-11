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650 ਮਿੰਟ 0 ਗੋਲ! ਸਪੇਨ ਦਾ ਗੋਲਕੀਪਰ ਬਣਿਆ ਕੰਧ, ਫੀਫਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਇਤਿਹਾਸਕ ਰਿਕਾਰਡ

ਸਪੇਨ ਦੇ ਗੋਲਕੀਪਰ 'ਉਨਾਈ ਸਿਮੋਨ' ਫੀਫਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਅਜੇਤੂ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਗੋਲਕੀਪਰ ਬਣ ਗਏ ਹਨ।

GOALKEEPER RECORD IN FIFA WORLD CUP
ਸਪੇਨ ਦੇ ਗੋਲਕੀਪਰ ਉਨਾਈ ਸਿਮਿਓਨ (AP)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : July 11, 2026 at 5:56 PM IST

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ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਸਪੇਨ ਫੀਫਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ 2026 ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੁਆਰਟਰ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਬੈਲਜੀਅਮ ਨੂੰ 2-1 ਨਾਲ ਹਰਾ ਕੇ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਫਰਾਂਸ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗਾ।

ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ 48-ਟੀਮਾਂ ਦੇ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 104 ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 98 ਖੇਡੇ ਗਏ ਹਨ। ਗੋਲਾਂ ਦੀ ਭਰਮਾਰ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੁੱਲ 304 ਗੋਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਪੇਨ ਛੇ ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਗੋਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇਕਲੌਤੀ ਟੀਮ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਬੈਲਜੀਅਮ ਖਿਲਾਫ ਕੁਆਰਟਰ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੋਲਕੀਪਰ ਸਿਮੋਨ ਦਾ 560 ਮਿੰਟਾਂ ਤੱਕ ਗੋਲ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਵੀ ਟੁੱਟ ਗਿਆ।

GOALKEEPER RECORD IN FIFA WORLD CUP
ਸਪੇਨ ਦਾ ਗੋਲਕੀਪਰ ਕੰਧ ਬਣ ਗਿਆ (AP)

ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਪੇਨ ਦੇ ਗੋਲਕੀਪਰ ਉਨਾਈ ਸਿਮੋਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਫੀਫਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ (560 ਮਿੰਟ) ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਲੰਬੇ ਗੋਲਕੀਪਰ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਊਂਡ ਆਫ਼ 32 ਮੈਚ ਵਿੱਚ 36 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਕੇ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚਿਆ ਸੀ।

ਸਿਮੋਨ ਨੇ 36 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜਿਆ

ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਗਰੁੱਪ ਪੜਾਅ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਪੇਨ ਰਾਊਂਡ ਆਫ਼ 32 ਵਿੱਚ ਗੋਲ ਰਹਿਤ ਰਿਹਾ। ਇਸਦਾ ਪੂਰਾ ਸਿਹਰਾ ਗੋਲਕੀਪਰ ਉਨਾਈ ਸਿਮੋਨ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੇ ਰਾਊਂਡ ਆਫ਼ 32 ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਆਸਟਰੀਆ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਗੋਲ ਰਹਿਤ ਰਹੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਅਜੇਤੂ ਲੜੀ ਨੂੰ 519 ਮਿੰਟਾਂ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਤਾਲਵੀ ਦਿੱਗਜ ਵਾਲਟਰ ਜ਼ੇਂਗਾ ਦੇ 517 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ 36 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ।

ਉਨਾਈ ਸਿਮੋਨ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ

ਉਨਾਈ ਸਿਮੋਨ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਲੜੀ ਦੋ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟਾਂ ਤੱਕ ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੜੀ 2022 ਦੇ ਕਤਰ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਫੀਫਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਵਿੱਚ ਮੋਰੋਕੋ ਵਿਰੁੱਧ ਸਪੇਨ ਦੇ ਰਾਊਂਡ ਆਫ 16 ਮੈਚ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 120 ਮਿੰਟਾਂ ਤੱਕ ਖੇਡ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਗੋਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

GOALKEEPER RECORD IN FIFA WORLD CUP
ਸਪੇਨ ਦਾ ਗੋਲਕੀਪਰ ਕੰਧ ਬਣ ਗਿਆ (AP)

ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 2026 ਦੇ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਲੈਅ ਬਣਾਈ ਰੱਖੀ ਅਤੇ ਕੇਪ ਵਰਡੇ, ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਅਤੇ ਉਰੂਗਵੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਗਰੁੱਪ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਕਲੀਨ ਸ਼ੀਟਾਂ (ਗੋਲ ਗੁਆਏ ਬਿਨਾਂ ਮੈਚ ਖਤਮ ਕਰਨਾ) ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ। ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 32 ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਆਸਟਰੀਆ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਸ ਲੜੀ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ, 3-0 ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 16 ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਪੁਰਤਗਾਲ ਨੂੰ 1-0 ਨਾਲ ਹਰਾਇਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਕੁਆਰਟਰ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਟੁੱਟ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੈਲਜੀਅਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਗੋਲ ਖਾਧਾ ਪਰ ਮੈਚ 2-1 ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਲਿਆ।

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FIFA WORLD CUP 2026
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GOALKEEPER RECORD IN FIFA WORLD CUP

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