192 ਦੌੜਾਂ ਦਾ ਬਚਾਅ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ, ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਨੇ ਇੱਕ ਪਾਸੜ ਦਰੜਿਆ
ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਨੇ 193 ਦੌੜਾਂ ਦੇ ਟੀਚੇ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 16.3 ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਵਿਕਟ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ 'ਤੇ ਟੀਚਾ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ।
Published : April 23, 2026 at 11:03 AM IST
SAW vs INDW 3rd T20: ਕਪਤਾਨ ਲੌਰਾ ਵੋਲਵਾਡਟ ਨੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸੈਂਕੜਾ ਲਗਾਇਆ ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਜੋਹਾਨਸਬਰਗ ਦੇ ਵਾਂਡਰਰਸ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਤੀਜੇ ਮਹਿਲਾ T20I ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਨੌਂ ਵਿਕਟਾਂ ਨਾਲ ਹਰਾ ਕੇ ਰਿਕਾਰਡ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਜਿੱਤ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਟੀਮ ਨੇ ਪੰਜ ਮੈਚਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਵਿੱਚ 3-0 ਦੀ ਅਜੇਤੂ ਬੜ੍ਹਤ ਬਣਾ ਲਈ। ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਨੇ 193 ਦੌੜਾਂ ਦੇ ਟੀਚੇ ਦਾ ਪਿੱਛਾ 16.3 ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਵਿਕਟ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ 'ਤੇ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਮਹਿਲਾ ਟੀ-20 ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸਕੋਰ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁੱਲ੍ਹ ਮਿਲਾ ਕੇ ਤੀਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਟੀਚਾ ਹੈ।
ਵੋਲਵਾਰਡਟ ਦਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸੈਂਕੜਾ
192 ਦੌੜਾਂ ਦੇ ਟੀਚੇ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਨੇ ਹਮਲਾਵਰ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ। ਵੋਲਵਾਰਡਟ ਅਤੇ ਸੁਨੇ ਲੂਸ ਦੀ ਜੋੜੀ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਭਾਰਤੀ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਢੇਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਜੋੜੀ ਨੇ ਪਾਵਰਪਲੇ ਦੌਰਾਨ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਵਿਕਟ ਗੁਆਏ 72 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਤਿਹਾਸਕ ਜਿੱਤ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ। ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਦੀ ਕਪਤਾਨ ਨੇ ਮਿਲੇ ਮੌਕਿਆਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਇਆ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ 53 ਗੇਂਦਾਂ 'ਤੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ 115 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਜੋ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਟੀ-20 ਸਕੋਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 14 ਚੌਕੇ ਅਤੇ ਪੰਜ ਛੱਕੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
'9 ਵਿਕਟਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਜਿੱਤ ਦਰਜ'
ਦੂਜੇ ਸਿਰੇ 'ਤੇ ਲੂਸ ਨੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨੇ 40 ਗੇਂਦਾਂ 'ਤੇ 57 ਦੌੜਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪਾਰੀ ਖੇਡ ਕੇ ਇੰਨਿਗ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਮੈਚ ਜੇਤੂ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਬਣਾਈ। ਭਾਰਤੀ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ ਪੂਰੇ ਮੈਚ ਦੌਰਾਨ ਬੇਅਸਰ ਅਤੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨਹੀਣ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਕੋਈ ਸਫਲਤਾ ਨਾ ਮਿਲੀ। ਮਾੜੀ ਫੀਲਡਿੰਗ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ 16ਵੇਂ ਓਵਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਫਲਤਾ ਆਈ ਜਦੋਂ ਵੋਲਵਾਰਡਟ ਨੂੰ ਆਊਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਪਿੱਛੜ ਸੀ। ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਨੇ ਸਿਰਫ 16.3 ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ ਟੀਚੇ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 193/1 ਦਾ ਸਕੋਰ ਬਣਾ ਕੇ 9 ਵਿਕਟਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਜਿੱਤ ਦਰਜ ਕੀਤੀ।
'ਬੱਲੇਬਾਜ਼ਾਂ ਦਾ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ'
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟਾਸ ਹਾਰ ਕੇ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਨੇ 192/4 ਦਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸਕੋਰ ਬਣਾਇਆ, ਜੋ ਕਿ ਲੜੀ ਦਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੈ। ਸਲਾਮੀ ਜੋੜੀ ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਮੰਧਾਨਾ ਅਤੇ ਸ਼ੇਫਾਲੀ ਵਰਮਾ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਅੱਠ ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ 63 ਦੌੜਾਂ ਦੀ ਤੇਜ਼ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਨਾਲ ਟੀਮ ਲਈ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ।ਮੰਧਾਨਾ 37 ਦੌੜਾਂ ਅਤੇ ਜੇਮੀਮਾ ਰੌਡਰਿਗਜ਼ 0 ਦੌੜਾਂ 'ਤੇ ਆਊਟ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸ਼ੈਫਾਲੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਹਮਲਾਵਰ ਰਵੱਈਆ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ 39 ਗੇਂਦਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਠ ਚੌਕੇ, ਦੋ ਛੱਕੇ ਲਗਾ ਕੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਅਰਧ ਸੈਂਕੜਾ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ। ਕਪਤਾਨ ਹਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਫਿਰ ਵਿਚਕਾਰਲੇ ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੰਭਾਲੀ ਅਤੇ ਆਤਮਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਜਵਾਬੀ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਦੋਵਾਂ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਬਣਾਈ ਜਿਸ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਸਕੋਰ ਵੱਲ ਵਧਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ।
'ਲੜੀ ਦਾ ਚੌਥਾ ਮੈਚ 25 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਖੇਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ'
ਸ਼ੈਫਾਲੀ ਆਖਰਕਾਰ 46 ਗੇਂਦਾਂ 'ਤੇ 64 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਆਊਟ ਹੋ ਗਈ ਪਰ ਹਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਾਰੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ। ਉਸ ਨੇ ਸਟਾਈਲ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਅਰਧ ਸੈਂਕੜਾ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ, 38 ਗੇਂਦਾਂ 'ਤੇ ਸੱਤ ਚੌਕੇ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਛੱਕਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਸ਼ਾਨਦਾਰ 66 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਟੀਮ ਵੱਡੇ ਸਕੋਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਰਿਚਾ ਘੋਸ਼ (10 ਗੇਂਦਾਂ 'ਤੇ 18 ਦੌੜਾਂ) ਨੇ ਪਾਰੀ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਤੇਜ਼ ਸ਼ਾਟਾਂ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਨੂੰ 190 ਦੌੜਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ। ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਲਈ ਮਲਾਬਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸਫਲ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ ਰਹੀ, ਜਿਸਨੇ 31 ਦੌੜਾਂ ਦੇ ਕੇ 2 ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ। ਲੜੀ ਦਾ ਚੌਥਾ ਮੈਚ 25 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਖੇਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।