ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਨੇ ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ, WTC ਪੁਆਇੰਟ ਟੇਬਲ 'ਚ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ

ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਟੈਸਟ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ 30 ਦੌੜਾਂ ਨਾਲ ਹਰਾਇਆ ਹੈ।

WTC POINTS TABLE
ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਨੇ ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ (IANS PHOTO)
By ETV Bharat Sports Team

Published : November 16, 2025 at 3:25 PM IST

IND ਬਨਾਮ SA ਪਹਿਲਾ ਟੈਸਟ: ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਨੇ ਕੋਲਕਾਤਾ ਦੇ ਈਡਨ ਗਾਰਡਨ ਵਿਖੇ ਖੇਡੇ ਗਏ ਦੋ ਮੈਚਾਂ ਦੀ ਟੈਸਟ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ 30 ਦੌੜਾਂ ਨਾਲ ਹਰਾਇਆ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਜਿੱਤ ਲਈ 124 ਦੌੜਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ ਪਰ ਮਹਿਮਾਨ ਟੀਮ ਦੇ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ਾਂ ਨੇ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਟੀਮ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਪਾਰੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ 93 ਦੌੜਾਂ 'ਤੇ ਢੇਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਦੂਜੀ ਪਾਰੀ ਵਿੱਚ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਸੁੰਦਰ (31) ਅਤੇ ਅਕਸ਼ਰ ਪਟੇਲ (26) ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਕੋਰਰ ਰਹੇ। ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਲਈ ਸਾਈਮਨ ਹਾਰਮਰ ਨੇ ਚਾਰ ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੇਸ਼ਵ ਮਹਾਰਾਜ ਅਤੇ ਜੌਹਨਸਨ ਨੇ ਦੋ-ਦੋ ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ ਅਤੇ ਐਡਮ ਮਾਰਕਰਮ ਨੇ ਇੱਕ ਵਿਕਟ ਲਈ। ਸ਼ੁਭਮਨ ਗਿੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੈਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ।

WTC POINTS TABLE
WTC ਪੁਆਇੰਟ ਟੇਬਲ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ (ICC)

'124 ਦੌੜਾਂ ਦਾ ਮਿਲਿਆ ਟੀਚਾ'

ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਪਾਰੀ ਵਿੱਚ 159 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਪਹਿਲੀ ਪਾਰੀ ਵਿੱਚ 189 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 30 ਦੌੜਾਂ ਦੀ ਬੜ੍ਹਤ ਮਿਲੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਦੂਜੀ ਪਾਰੀ ਵਿੱਚ 153 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਿਹਾ, ਕਪਤਾਨ ਤੇਂਬਾ ਬਾਵੁਮਾ ਦੇ ਅਜੇਤੂ 54 ਦੌੜਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ, ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਪਿੱਚ 'ਤੇ 124 ਦੌੜਾਂ ਦਾ ਟੀਚਾ ਦਿੱਤਾ।

'ਲੜੀ ਬਰਾਬਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼'

124 ਦੌੜਾਂ ਦੇ ਟੀਚੇ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਲੜਖੜਾ ਗਈ, ਜੈਸਵਾਲ (0), ਰਾਹੁਲ (1), ਜੁਰੇਲ (16), ਕਪਤਾਨ ਪੰਤ (2) ਅਤੇ ਜਡੇਜਾ (18) ਸਾਰੇ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਫਲ ਰਹੇ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਭਾਰਤੀ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਛੋਟੇ ਟੀਚੇ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਰਹੇ। ਇਸ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਜਿੱਤ ਨਾਲ, ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਨੇ ਦੋ ਮੈਚਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਵਿੱਚ 1-0 ਦੀ ਲੀਡ ਲੈ ਲਈ। ਲੜੀ ਦਾ ਦੂਜਾ ਮੈਚ 22 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਗੁਹਾਟੀ ਵਿੱਚ ਖੇਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਭਾਰਤ ਲੜੀ ਬਰਾਬਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ।

'ਭਾਰਤ ਚੌਥੇ ਸਥਾਨ ਉੱਤੇ ਖਿਸਕਿਆ'

ਇਸ ਜਿੱਤ ਨੇ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਨੂੰ WTC ਅੰਕ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਚੌਥੇ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਹੁਣ ਇੱਕ ਸਥਾਨ ਖਿਸਕ ਕੇ ਚੌਥੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਿੰਨ ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋ ਜਿੱਤਾਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਹਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਦਾ ਅੰਕ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ 66.67 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੱਠ ਮੈਚਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਦਾ ਅੰਕ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ 54.17 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਜਿੱਤਾਂ, ਤਿੰਨ ਹਾਰਾਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਡਰਾਅ ਹੈ।

ਕੋਚ ਗੰਭੀਰ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ?
ਮੈਚ ਹਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਕੋਚ ਗੌਤਮ ਗੰਭੀਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ 123 ਦੌੜਾਂ ਦਾ ਟੀਚਾ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਹੀ ਰਵੱਈਏ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਖੇਡਦੇ।" ਪਿੱਚ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ, ਗੌਤਮ ਗੰਭੀਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਉਹ ਪਿੱਚ ਸੀ ਜਿਸ ਦੀ ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੀ।"

ਮੈਨ ਆਫ ਦਿ ਮੈਚ ਦਾ ਪੁਰਸਕਾਰ ਕਿਸ ਨੇ ਜਿੱਤਿਆ?
ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਈਮਨ ਹਾਰਮਰ ਨੂੰ ਪਲੇਅਰ ਆਫ ਦਿ ਮੈਚ ਦਾ ਪੁਰਸਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਪਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ। ਮੈਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਹਾਰਮਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਮੈਂ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਸੀ ਕਿ ਜੁਰੇਲ, ਜਡੇਜਾ ਅਤੇ ਪੰਤ ਦੀਆਂ ਵਿਕਟਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ, ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਗੇਂਦਾਂ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਜਿੱਤ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ।"

ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ
WTC ਪੁਆਇੰਟ ਟੇਬਲ
SOUTH AFRICA DEFEATS TEAM INDIA
ਈਡਨ ਗਾਰਡਨ
WTC POINTS TABLE

