ਮਹਿਲ ਖਿਡਾਰਨ ਜਿਸਨੇ ਐਥਲੈਟਿਕਸ ਤੋਂ ਕ੍ਰਿਕਟ ਤੱਕ ਰਚਿਆ ਇਤਿਹਾਸ
2007 ਵਿੱਚ ਜੈਵਲਿਨ ਥ੍ਰੋਅ ਵਿੱਚ ਸੋਨ ਤਗਮਾ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੀ ਦੱਖਣੀ ਅਫ਼ਰੀਕੀ ਮਹਿਲਾ ਖਿਡਾਰਨ ਨੇ 2025 ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚਿਆ।
Published : October 26, 2025 at 6:15 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਦੱਖਣੀ ਅਫ਼ਰੀਕਾ ਦੀ ਮਹਿਲਾ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਤਜ਼ਮੀਨ ਬ੍ਰਿਟਸ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਖਿਡਾਰਨ ਹੈ ਜਿਸਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸ਼ਾਨ ਦਿਵਾਉਣ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹਟਿਆ। 2007 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਾਰ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਤਜ਼ਮੀਨ ਬ੍ਰਿਟਸ, ਜਿਸਨੇ ਸੋਨ ਤਗਮਾ ਜਿੱਤਿਆ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਇਸੇ ਲਈ, ਹਾਦਸੇ ਤੋਂ ਠੀਕ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਹ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆਈ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਬਣਾਈ।
ਜੈਵਲਿਨ ਥ੍ਰੋਅ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਦੇ ਤਗਮੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂਆਤ
ਤਜ਼ਮੀਨ ਬ੍ਰਿਟਸ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 2007 ਵਿੱਚ ਸੁਰਖੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਈ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਅਥਲੈਟਿਕਸ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁਵਾ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਵਿੱਚ ਜੈਵਲਿਨ ਥ੍ਰੋਅ ਵਿੱਚ ਸੋਨ ਤਗਮਾ ਜਿੱਤਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੱਖਣੀ ਅਫ਼ਰੀਕਾ ਦਾ ਮਾਣ ਵਧਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ, ਉਹ ਸਿਰਫ਼ 16 ਸਾਲ ਦੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਬਹੁਤ ਉਮੀਦਾਂ ਸਨ।
ਇੱਕ ਹਾਦਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਮੋੜ
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇੱਕ ਕਾਰ ਹਾਦਸੇ ਨੇ ਉਸਦੇ ਐਥਲੈਟਿਕਸ ਕਰੀਅਰ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਈ। ਹਾਰ ਮੰਨਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਤਜ਼ਮੀਨ ਨੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨਵਾਂ ਜਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ। ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਅਫ਼ਰੀਕੀ ਮਹਿਲਾ ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੀਮ ਲਈ ਇੱਕ ਸਟਾਰ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਵਜੋਂ ਉਭਰੀ।
2025 ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਕ੍ਰਿਕਟ ਇਤਿਹਾਸ
2025 ਵਿੱਚ, ਤਜ਼ਮੀਨ ਬ੍ਰਿਟਸ ਨੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਕਾਰਨਾਮਾ ਕੀਤਾ ਜੋ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮਹਿਲਾ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਨੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਕੈਲੰਡਰ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੈਂਕੜੇ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣਾਇਆ। ਉਸਨੇ 2025 ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਪੰਜ ਸੈਂਕੜੇ ਲਗਾਏ।
The moment Tazmin Brits made it 4️⃣ hundreds in her last 5️⃣ ODIs 🤩— ICC Cricket World Cup (@cricketworldcup) October 6, 2025
Watch #NZvSA LIVE in your region, broadcast details here ➡️ https://t.co/MNSEqhJP29#CWC25 pic.twitter.com/NfSYRjCsOY
2025 ਵਿੱਚ ਤਾਜਮੀਨ ਬ੍ਰਿਟਸ ਦੇ 5 ਸੈਂਕੜੇ
- ਅਪ੍ਰੈਲ 2025 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ 109
- ਜੂਨ 2025 ਵਿੱਚ ਵੈਸਟਇੰਡੀਜ਼ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ 101
- ਸਤੰਬਰ 2025 ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ 101
- ਅਕਤੂਬਰ 2025 ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ 171
- ਅਕਤੂਬਰ 2025 ਵਿੱਚ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ 101
ਤਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਕ੍ਰਿਕਟ ਕਰੀਅਰ
ਤਜ਼ਮੀਨ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 46 ਵਨਡੇ ਅਤੇ 68 ਟੀ-20 ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੈਚ ਖੇਡੇ ਹਨ। ਵਨਡੇ ਵਿੱਚ, ਉਸਨੇ 36 ਦੀ ਔਸਤ ਨਾਲ 1586 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 7 ਸੈਂਕੜੇ ਅਤੇ 3 ਅਰਧ ਸੈਂਕੜੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਟੀ-20 ਵਿੱਚ, ਉਸਨੇ 32 ਦੀ ਔਸਤ ਨਾਲ 1719 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹਨ। ਉਸਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਕੋਰ ਨਾਬਾਦ 98 ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਵਨਡੇ ਵਿੱਚ ਉਸਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਕੋਰ ਨਾਬਾਦ 171 ਹੈ। ਤਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਟੈਸਟ ਮੈਚ ਖੇਡਣ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਮੌਕੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ ਹਨ, ਉਸਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਟੈਸਟ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
World Record Alert! 🚨— Proteas Women (@ProteasWomenCSA) October 6, 2025
Tazmin Brits has become the first-ever women's player to score 5 ODI hundreds in a calendar year! 🔥🙌
Her 101 off 89 balls today also earned her the Player of the Match award. What a phenomenal achievement! 🇿🇦#Unbreakable #CWC25 pic.twitter.com/CpqCAHUC3b
ਤਾਜਮੀਨ ਬ੍ਰਿਟਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅੱਜ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਸਰੋਤ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਜੋ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਹਨ। ਉਸਨੇ ਦਿਖਾਇਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਦ੍ਰਿੜ ਹੋ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਰੁਕਾਵਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦੀ।