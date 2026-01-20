ETV Bharat / sports

ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਨੇ ਅੰਡਰ-19 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਆਪਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਕੋਰ

ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਨੇ ਅੰਡਰ-19 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ 2026 ਵਿੱਚ ਤਨਜ਼ਾਨੀਆ ਵਿਰੁੱਧ 397 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚਿਆ।

South Africa made history by scoring 397 runs against Tanzania in the Under-19 World Cup 2026
ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਨੇ ਅੰਡਰ-19 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਆਪਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਕੋਰ (ICC)
By ETV Bharat Sports Team

Published : January 20, 2026 at 1:10 PM IST

ਵਿੰਡਹੋਕ (ਨਾਮੀਬੀਆ): ਅੰਡਰ-19 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ 2026 ਵਿੱਚ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ ਮੈਚ ਹਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਨੇ ਦੂਜੇ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਕੋਰ ਬਣਾ ਕੇ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚ ਦਿੱਤਾ। ਸੋਮਵਾਰ, 19 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹਾਈ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਓਵਲ ਵਿਖੇ ਤਨਜ਼ਾਨੀਆ ਵਿਰੁੱਧ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਦਾ 397/5 ਦਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸਕੋਰ, ਹੁਣ ਆਈਸੀਸੀ ਪੁਰਸ਼ ਅੰਡਰ-19 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ 2026 ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਟੀਮ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਕੋਰ ਹੈ। ਇਸ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ, ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਨੇ ਜਾਪਾਨ ਵਿਰੁੱਧ 391 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਸਨ।

ਇਹ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਕੋਰ ਵੀ ਹੈ। ਪਿਛਲਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਕੋਰ 2012 ਅੰਡਰ-19 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਵਿੱਚ ਨਾਮੀਬੀਆ ਵਿਰੁੱਧ 359/6 ਸੀ। ਇਹ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਠਵਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਕੋਰ ਹੈ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ 2002 ਵਿੱਚ ਕੀਨੀਆ ਵਿਰੁੱਧ ਆਪਣੇ 480/6 ਦੇ ਨਾਲ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸਿਖਰ 'ਤੇ ਹੈ।

ਦੋ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੇ ਲਗਾਏ ਸੈਂਕੜੇ

ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਨੇ ਕਪਤਾਨ ਮੁਹੰਮਦ ਬੁਲਬੁਲੀਆ ਅਤੇ ਜੇਸਨ ਰੌਲਸ ਦੇ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਇਹ ਵੱਡਾ ਸਕੋਰ ਬਣਾਇਆ। ਬੁਲਬੁਲੀਆ ਨੇ 108 ਗੇਂਦਾਂ 'ਤੇ 108 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 10 ਚੌਕੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਛੱਕਾ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਰੌਲਸ 101 ਗੇਂਦਾਂ 'ਤੇ 125 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਨਾਬਾਦ ਰਹੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦਸ ਚੌਕੇ ਅਤੇ ਪੰਜ ਛੱਕੇ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਤੀਜੀ ਵਿਕਟ ਲਈ 201 ਦੌੜਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਪਾਲ ਜੇਮਸ ਨੇ ਵੀ ਸਿਰਫ਼ 18 ਗੇਂਦਾਂ 'ਤੇ 46 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੋ ਚੌਕੇ ਅਤੇ ਪੰਜ ਛੱਕੇ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਟੀਆ 400 ਦੌੜਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਤਿੰਨ ਦੌੜਾਂ ਦੂਰ ਰਹਿ ਗਿਆ।

ਤਨਜ਼ਾਨੀਆ 329 ਦੌੜਾਂ ਨਾਲ ਹਾਰਿਆ

397 ਦੌੜਾਂ ਦੇ ਟੀਚੇ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਤਨਜ਼ਾਨੀਆ 32.2 ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 68 ਦੌੜਾਂ 'ਤੇ ਢੇਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ 329 ਦੌੜਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਹਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਹੁਣ 22 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਉਸੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਖਰੀ ਗਰੁੱਪ ਡੀ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਵੈਸਟਇੰਡੀਜ਼ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰੇਗਾ।

