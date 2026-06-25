ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਨੇ ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਨੂੰ 1-0 ਨਾਲ ਹਰਾ ਕੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਾਕਆਊਟ ਵਿੱਚ ਬਣਾਈ ਜਗ੍ਹਾ
ਫੀਫਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ 2026 ਦੇ ਉਦਘਾਟਨੀ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਸਹਿ-ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਮੈਕਸੀਕੋ ਨੇ ਮੈਕਸੀਕੋ ਸਿਟੀ ਦੇ ਐਸਟਾਡੀਓ ਐਜ਼ਟੇਕਾ ਵਿਖੇ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਨੂੰ 2-0 ਨਾਲ ਹਰਾਇਆ।
Published : June 25, 2026 at 5:21 PM IST
South Africa In FIFA World Cup: ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਨੇ ਫੀਫਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ 2026 ਦੇ ਨਾਕਆਊਟ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਅਫਰੀਕੀ ਟੀਮ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਿੰਨ ਫੀਫਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਸੀ - 1998, 2002 ਅਤੇ 2010 ਵਿੱਚ - ਪਰ ਕਦੇ ਵੀ ਨਾਕਆਊਟ ਪੜਾਅ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀ ਸੀ।
ਬੁੱਧਵਾਰ (25 ਜੂਨ) ਨੂੰ ਖੇਡੇ ਗਏ ਇੱਕ ਰੋਮਾਂਚਕ ਗਰੁੱਪ ਏ ਮੈਚ ਵਿੱਚ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਥਾਪੇਲੋ ਮਾਸੇਕੋ ਦੇ ਦੂਜੇ ਹਾਫ ਦੇ ਗੋਲ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਨੂੰ 1-0 ਨਾਲ ਹਰਾਇਆ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਹ ਤਿੰਨ ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਅੰਕਾਂ, ਇੱਕ ਜਿੱਤ, ਇੱਕ ਡਰਾਅ ਅਤੇ ਇੱਕ ਹਾਰ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਗਰੁੱਪ ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਕੋਰੀਆ ਦੀਆਂ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਘਟ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਅੱਠ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਤੀਜੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵਜੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
History for South Africa! 🇿🇦— FIFA (@FIFAcom) June 25, 2026
They’ve qualified for the knockout stage of the @FIFAWorldCup for the first time ever 👏 pic.twitter.com/4ixYpesdLu
63ਵੇਂ ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ 'ਤੇ ਲਗਾਈ ਮੋਹਰ
ਦੋਵੇਂ ਟੀਮਾਂ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਵਧੀਆ ਖੇਡੀਆਂ, ਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਟੀਮ ਪਹਿਲੇ ਹਾਫ ਵਿੱਚ ਗੋਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ । ਪਰ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਨੇ ਦੂਜੇ ਹਾਫ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਖੇਡਿਆ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਫਲ ਉਦੋਂ ਮਿਲਿਆ ਜਦੋਂ ਥਾਪੇਲੋ ਮਾਸੇਕੋ ਨੇ 63ਵੇਂ ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਲਈ ਜਿੱਤ 'ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਮਾਸੇਕੋ 22 ਸਾਲ ਅਤੇ 225 ਦਿਨ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਫੀਫਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਵਿੱਚ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਲਈ ਗੋਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਦੂਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਖਿਡਾਰੀ ਬਣ ਗਿਆ।
Chosen by the fans: Thapelo Maseko, your @MichelobUltra Superior Player of the Match. ✨— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) June 25, 2026
#FIFAWorldCup #SuperiorPOTM pic.twitter.com/A2bAqcRZb1
"ਇਹ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਹੈ"
ਮਾਸੇਕੋ, ਜਿਸਨੂੰ ਪਲੇਅਰ ਆਫ ਦਿ ਮੈਚ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਸੁਪਨੇ ਵਾਂਗ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ; ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਜਿਹੇ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਔਖੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਇਸ ਟੀਮ ਨੇ ਦਿਖਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਸਮਰੱਥ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹਨ।"
South Africa advance to the knockout stage for the first time! 👏#FIFAWorldCup— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) June 25, 2026
32 ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਦਾ ਮੈਚ
ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਦਾ ਅਗਲਾ ਮੈਚ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਕਆਊਟ ਪੜਾਅ, 32 ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰੇਗਾ, ਜੋ ਕਿ ਗਰੁੱਪ ਏ ਵਿੱਚ ਉਪ ਜੇਤੂ ਹੈ, ਗਰੁੱਪ ਬੀ ਵਿੱਚ ਉਪ ਜੇਤੂ ਵਜੋਂ। ਇਹ ਮੈਚ 29 ਜੂਨ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਦੁਪਹਿਰ 12:30 ਵਜੇ ਲਾਸ ਏਂਜਲਸ ਵਿੱਚ ਖੇਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।