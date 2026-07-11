ਫੀਫਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ 2026: ਸਪੇਨ ਨੇ ਕੁਆਰਟਰ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਬੈਲਜੀਅਮ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ, ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਫਰਾਂਸ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀ ਉਡੀਕ
Spain vs Belgium: ਸਪੇਨ ਨੇ ਬੈਲਜੀਅਮ ਨੂੰ 2-1 ਨਾਲ ਹਰਾ ਕੇ 2010 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰੀ ਕੀਤੀ।
Published : July 11, 2026 at 11:47 AM IST
ਲਾਸ ਏਂਜਲਸ: ਸਪੇਨ ਨੇ ਫੀਫਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ 2026 ਦੇ ਕੁਆਰਟਰ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਬੈਲਜੀਅਮ ਨੂੰ 2-1 ਨਾਲ ਹਰਾਇਆ। ਇਸ ਜਿੱਤ ਨਾਲ, ਸਪੇਨ 2010 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਿਆ; ਹੁਣ ਉਹ 15 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਫਰਾਂਸ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ।
ਸਪੇਨ ਨੇ 30ਵੇਂ ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਗੋਲ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਬੈਲਜੀਅਮ ਨੇ 41ਵੇਂ ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰੀ ਕਰਕੇ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਉਤਸ਼ਾਹ ਵਾਪਸ ਲਿਆਂਦਾ। ਇਸ ਗੋਲ ਨੇ ਸਪੇਨ ਦੀ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਛੇ ਕਲੀਨ ਸ਼ੀਟਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਪੇਨ ਨੇ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੇ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਪੰਜ ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀ ਗੋਲ ਨਹੀਂ ਖਾਧਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਗੋਲਕੀਪਰ ਉਨਾਈ ਸਿਮੋਨ ਨੇ 650 ਮਿੰਟ ਬਿਨਾਂ ਹਾਰ ਮੰਨੇ—ਕਤਰ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਤੋਂ ਡੇਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ—ਇੱਕ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣਾਇਆ। ਇਹ ਦੌੜ ਅਚਾਨਕ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਜਦੋਂ ਡੀ ਕੇਟੇਲੇਅਰ ਕਿਊਬਾਰਸੀ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਗਿਆ ਅਤੇ ਟਿਮੋਥੀ ਕਾਸਟੇਨ ਦੇ ਕਰਾਸ 'ਤੇ ਹੈੱਡ ਕਰਕੇ ਬੈਲਜੀਅਮ ਲਈ ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਗੋਲ ਕੀਤਾ।
Spain grab a late goal to secure their place in the Semi-final! 🇪🇸#FIFAWorldCup— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) July 10, 2026
ਪਹਿਲੇ ਹਾਫ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਕੋਰ 1-1 ਨਾਲ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਇਹ ਜਾਪਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਚ ਵਾਧੂ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਜਾਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੂਜੇ ਹਾਫ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਵੀ ਟੀਮ ਗੋਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਪੈਨਿਸ਼ ਬਦਲਵੇਂ ਖਿਡਾਰੀ ਮਿਕੇਲ ਮੇਰੀਨੋ ਨੇ 88ਵੇਂ ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਗੋਲ ਕੀਤਾ।
ਪਿੱਚ 'ਤੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ, ਮੇਰੀਨੋ ਨੇ ਨੇੜੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਢਿੱਲੀ ਗੇਂਦ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਇਆ ਜਦੋਂ ਬੈਲਜੀਅਮ ਦੇ ਬਦਲਵੇਂ ਗੋਲਕੀਪਰ, ਸੇਨੇ ਲੈਮੇਂਸ, ਪਾਉ ਕਿਊਬਾਰਸੀ ਦੇ ਲੰਬੇ ਦੂਰੀ ਦੇ ਸ਼ਾਟ ਨੂੰ ਫੜਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਪੇਨ ਨੇ 2-1 ਦੀ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ 2010 ਵਿੱਚ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਟਰਾਫੀ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸੀ ਕੀਤੀ।
ਇਸ ਜਿੱਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਪੇਨ ਨੇ ਨਿਯਮਤ ਸਮੇਂ (90 ਮਿੰਟ) ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਅਜੇਤੂ ਲੜੀ ਨੂੰ ਮਾਰਚ 2023 ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ 37 ਮੈਚਾਂ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਬੈਲਜੀਅਮ ਦੀ 18 ਮੈਚਾਂ ਦੀ ਅਜੇਤੂ ਲੜੀ ਦਾ ਅੰਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦਾ ਤੀਜਾ ਕੁਆਰਟਰ ਫਾਈਨਲ ਇੰਗਲੈਂਡ ਅਤੇ ਨਾਰਵੇ ਵਿਚਕਾਰ 12 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 2:30 ਵਜੇ (IST) ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ।