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ਦੱਖਣੀ ਅਫ਼ਰੀਕੀ ਦੇ Gen-Z ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਦਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ, T20I ਵਿੱਚ ਸੈਂਕੜਾ ਲਗਾ ਕੇ ਰਚਿਆ ਇਤਿਹਾਸ

ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ 20 ਸਾਲਾ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਲੁਹਾਨ-ਡ੍ਰੇ ਪ੍ਰਿਟੋਰੀਅਸ ਨੇ 52 ਗੇਂਦਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਸੈਂਕੜਾ ਪੂਰਾ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ।

Gen-Z
ਲੁਹਾਨ-ਡ੍ਰੇ ਪ੍ਰੀਟੋਰੀਅਸ ਨੇ ਟੀ-20ਆਈ ਵਿੱਚ ਸੈਂਕੜਾ ਲਗਾ ਕੇ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚ ਦਿੱਤਾ। (AFP)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : September 5, 2026 at 4:50 PM IST

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Lhuan dre Pretorius Century: ਇਹ Gen-Z ਦਾ ਯੁੱਗ ਹੈ। ਇਸ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ, ਜਨਰੇਸ਼ਨ-ਜ਼ੈੱਡ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੁਝ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਜਨਰੇਸ਼ਨ-ਜ਼ੈੱਡ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਸੈਂਕੜਾ ਲਗਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਲਈ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਅਸੀਂ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਨਾਮੀਬੀਆ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਵਿਚਕਾਰ ਟੀ-20 ਮੈਚ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਦੇਖਿਆ। ਤਿਕੋਣੀ ਲੜੀ ਦੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੈਚ ਵਿੱਚ, ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਨੇ ਨਾਮੀਬੀਆ ਨੂੰ 11 ਦੌੜਾਂ ਨਾਲ ਹਰਾਇਆ, ਜਨਰਲ-ਜ਼ੈੱਡ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਲੁਹਾਨ-ਡਰੇ ਪ੍ਰਿਟੋਰੀਅਸ ਦੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸੈਂਕੜੇ ਦੀ ਬਦੌਲਤ।

ਇਸ ਜਿੱਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਹੁਣ ਤਿਕੋਣੀ ਲੜੀ ਦੇ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਬਾਬਵੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰੇਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਨੇ 228/4 ਦਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸਕੋਰ ਬਣਾਇਆ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਨਾਮੀਬੀਆ ਨੂੰ 217/3 ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਦੀ ਨਾਮੀਬੀਆ ਵਿਰੁੱਧ ਪਹਿਲੀ ਟੀ-20I ਜਿੱਤ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਦੋਵਾਂ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਕੁੱਲ ਦੋ ਟੀ-20I ਮੈਚ ਖੇਡੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ।

ਦੋਵਾਂ ਟੀਮਾਂ ਦੇ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਫਾਰਮ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ 20 ਸਾਲਾ ਜਨਰਲ-ਜ਼ੈੱਡ ਬੱਲੇਬਾਜ਼, ਲੁਹਾਨ-ਡ੍ਰੇ ਪ੍ਰੀਟੋਰੀਅਸ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ 52 ਗੇਂਦਾਂ ਵਿੱਚ ਸੈਂਕੜਾ ਲਗਾ ਕੇ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 8 ਛੱਕੇ ਅਤੇ 5 ਚੌਕੇ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।

ਲੁਹਾਨ-ਡ੍ਰੇ ਪ੍ਰੀਟੋਰੀਅਸ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚਿਆ

ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਓਪਨਿੰਗ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਨੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਧਮਾਕੇਦਾਰ ਸ਼ਾਟ ਖੇਡੇ, ਸਿਰਫ਼ 53 ਗੇਂਦਾਂ ਵਿੱਚ 101 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ—ਇੱਕ ਪਾਰੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅੱਠ ਛੱਕੇ ਅਤੇ ਪੰਜ ਚੌਕੇ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਉਸਨੇ 52 ਗੇਂਦਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਸੈਂਕੜਾ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ, ਟੀ-20 ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਿੱਚ ਸੈਂਕੜਾ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਪੂਰੇ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦਾ ਖਿਡਾਰੀ ਬਣ ਗਿਆ।

ਪ੍ਰੀਟੋਰੀਅਸ ਨੇ ਇਹ ਕਾਰਨਾਮਾ 20 ਸਾਲ ਅਤੇ 161 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਇਹ ਰਿਕਾਰਡ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹਜ਼ਰਤਉੱਲਾ ਜ਼ਜ਼ਾਈ ਦੇ ਨਾਮ ਸੀ, ਜਿਸਨੇ 20 ਸਾਲ ਅਤੇ 337 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ ਟੀ-20I ਸੈਂਕੜਾ ਲਗਾਇਆ ਸੀ।

T20I ਵਿੱਚ ਸੈਂਕੜਾ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮੈਂਬਰ ਖਿਡਾਰੀ

  • ਲੁਹਾਨ ਡ੍ਰੇ ਪ੍ਰਿਟੋਰੀਅਸ (ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ) - 20 ਸਾਲ 161 ਦਿਨ
  • ਹਜ਼ਰਤਉੱਲਾ ਜ਼ਜ਼ਾਈ (ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ) - 20 ਸਾਲ 337 ਦਿਨ
  • ਯਸ਼ਾਸਵੀ ਜੈਸਵਾਲ (ਭਾਰਤ) - 21 ਸਾਲ 279 ਦਿਨ
  • ਬ੍ਰਾਇਨ ਬੇਨੇਟ (ਜ਼ਿੰਬਾਬਵੇ) - 21 ਸਾਲ 324 ਦਿਨ
  • ਤਿਲਕ ਵਰਮਾ (ਭਾਰਤ) - 22 ਸਾਲ 5 ਦਿਨ

ਲੁਹਾਨ-ਡ੍ਰੇ ਪ੍ਰੀਟੋਰੀਅਸ ਦਾ ਟੀ-20 ਕਰੀਅਰ

ਪ੍ਰੀਟੋਰੀਅਸ ਨੂੰ ਟੀ-20 ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਹਮਲਾਵਰ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸਨੇ 18 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਟੀ-20 ਡੈਬਿਊ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ 17ਵੇਂ ਟੀ-20 ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ ਸੈਂਕੜਾ ਲਗਾਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਹ ਟੀ-20 ਵਿੱਚ ਸੈਂਕੜਾ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲਾ ਨੌਵਾਂ ਦੱਖਣੀ ਅਫ਼ਰੀਕੀ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੱਕ, ਪ੍ਰੀਟੋਰੀਅਸ ਨੇ 17 ਟੀ-20 ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ 25 ਦੀ ਔਸਤ ਅਤੇ 150 ਦੀ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਰੇਟ ਨਾਲ 427 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੋ ਅਰਧ-ਸੈਂਕੜੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸੈਂਕੜਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਪ੍ਰੀਟੋਰੀਅਸ ਨੇ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਅਤੇ ਟੈਸਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਟੀਮ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੋ ਟੈਸਟ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਮੈਚ ਖੇਡੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਔਸਤ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 78 ਅਤੇ 47 ਹੈ। ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਦੱਖਣੀ ਅਫ਼ਰੀਕੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਿੱਚ ਲੁਹਾਨ-ਡ੍ਰੇ ਪ੍ਰੀਟੋਰੀਅਸ ਨਾਮ ਦੇ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਦੇ ਉਭਾਰ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ।

TAGGED:

ਲੁਹਾਨ ਡ੍ਰੇ ਪ੍ਰਿਟੋਰੀਅਸ
NAM VS SA T20
ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਟੀਮ
GEN Z
LHUAN DRE PRETORIUS CENTURY

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