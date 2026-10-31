SA vs AUS:ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ-ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੀਜਾ ਟੈਸਟ ਮੈਚ ਹੋਇਆ ਰੋਮਾਂਚਕ, ਜਾਣੋ ਕੰਗਾਰੂਆਂ ਅੱਗੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਦੌੜਾਂ ਦਾ ਟੀਚਾ?
SA vs AUS 3rd Test Day 5:ਤੀਜਾ ਟੈਸਟ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੀ ਟੀਮ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੀ ਜੇਤੂ ਬਣ ਜਾਵੇਗੀ।
Published : October 31, 2026 at 11:23 AM IST
SA vs AUS 3rd Test : ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਅਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿਚਕਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਤਿੰਨ ਮੈਚਾਂ ਦੀ ਟੈਸਟ ਸੀਰੀਜ਼ ਦਾ ਤੀਜਾ ਅਤੇ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਮੈਚ ਰੋਮਾਂਚਕ ਨਤੀਜੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਖਰੀ ਦਿਨ, ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਲਈ 10 ਵਿਕਟਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੂੰ 288 ਦੌੜਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਮੈਚ ਜਿੱਤਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਤੀਜਾ ਟੈਸਟ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੀ ਟੀਮ ਲੜੀ ਜਿੱਤੇਗੀ।
ਰਿਕੇਲਟਨ ਅਤੇ ਮੁਲਡਰ ਨੇ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਦੀ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਈ ਵਾਪਸੀ
ਕੇਪ ਟਾਊਨ ਦੇ ਨਿਊਲੈਂਡਜ਼ ’ਚ ਜਾਰੀ ਇਸ ਇਸ ਟੈਸਟ ਮੈਚ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪਾਰੀ ਵਿੱਚ 100 ਦੌੜਾਂ ਦੀ ਬੜ੍ਹਤ ਗੁਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਆਪਣੀ ਦੂਜੀ ਪਾਰੀ ਵਿੱਚ ਲੜਖੜਾ ਗਿਆ, 181 ਦੌੜਾਂ 'ਤੇ ਪੰਜ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਗੁਆ ਦਿੱਤੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਰਿਆਨ ਰਿਕੇਲਟਨ ਅਤੇ ਵਿਆਨ ਮੁਲਡਰ ਦੇ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਨੇ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਲਈ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਵਾਪਸੀ ਕੀਤੀ। ਟੀਮ ਨੇ ਆਪਣੀ ਦੂਜੀ ਪਾਰੀ ਵਿੱਚ 387 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਲਈ 288 ਦੌੜਾਂ ਦਾ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਟੀਚਾ ਮਿਲਿਆ।
ਰਿਕੇਲਟਨ ਅਤੇ ਮਲਡਰ ਨੇ ਛੇਵੀਂ ਵਿਕਟ ਲਈ 154 ਦੌੜਾਂ ਦੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਰਿਕਲਟਨ ਨੇ 219 ਗੇਂਦਾਂ 'ਤੇ 101 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 12 ਚੌਕੇ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਜਦਕਿ ਮਲਡਰ ਨੇ 221 ਗੇਂਦਾਂ 'ਤੇ 115 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 10 ਚੌਕੇ ਅਤੇ 4 ਛੱਕੇ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਲਈ ਸਟਾਰਕ ਸਭ ਤੋਂ ਸਫਲ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ ਰਿਹਾ, ਜਿਸਨੇ 24 ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ 65 ਦੌੜਾਂ ਦੇ ਕੇ 3 ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ। ਕਪਤਾਨ ਕਮਿੰਸ (71 ਦੌੜਾਂ ਦੇ ਕੇ 2) ਅਤੇ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਸਪਿਨਰ ਨਾਥਨ ਲਿਓਨ (101 ਦੌੜਾਂ ਦੇ ਕੇ 2) ਨੇ 2-2 ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ, ਜਦਕਿ ਦੋ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਰਨ ਆਊਟ ਹੋਏ।
ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਪਾਰੀ ਵਿੱਚ 329 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਜਿਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੇ 429 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾ ਕੇ 100 ਦੌੜਾਂ ਦੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਲੀਡ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ। ਤਿੰਨ ਮੈਚਾਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ਵ ਟੈਸਟ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਲੜੀ ਇਸ ਸਮੇਂ 1-1 ਨਾਲ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਦਾ ਖੇਡ ਇਸ ਮੈਚ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਤੈਅ ਕਰੇਗਾ।
ਕੇਪ ਟਾਊਨ ਵਿੱਚ ਟੈਸਟ ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੌੜਾਂ ਦਾ ਪਿੱਛਾ
- 331 ਦੌੜਾਂ: ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਬਨਾਮ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ (2002)
- 236 ਦੌੜਾਂ: ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਬਨਾਮ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ (2011)
- 212 ਦੌੜਾਂ: ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਬਨਾਮ ਭਾਰਤ (2022)
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