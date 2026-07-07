ਕ੍ਰਿਸਟੀਆਨੋ ਰੋਨਾਲਡੋ ਦਾ ਸੁਫ਼ਨਾ ਟੁੱਟਿਆ; ਪੁਰਤਗਾਲ ਫੀਫਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਤੋਂ ਬਾਹਰ

ਕ੍ਰਿਸਟੀਆਨੋ ਰੋਨਾਲਡੋ ਦਾ ਸੁਫ਼ਨਾ ਟੁੱਟਿਆ; ਪੁਰਤਗਾਲ ਫੀਫਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਤੋਂ ਬਾਹਰ
Portugal vs Spain: ਸਪੇਨ ਨੇ ਆਖਰੀ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗੋਲ ਨਾਲ ਪੁਰਤਗਾਲ ਨੂੰ ਫੀਫਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
Published : July 7, 2026 at 12:14 PM IST
FIFA World Cup 2026: ਫੁੱਟਬਾਲ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਕ੍ਰਿਸਟੀਆਨੋ ਰੋਨਾਲਡੋ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੰਗਲਵਾਰ (7 ਜੁਲਾਈ) ਨੂੰ, ਸਪੇਨ ਨੇ 2026 ਫੀਫਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਦੇ ਰਾਊਂਡ ਆਫ਼ 16 ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਪੁਰਤਗਾਲ ਨੂੰ 1-0 ਨਾਲ ਹਰਾ ਕੇ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਰੋਨਾਲਡੋ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਜਿੱਤਣ ਦਾ ਸੁਫ਼ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਸੁਫ਼ਨਾ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ।
ਡੱਲਾਸ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਖੇਡੇ ਗਏ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਫੁੱਟਬਾਲ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਟੀਮ ਨਿਯਮਤ 90 ਮਿੰਟਾਂ ਦੌਰਾਨ ਗੋਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਟਾਪੇਜ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ, ਸਪੇਨ ਦੇ ਮਿਕੇਲ ਮੇਰੀਨੋ ਨੇ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਗੋਲ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਕੁਆਰਟਰ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਉੱਥੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਬੈਲਜੀਅਮ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ 4-1 ਨਾਲ ਹਰਾਇਆ।
ਇਸ ਹਾਰ ਨਾਲ ਰੋਨਾਲਡੋ ਦੇ ਛੇ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਕਰੀਅਰ ਦਾ ਅੰਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਚ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਉਸਦਾ ਆਖਰੀ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਹੋਵੇਗਾ। 41 ਸਾਲਾ ਖਿਡਾਰੀ ਨੇ 27 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ 11 ਗੋਲ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਕਈ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣਾਏ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਛੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪਾਂ ਵਿੱਚ ਗੋਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇਕਲੌਤਾ ਖਿਡਾਰੀ ਬਣਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਉਸਦੇ ਕੋਲ ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਦੇ ਲਿਓਨਲ ਮੇਸੀ (30) ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੋਲ ਕਰਨ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਸਦੇ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਟਰਾਫੀ ਗਾਇਬ ਹੈ।
'ਮੈਂ ਸਾਫ਼ ਜ਼ਮੀਰ ਨਾਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ'
ਮੌਜੂਦਾ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਵਿੱਚ, ਰੋਨਾਲਡੋ ਨੇ ਤਿੰਨ ਗੋਲ ਕੀਤੇ: ਦੋ ਪੁਰਤਗਾਲ ਦੀ ਉਜ਼ਬੇਕਿਸਤਾਨ 'ਤੇ 5-0 ਦੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਜਿੱਤ ਦੌਰਾਨ, ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਪਹਿਲਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਨਾਕਆਊਟ ਪੜਾਅ ਦਾ ਗੋਲ (ਇੱਕ ਪੈਨਲਟੀ) ਜਿਸਨੇ ਪੁਰਤਗਾਲ ਨੂੰ '32 ਦੇ ਦੌਰ' ਵਿੱਚ ਕ੍ਰੋਏਸ਼ੀਆ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ।
ਮੈਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ, "ਮੈਂ ਠੀਕ ਹਾਂ, ਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਣਾ ਦੁਖਦਾਈ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕੱਲ੍ਹ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਸਾਫ਼ ਮਨ ਨਾਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਇਹ ਇੱਕ ਫੁੱਟਬਾਲਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ; ਕਦੇ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤਦੇ ਹਾਂ, ਕਦੇ ਅਸੀਂ ਹਾਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਰਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰਾ ਆਖਰੀ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਸੀ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਮੈਂ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਾ ਲਵਾਂ।"
ਰੋਨਾਲਡੋ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਕਰੀਅਰ
ਰੋਨਾਲਡੋ, ਜੋ ਹੁਣ 41 ਸਾਲ ਦੇ ਹਨ, ਨੇ 2006 ਵਿੱਚ ਜਰਮਨੀ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਡੈਬਿਊ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਈਰਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦਾ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ ਗੋਲ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਪੁਰਤਗਾਲ ਨੂੰ 40 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਸਨੇ 2010 (ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ), 2014 (ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ), 2018 (ਰੂਸ), ਅਤੇ 2022 (ਕਤਰ) ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ, ਹਰੇਕ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੱਕ ਗੋਲ ਕੀਤਾ।
ਉਸਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਮੈਂ ਕੱਲ੍ਹ ਇੱਕ ਸਾਫ਼ ਜ਼ਮੀਰ ਨਾਲ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਪੁਰਤਗਾਲ ਲਈ ਤਿੰਨ ਖਿਤਾਬ ਜਿੱਤੇ (ਇੱਕ ਯੂਰਪੀਅਨ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਅਤੇ ਦੋ UEFA ਨੇਸ਼ਨਜ਼ ਲੀਗ ਖਿਤਾਬ)। ਕ੍ਰਿਸਟੀਆਨੋ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਪੁਰਤਗਾਲ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਖਿਤਾਬ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਾਫ਼ ਮਨ ਨਾਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਕੱਲ੍ਹ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਦਿਨ ਹੈ, ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।"