ETV Bharat / sports

ਸਟਾਰ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਨੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਅਲਵਿਦਾ

ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਰੈਸੀ ਵੈਨ ਡੇਰ ਡੁਸਨ ਨੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਤੋਂ ਸੰਨਿਆਸ ਲੈਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਦੱਖਣੀ ਅਫ਼ਰੀਕੀ ਟੀਮ (IANS)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : April 2, 2026 at 3:16 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

Rassie van der Dussen retirement: ਇੰਡੀਅਨ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਲੀਗ 2026 (IPL 2026) ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ ਆਈ। ਸਟਾਰ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਰਾਸੀ ਵੈਨ ਡੇਰ ਡੁਸੇਨ ਨੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਤੋਂ ਸੰਨਿਆਸ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਡੁਸੇਨ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਚਿੱਟੇ ਗੇਂਦ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸੀ। ਉਹ ਏਬੀ ਡੀਵਿਲੀਅਰਜ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਫਾਰਮੈਟ ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀ ਹਨ। 35 ਸਾਲਾ ਰਾਸੀ ਵੈਨ ਡੇਰ ਡੁਸੇਨ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਪ੍ਰੋਟੀਆਜ਼ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸਫ਼ਰ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ।

ਡੁਸੇਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਪੋਸਟ

ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ, ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ, "ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਸੰਨਿਆਸ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਪ੍ਰੋਟੀਆਜ਼ ਜਰਸੀ ਪਹਿਨਣਾ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ ਲਚਕਤਾ ਅਤੇ ਸਮਰਪਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਪਰਖ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਨਾਮ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਖੇਡਣਾ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਨਮਾਨ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਯਾਤਰਾ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਹਰ ਪਲ ਦੇ ਯੋਗ ਸੀ।"

29 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਡੈਬਿਊ

ਰਾਸੀ ਵੈਨ ਡੇਰ ਡੁਸਨ ਨੇ 29 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਬਾਬਵੇ ਵਿਰੁੱਧ ਆਪਣਾ ਟੀ-20 ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਡੈਬਿਊ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਘਰੇਲੂ ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਿੱਚ ਉਸਦੇ ਨਿਰੰਤਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਟੀਮ ਲਈ ਚੁਣਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸਨੇ 2019 ਵਿੱਚ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿਰੁੱਧ ਆਪਣੇ ਡੈਬਿਊ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 18 ਟੈਸਟ ਮੈਚ ਖੇਡੇ ਹਨ, ਵੈਨ ਡੇਰ ਡੁਸਨ ਨੇ ਵਨਡੇ ਫਾਰਮੈਟ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਉਸਨੇ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ 2019 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਉਹ ਮੱਧ ਕ੍ਰਮ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਿਯਮਤ ਖਿਡਾਰੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਸਦੇ ਵਨਡੇ ਅੰਕੜੇ ਕਾਫ਼ੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹਨ। ਉਸਨੇ 71 ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ 50 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਔਸਤ ਨਾਲ 2657 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹਨ।

ਵੈਨ ਡੇਰ ਡੁਸਨ ਦਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਕਰੀਅਰ

ਸਾਰੇ ਫਾਰਮੈਟਾਂ ਵਿੱਚ, ਉਸਨੇ 18 ਟੈਸਟ ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ 905 ਦੌੜਾਂ (ਛੇ ਅਰਧ ਸੈਂਕੜੇ), 71 ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ 2657 ਦੌੜਾਂ (ਛੇ ਸੈਂਕੜੇ, 17 ਅਰਧ ਸੈਂਕੜੇ) ਅਤੇ 57 ਟੀ-20 ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ 1406 ਦੌੜਾਂ (10 ਅਰਧ ਸੈਂਕੜੇ) ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਕਰੀਅਰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਤੋਂ ਸੰਨਿਆਸ ਲੈਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਵੈਨ ਡੇਰ ਡੁਸਨ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਘਰੇਲੂ ਕ੍ਰਿਕਟ ਖੇਡਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗਾ ਅਤੇ ਖੇਡ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਵੇਗਾ।

ਰਾਸੀ ਵੈਨ ਡੇਰ ਡੁਸਨ ਦਾ ਆਈਪੀਐਲ ਕਰੀਅਰ (Rassie van der Dussen IPL Team)

ਇਸ ਅਫਰੀਕੀ ਖਿਡਾਰੀ ਦਾ ਆਈਪੀਐਲ ਕਰੀਅਰ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਸਨੂੰ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਲੀਗ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਤਿੰਨ ਮੈਚ ਖੇਡਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ, 2022 ਵਿੱਚ ਰਾਜਸਥਾਨ ਰਾਇਲਜ਼ ਲਈ ਤਿੰਨ ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ 22 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ।

ਡੁਕੇਸਨ ਨੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ

ਵੈਨ ਡੇਰ ਡੁਸੇਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਪੋਸਟ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਇਹ ਲਿਖ ਕੇ ਕੀਤੀ, "ਮੇਰੇ ਸਾਥੀਆਂ, ਕੋਚਾਂ, ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਕ੍ਰਿਕਟ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਕਈ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਸਦਾ ਰਿਣੀ ਹਾਂ।"

ਨੌਜਵਾਨ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ, "ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਸਲਾਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਰਹੇਗੀ, ਵੱਡੇ ਸੁਪਨੇ ਦੇਖਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਅਤੇ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਲਗਾਉਣ ਲਈ। ਮੈਂ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾਸ ਜਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਤਿਭਾਸ਼ਾਲੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ। ਇਹ ਸਧਾਰਨ ਤੱਥ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਸੀ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਪਨਾ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ।"

ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ, "ਭਾਵੇਂ ਦੱਖਣੀ ਅਫ਼ਰੀਕਾ ਦੀ ਜਰਸੀ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਸਫ਼ਰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਸਫ਼ਰ ਅਜੇ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪਿਆਰੀ ਟੀਮ, ਲਾਇਨਜ਼ ਲਈ ਖੇਡਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗਾ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਸੁੰਦਰ ਖੇਡ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਦੇਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਰਪਿਤ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਦੱਖਣੀ ਅਫ਼ਰੀਕਾ ਦੇ ਕ੍ਰਿਕਟਰਾਂ ਦੀ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਸਿਖਾਉਣਾ ਅਤੇ ਸਲਾਹ ਦੇਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਦੱਖਣੀ ਅਫ਼ਰੀਕਾ ਪਸੰਦ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕ੍ਰਿਕਟ ਪਸੰਦ ਹੈ। ਹਰ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ।"

TAGGED:

ਆਈਪੀਐਲ 2026
IPL 2026
RASSIE VAN DER DUSSEN IPL TEAM
RASSIE VAN DER DUSSEN RETIREMENT
RASSIE VAN DER DUSSEN

Quick Links / Policies

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.