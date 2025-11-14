Bihar Election Results 2025

ਸਾਊਥ ਅਫਰੀਕਾ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪਾਰੀ 159 ਦੌੜਾਂ 'ਤੇ ਸਿਮਟੀ, ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਬੁਮਰਾਹ ਨੇ ਝਟਕੀਆਂ 5 ਵਿਕਟਾਂ

ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਬੁਮਰਾਹ ਦੇ ਕਹਿਰ ਨੇ ਸਾਊਥ ਅਫਰੀਕਾ ਟੀਮ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਟੈੱਸਟ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 159 ਦੌੜਾਂ ਉੱਤੇ ਸਮੇਟ ਦਿੱਤਾ।

INDIA VS SOUTH AFRICA
ਸਾਊਥ ਅਫਰੀਕਾ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪਾਰੀ 159 ਦੌੜਾਂ 'ਤੇ ਸਿਮਟੀ (AP)
By ETV Bharat Sports Team

Published : November 14, 2025 at 3:33 PM IST

ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਵਿਚਾਲੇ ਪਹਿਲਾ ਟੈਸਟ ਮੈਚ ਕੋਲਕਾਤਾ ਦੇ ਈਡਨ ਗਾਰਡਨ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਖੇਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਨੂੰ 159 ਦੌੜਾਂ 'ਤੇ ਆਊਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਭਾਰਤ ਲਈ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਬੁਮਰਾਹ ਨੇ ਪੰਜ ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ। ਮੁਹੰਮਦ ਸਿਰਾਜ ਅਤੇ ਕੁਲਦੀਪ ਯਾਦਵ ਨੇ ਦੋ-ਦੋ ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ, ਅਤੇ ਅਕਸ਼ਰ ਪਟੇਲ ਨੇ ਇੱਕ ਵਿਕਟ ਲਈ।

159 ਦੌੜਾਂ 'ਤੇ ਆਲ ਆਊਟ:


ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੂਜੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਸਕੋਰ 154/8 ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜ ਦੌੜਾਂ ਜੋੜੀਆਂ ਅਤੇ ਤੀਜੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ 159 ਦੌੜਾਂ 'ਤੇ ਆਲ ਆਊਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਟ੍ਰਿਸਟਨ ਸਟੱਬਸ 15 ਦੌੜਾਂ 'ਤੇ ਨਾਬਾਦ ਰਹੇ। ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਬੁਮਰਾਹ ਨੇ 14 ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ 27 ਦੌੜਾਂ ਦੇ ਕੇ 5 ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ। ਮੁਹੰਮਦ ਸਿਰਾਜ ਅਤੇ ਕੁਲਦੀਪ ਯਾਦਵ ਨੇ ਦੋ-ਦੋ ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਕਸ਼ਰ ਪਟੇਲ ਨੇ ਇੱਕ ਵਿਕਟ ਲਈ।

ਗੇਂਦਬਾਜ਼ਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕਮਾਲ:


ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਨੇ ਦੂਜਾ ਸੈਸ਼ਨ 105/3 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਨੇ ਦੂਜੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ 5 ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਨੂੰ 52 ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ 154 ਦੌੜਾਂ 'ਤੇ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਚੌਥੀ ਸਫਲਤਾ ਕੁਲਦੀਪ ਯਾਦਵ ਦੁਆਰਾ ਵਿਯਾ ਮਲਡਰ (24) ਨੂੰ ਆਊਟ ਕਰਕੇ ਮਿਲੀ। ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਬੁਮਰਾਹ ਨੇ ਟੀਮ ਲਈ ਪੰਜਵਾਂ ਵਿਕਟ ਲਿਆ। ਉਸ ਨੇ ਟੋਨੀ ਡੀ ਜ਼ੋਰਜ਼ੀ (24) ਨੂੰ ਪੈਵੇਲੀਅਨ ਭੇਜਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਹੰਮਦ ਸਿਰਾਜ ਨੇ ਉਸੇ ਓਵਰ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ। ਸਿਰਾਜ ਨੇ ਕਾਇਲ ਵੇਰੇਨ (16) ਅਤੇ ਮਾਰਕੋ ਜੈਨਸਨ (0) ਨੂੰ ਆਊਟ ਕੀਤਾ। ਕੋਰਬਿਨ ਬੋਸ਼ 3 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਕਸਰ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣੇ।

ਪਹਿਲਾ ਸੈਸ਼ਨ ਰਿਹਾ ਸਾਂਝਾ:


ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਲਈ ਪਹਿਲਾ ਸੈਸ਼ਨ ਸਾਂਝਾ ਰਿਹਾ। ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਨੇ ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ 105 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ 3 ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ। ਟਾਸ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ 10.3 ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਿਕਟ ਲਈ 57 ਦੌੜਾਂ ਜੋੜੀਆਂ। ਫਿਰ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਬੁਮਰਾਹ ਨੇ ਰਿਆਨ ਰਿਕਲਟਨ ਨੂੰ 23 ਦੌੜਾਂ 'ਤੇ ਬੋਲਡ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਏਡਨ ਮਾਰਕਰਮ ਨੂੰ 31 ਦੌੜਾਂ 'ਤੇ ਪੰਤ ਹੱਥੋਂ ਕੈਚ ਕਰਵਾਇਆ। ਕੁਲਦੀਪ ਯਾਦਵ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਤੀਜੀ ਵਿਕਟ ਲਈ, ਤੇਂਬਾ ਬਾਵੁਮਾ ਨੂੰ ਧਰੁਵ ਜੁਰੇਲ ਹੱਥੋਂ ਕੈਚ ਕਰਵਾਇਆ। ਉਹ 3 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਪੈਵੇਲੀਅਨ ਪਰਤ ਗਿਆ।

ਟਾਸ 'ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਕਪਤਾਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ:
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਚ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ, ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਕਪਤਾਨ ਤੇਂਬਾ ਬਾਵੁਮਾ ਨੇ ਟਾਸ ਜਿੱਤਿਆ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਕਪਤਾਨ ਸ਼ੁਭਮਨ ਗਿੱਲ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਵਿਕਟਕੀਪਰ-ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਅਤੇ ਉਪ-ਕਪਤਾਨ ਰਿਸ਼ਭ ਪੰਤ ਸੱਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆਏ ਹਨ।

ਤੇਂਬਾ ਬਾਵੁਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਖਿਡਾਰੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਚੁਣੌਤੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸੁਕ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਪਵੇਗਾ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਿੱਚ ਸੁੱਕੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਪਹਿਲੀ ਪਾਰੀ ਵਿੱਚ ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਉਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਾਗੀਸੋ ਬਾਹਰ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੋਰਬਿਨ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਹੈ।"

ਸ਼ੁਭਮਨ ਗਿੱਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਪਿੱਚ ਚੰਗੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇਜ਼ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ਾਂ ਲਈ ਕੁਝ ਹੈ। ਡ੍ਰੈਸਿੰਗ ਰੂਮ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਇਹ ਟੀਮ ਜਿੱਤ ਲਈ ਭੁੱਖੀ ਹੈ। ਇਹ ਟੈਸਟ ਸੀਰੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਖੇਡ ਅੱਗੇ ਵਧੇਗੀ, ਕੁਝ ਮੋੜ ਆਵੇਗਾ। ਰਿਸ਼ਭ ਨੇ ਰੈੱਡੀ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲੈ ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ ਅਕਸਰ ਵੀ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ ਹੈ।"

ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਪਲੇਇੰਗ 11

ਭਾਰਤ: ਯਸ਼ਸਵੀ ਜੈਸਵਾਲ, ਕੇਐਲ ਰਾਹੁਲ, ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਸੁੰਦਰ, ਸ਼ੁਭਮਨ ਗਿੱਲ (ਕਪਤਾਨ), ਰਿਸ਼ਭ ਪੰਤ (ਵਿਕਟਕੀਪਰ), ਰਵਿੰਦਰ ਜਡੇਜਾ, ਧਰੁਵ ਜੁਰੇਲ, ਅਕਸ਼ਰ ਪਟੇਲ, ਕੁਲਦੀਪ ਯਾਦਵ, ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਬੁਮਰਾਹ, ਮੁਹੰਮਦ ਸਿਰਾਜ।

ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ: ਏਡਨ ਮਾਰਕਰਮ, ਰਿਆਨ ਰਿਕੇਲਟਨ, ਵਿਆਨ ਮਲਡਰ, ਟੇਂਬਾ ਬਾਵੁਮਾ (ਕਪਤਾਨ), ਟੋਨੀ ਡੀ ਜ਼ੋਰਜ਼ੀ, ਟ੍ਰਿਸਟਨ ਸਟੱਬਸ, ਕਾਇਲ ਵੇਰੇਨ (ਵਿਕਟਕੀਪਰ), ਸਾਈਮਨ ਹਾਰਮਰ, ਮਾਰਕੋ ਜਾਨਸਨ, ਕੋਰਬਿਨ ਬੋਸ਼, ਕੇਸ਼ਵ ਮਹਾਰਾਜ।

SOUTH AFRICA
EDEN GARDENS STADIUM
ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਬੁਮਰਾਹ
SOUTH AFRICA FIRST INNINGS
INDIA VS SOUTH AFRICA

