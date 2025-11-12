ETV Bharat / sports

ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਵਿੱਚ ਹਾਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਇਨਾਮ

ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਦੀ ਮਹਿਲਾ ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੀਮ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਹਾਰ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੁਰਸ਼ ਟੀਮ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਹਾਰ ਗਈ।

ICC PLAYER OF THE MONTH AWARD
ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਵਿੱਚ ਹਾਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਇਨਾਮ (IANS)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : November 12, 2025 at 5:40 PM IST

1 Min Read
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਆਈਸੀਸੀ ਦੱਖਣੀ ਅਫ਼ਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਪੁਰਸ਼ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾ ਟੀਮਾਂ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਆਲੂ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ (ਆਈਸੀਸੀ) ਨੇ ਅਫ਼ਰੀਕੀ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੁਰਸਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਆਓ ਅੱਜ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸ ਖਿਡਾਰੀ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਪੁਰਸਕਾਰ ਮਿਲਿਆ।

ਲੌਰਾ ਵੋਲਵਾਰਡਟ ਨੂੰ ਆਈਸੀਸੀ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡਾ ਪੁਰਸਕਾਰ ਮਿਲਿਆ

ਲੌਰਾ ਵੋਲਵਾਰਡਟ ਨੇ ਆਈਸੀਸੀ ਮਹਿਲਾ ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ 2025 ਦੇ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਦੱਖਣੀ ਅਫ਼ਰੀਕਾ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ। ਵੋਲਵਾਰਡਟ ਨੇ ਅਕਤੂਬਰ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਵਿੱਚ ਅੱਠ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਮੈਚ ਖੇਡੇ, 67.14 ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਔਸਤ ਅਤੇ 97.91 ਦੀ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਰੇਟ ਨਾਲ 470 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਅਤੇ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਸੈਂਕੜੇ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਇਸ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਲਈ, ਉਸਨੂੰ ਆਈਸੀਸੀ ਮਹਿਲਾ ਖਿਡਾਰੀ ਆਫ ਦਿ ਮੰਥ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਲੌਰਾ ਨੇ ਇਹ ਪੁਰਸਕਾਰ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਮੰਧਾਨਾ ਅਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਐਸ਼ਲੇ ਗਾਰਡਨਰ ਨੂੰ ਪਛਾੜ ਦਿੱਤਾ। ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਉਸਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਯਾਦਗਾਰ ਪਾਰੀ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿਰੁੱਧ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਆਈ, ਜਿੱਥੇ ਉਸਨੇ 143 ਗੇਂਦਾਂ ਵਿੱਚ 169 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਭਾਰਤ ਖਿਲਾਫ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ, ਉਸਨੇ 91 ਗੇਂਦਾਂ ਵਿੱਚ 101 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 11 ਚੌਕੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਛੱਕਾ ਲਗਾਇਆ।

ਮੁਥੂਸਾਮੀ ਨੂੰ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਰਵੋਤਮ ਖਿਡਾਰੀ ਦਾ ਪੁਰਸਕਾਰ ਮਿਲਿਆ

ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਰੁੱਧ ਦੋ ਮੈਚਾਂ ਦੀ ਟੈਸਟ ਲੜੀ ਖੇਡੀ, ਜੋ 1-1 ਨਾਲ ਡਰਾਅ ਰਹੀ। ਸੇਨੂਰਨ ਮੁਥੂਸਾਮੀ ਨੇ 53 ਦੀ ਔਸਤ ਨਾਲ 106 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਅਤੇ 18.36 ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਔਸਤ ਨਾਲ 11 ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ। ਇਸ ਲਈ, ਉਸਨੂੰ ਸੀਰੀਜ਼ ਦਾ ਸਰਵੋਤਮ ਖਿਡਾਰੀ ਦਾ ਪੁਰਸਕਾਰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਸਨੂੰ ਹੁਣ ਆਈਸੀਸੀ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਰਵੋਤਮ ਖਿਡਾਰੀ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਮੁਥੂਸਾਮੀ ਨੇ ਕਰੀਅਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਰਜ ਕੀਤਾ, ਪਹਿਲੀ ਪਾਰੀ ਵਿੱਚ 11/174 ਲੈ ਕੇ, ਛੇ ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਪਾਰੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜ। ਮੁਥੂਸਾਮੀ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਦੀ ਸਪਿਨ ਯੂਨਿਟ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਿਹਾ ਹੈ।

TAGGED:

LAURA WOLVAARDT
ICC PLAYER OF THE MONTH AWARD
ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ
ਮਹਿਲਾ ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ
PLAYER OF THE MONTH AWARD

