ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਟੀ-20 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਟੀਮ ਦਾ ਐਲਾਨ, 7 ਖਿਡਾਰੀ ਟੀਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ
ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਨੇ ਏਡਨ ਮਾਰਕਰਮ ਨੂੰ ਟੀ-20 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ 2026 ਟੀਮ ਦਾ ਕਪਤਾਨ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।
Published : January 3, 2026 at 2:03 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਨੇ ਅਗਲੇ ਸਾਲ 7 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ 8 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਟੀ-20 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਲਈ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 15 ਮੈਂਬਰੀ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਦਲਾਅ ਹਨ। ਏਡਨ ਮਾਰਕਰ ਨੂੰ ਕਪਤਾਨ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਤੋਂ ਸੰਨਿਆਸ ਲੈ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆਏ ਕੁਇੰਟਨ ਡੀ ਕੌਕ ਨੂੰ ਵੀ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
'ਸਟੱਬਸ ਅਤੇ ਰਿਕੇਲਟਨ ਬਾਹਰ'
ਸਭ ਤੋਂ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੋ ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣਾ ਜੋ ਪਿਛਲੀ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਿਰੁੱਧ ਟੀਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸਨ। ਰੀਜ਼ਾ ਹੈਂਡਰਿਕਸ, ਓਟਨੀਏਲ ਬਾਰਟਮੈਨ ਅਤੇ ਲੂਥੋ ਸਿਪਾਮਲਾ ਨੂੰ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਟੀਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੱਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਗਿਸੋ ਰਬਾਡਾ ਅਤੇ ਐਨਰਿਚ ਨੋਰਟਜੇ ਟੀ-20 ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆਏ ਹਨ , ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੇਜ਼ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ੀ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ੀ ਵਿਕਲਪਾਂ ਵਿੱਚ ਲੁੰਗੀ ਨਗਿਦੀ, ਮਾਰਕੋ ਜੈਨਸਨ ਅਤੇ ਕੋਰਬਿਨ ਬੋਸ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
Aiden Markram leads a strong Proteas squad in the #T20WorldCup 💥— ICC (@ICC) January 2, 2026
'ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ'
ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਚੋਣਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣੇ ਪਏ ਹਨ ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਮੂਹ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਹੋਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਖੇਡ ਦੇ ਕੁਝ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਨੌਜਵਾਨ ਟੀ-20 ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਟੀਮ ਬਣਾਈ ਹੈ,ਚੋਣਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸੱਤ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਚੁਣੇ ਹਨ ਜੋ ਟੀ-20 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਡੈਬਿਊ ਕਰਨਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਰਬਿਨ ਬੋਸ਼, ਡੇਵਾਲਡ ਬ੍ਰੇਵਿਸ, ਟੋਨੀ ਡੀ ਜ਼ੋਰਜ਼ੀ, ਡੋਨੋਵਨ ਫੇਰੇਰਾ, ਜਾਰਜ ਲਿੰਡੇ, ਕਵੇਨਾ ਮਫਾਕਾ ਅਤੇ ਜੇਸਨ ਸਮਿਥ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।'
2024 ਟੀ-20 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਫਾਈਨਲ ਖੇਡਣ ਵਾਲੀ ਦੱਖਣੀ ਅਫ਼ਰੀਕਾ ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਸੱਤ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਟੀਮ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਹਾਰ ਗਈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਦੱਖਣੀ ਅਫ਼ਰੀਕਾ ਹੁਣ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਖਿਤਾਬ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਾਹਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੇਨਰਿਕ ਕਲਾਸੇਨ, ਤਬਰਾਈਜ਼ ਸ਼ਮਸੀ, ਰਿਆਨ ਰਿਕੇਲਟਨ, ਟ੍ਰਿਸਟਨ ਸਟੱਬਸ, ਓਟੋਨੀਏਲ ਬਾਰਟਮੈਨ, ਰੀਜ਼ਾ ਹੈਂਡਰਿਕਸ ਅਤੇ ਗੇਰਾਲਡ ਕੋਏਟਜ਼ੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਟੀ-20 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ 2026 ਲਈ ਦੱਖਣੀ ਅਫ਼ਰੀਕਾ ਦੀ ਟੀਮ:
ਏਡਨ ਮਾਰਕਰਮ (ਕਪਤਾਨ), ਕੁਇੰਟਨ ਡੀ ਕਾਕ, ਟੋਨੀ ਡੀ ਜ਼ੋਰਜ਼ੀ, ਡੇਵਾਲਡ ਬ੍ਰੇਵਿਸ, ਡੇਵਿਡ ਮਿਲਰ, ਡੋਨੋਵਾਨ ਫਰੇਰਾ, ਮਾਰਕੋ ਜੈਨਸਨ, ਕੇਸ਼ਵ ਮਹਾਰਾਜ, ਕਾਗਿਸੋ ਰਬਾਡਾ, ਕਵੇਨਾ ਮਫਾਕਾ, ਲੁੰਗੀ ਨਗਿਡੀ, ਜੇਸਨ ਸਮਿਥ, ਨੋਰਿਚ ਕੋਰਬ ਅਤੇ ਐਨਰਿਚ ਨੋਰਟਜੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ।
ਟੀ-20 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਵਿੱਚ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਗਰੁੱਪ
ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਨੂੰ 2026 ਦੇ ਟੀ-20 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਲਈ ਗਰੁੱਪ ਡੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ, ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਯੂਏਈ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਉਹ 9 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਰੁੱਧ ਆਪਣੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨਗੇ।