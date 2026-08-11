ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਨੇ ਬਦਲੀ ਵਨਡੇ ਅਤੇ T20 ਟੀਮ, ਇਸ ਨੌਜਵਾਨ ਖਿਡਾਰੀ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਕਪਤਾਨ
ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਵਾਈਟ-ਬਾਲ ਸੀਰੀਜ਼ ਲਈ ਲਈ ਸਪਿਨਰ ਬਿਜੋਰਨ ਫੋਰਟੁਇਨ ਨੂੰ ਕਪਤਾਨ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।
Published : August 11, 2026 at 10:47 PM IST
South Africa tour of Namibia 2026: ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਨੇ ਨਾਮੀਬੀਆ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਵਾਈਟ-ਬਾਲ ਸੀਰੀਜ਼ ਲਈ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਖਿਡਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਸਪਿਨਰ ਬਿਜੋਰਨ ਫੋਰਟੂਇਨ ਨੂੰ 15 ਮੈਂਬਰੀ ਟੀਮ ਦਾ ਕਪਤਾਨ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਡੇਵਾਲਡ ਬ੍ਰੂਵਿਸ, ਟੋਨੀ ਡੀ ਜ਼ੋਰਜ਼ੀ ਅਤੇ ਕਵੇਨਾ ਮਾਫਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਪਹਿਲਾਂ 28 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਵਿੰਡਹੋਕ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਤਿਕੋਣੀ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਨਾਮੀਬੀਆ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਬਾਬਵੇ ਨਾਲ ਖੇਡੇਗਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਟੀਮ ਨਾਲ ਤਿੰਨ ਮੈਚਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਲੜੀ ਖੇਡਣਗੇ।
🚨Squad Announcement🚨— Proteas Men (@ProteasMenCSA) August 11, 2026
The South African Men’s selection panel has today announced the 15-player squad for the white-ball tour to Namibia later this month.
DP World Lions spinner Bjorn Fortuin will captain the side as the Proteas take on Namibia and Zimbabwe in a T20… pic.twitter.com/vsFeT1Vp84
ਮੁੱਖ ਕੋਚ ਸ਼ੁਕਰੀ ਕੋਨਰਾਡ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਫਾਰਮੈਟਾਂ ਲਈ ਇੱਕੋ ਟੀਮ ਨੂੰ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਨਿਰੰਤਰਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਟੀਮ ਦੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਤਜ਼ਰਬੇ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਲਿਆ ਗਿਆ।
ਕੋਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਅਸੀਂ ਦੋਵਾਂ ਸੀਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਇੱਕੋ ਟੀਮ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਨੁਭਵ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਵਧੀਆ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।'
ਕਈ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਪਹਿਲਾ ਮੌਕਾ
ਦੱਖਣੀ ਅਫ਼ਰੀਕਾ ਦੇ ਸਟਾਰ ਖਿਡਾਰੀ ਮਾਰਕੋ ਜੈਨਸਨ ਦੇ ਜੁੜਵਾਂ ਭਰਾ, ਆਲਰਾਊਂਡਰ ਡੁਏਨ ਜੈਨਸਨ, ਨੂੰ ਘਰੇਲੂ ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਟੀਮ ਲਈ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। 26 ਸਾਲਾ ਇਸ ਖਿਡਾਰੀ ਨੇ ਦੱਖਣੀ ਅਫ਼ਰੀਕਾ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਘਰੇਲੂ ਵ੍ਹਾਈਟ-ਬਾਲ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਆਲਰਾਊਂਡਰ ਏਥਨ ਬੋਸ਼ ਟੀਮ ਦਾ ਦੂਜਾ ਖਿਡਾਰੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਟੀ-20ਆਈ ਨਹੀਂ ਖੇਡਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੋਨੋਰ ਐਸਟਰਹੁਇਜ਼ੇਨ, ਜੌਰਡਨ ਹਰਮਨ ਅਤੇ ਨਕੋਬਾਨੀ ਮੋਕੋਏਨਾ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਸੱਦਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਜੌਰਡਨ ਦਾ ਭਰਾ, ਰੂਬਿਨ ਹਰਮਨ, ਵੀ ਟੀਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ।
ਨਾਮੀਬੀਆ ਵਾਈਟ-ਬਾਲ ਦੌਰੇ ਲਈ ਪ੍ਰੋਟੀਜ਼ ਟੀਮ
ਬਿਜੋਰਨ ਫੋਰਚੁਇਨ (ਕਪਤਾਨ), ਏਥਨ ਬੋਸ਼, ਡਿਵਾਲਡ ਬ੍ਰੇਵਿਸ, ਟੋਨੀ ਡੀ ਜ਼ੋਰਜ਼ੀ, ਕੋਨਰ ਐਸਟਰਹੁਇਜ਼ਨ, ਜੌਰਡਨ ਹਰਮਨ, ਰੂਬਿਨ ਹਰਮਨ, ਡੁਏਨ ਜੇਨਸਨ, ਕਵੇਨਾ ਮਫਾਕਾ, ਨਕੋਬਾਨੀ ਮੋਕੋਏਨਾ, ਨਕਾਬਾ ਪੀਟਰਸ, ਲੁਆਨ-ਡ੍ਰੇ ਪ੍ਰੀਟੋਰੀਅਸ, ਲੂਥੋ ਸਿਪਾਮਲਾਨ ਸੁਬਲੇਸਨ।
ਟੀ 20 ਆਈ ਤਿਕੋਣੀ ਲੜੀ ਦੀ ਸਮਾਂ-ਸਾਰਨੀ
28 ਅਗਸਤ: ਨਾਮੀਬੀਆ ਬਨਾਮ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ, ਵਿੰਡਹੋਕ
29 ਅਗਸਤ: ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਬਨਾਮ ਜ਼ਿੰਬਾਬਵੇ, ਵਿੰਡਹੋਕ
31 ਅਗਸਤ: ਨਾਮੀਬੀਆ ਬਨਾਮ ਜ਼ਿੰਬਾਬਵੇ, ਵਿੰਡਹੋਕ
1 ਸਤੰਬਰ: ਜ਼ਿੰਬਾਬਵੇ ਬਨਾਮ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ, ਵਿੰਡਹੋਕ
3 ਸਤੰਬਰ: ਨਾਮੀਬੀਆ ਬਨਾਮ ਜ਼ਿੰਬਾਬਵੇ, ਵਿੰਡਹੋਕ
4 ਸਤੰਬਰ: ਨਾਮੀਬੀਆ ਬਨਾਮ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ, ਵਿੰਡਹੋਕ
6 ਸਤੰਬਰ: ਫਾਈਨਲ
ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਲੜੀ ਦੀ ਸਮਾਂ-ਸਾਰਨੀ
ਪਹਿਲਾ ਵਨਡੇ, 9 ਸਤੰਬਰ, ਨਾਮੀਬੀਆ ਕ੍ਰਿਕਟ ਗਰਾਊਂਡ, ਵਿੰਡਹੋਕ
ਦੂਜਾ ਵਨਡੇ, 11 ਸਤੰਬਰ, ਨਾਮੀਬੀਆ ਕ੍ਰਿਕਟ ਗਰਾਊਂਡ, ਵਿੰਡਹੋਕ
ਤੀਜਾ ਵਨਡੇ, 13 ਸਤੰਬਰ, ਨਾਮੀਬੀਆ ਕ੍ਰਿਕਟ ਗਰਾਊਂਡ, ਵਿੰਡਹੋਕ
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