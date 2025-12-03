ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ 4 ਵਿਕਟਾਂ ਨਾਲ ਹਰਾਇਆ, ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੋੜਾਂ ਦਾ ਪਿੱਛੇ ਕਰਦੇ ਬਣਾਇਆ ਰਿਕਾਰਡ

ETV Bharat / sports

ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਨੇ ਰਾਏਪੁਰ ਵਿੱਚ ਖੇਡੇ ਗਏ ਦੂਜੇ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ 4 ਵਿਕਟਾਂ ਨਾਲ ਹਰਾਇਆ।

ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ 4 ਵਿਕਟਾਂ ਨਾਲ ਹਰਾਇਆ, (ians)
By ETV Bharat Sports Team

Published : December 3, 2025 at 10:53 PM IST

3 Min Read
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਨੇ ਰਾਏਪੁਰ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਵੀਰ ਨਾਰਾਇਣ ਸਿੰਘ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਖੇਡੇ ਗਏ ਦੂਜੇ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ 4 ਵਿਕਟਾਂ ਨਾਲ ਹਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਟਾਸ ਹਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦਿਆਂ 50 ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ 5 ਵਿਕਟਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ 'ਤੇ 358 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਜਿੱਤ ਲਈ 359 ਦੌੜਾਂ ਦੇ ਟੀਚੇ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਨੇ 49.2 ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ 4 ਗੇਂਦਾਂ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦਿਆਂ 6 ਵਿਕਟਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ 'ਤੇ 362 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾ ਲਈਆਂ।

ਇਸ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸੈਂਕੜੇ ਲਗਾਏ
ਭਾਰਤ ਲਈ ਰੁਤੁਰਾਜ ਗਾਇਕਵਾੜ ਅਤੇ ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ ਨੇ ਸੈਂਕੜੇ ਲਗਾਏ। ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਲਈ ਏਡਨ ਮਾਰਕਰਾਮ ਨੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸੈਂਕੜਾ ਲਗਾਇਆ। ਮਾਰਕਰਾਮ ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਮੈਚ ਜੇਤੂ ਪਾਰੀ ਲਈ ਪਲੇਅਰ ਆਫ ਦ ਮੈਚ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਭਾਰਤ ਵਿਰੁੱਧ ਦੌੜਾਂ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸੰਯੁਕਤ ਸਕੋਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੇ 2019 ਵਿੱਚ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਿਰੁੱਧ ਇੰਨੇ ਦੌੜਾਂ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦੌੜਾਂ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਦੀ ਤੀਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਫਲ ਜਿੱਤ ਹੈ।

ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਲਈ 350 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੌੜਾਂ ਦਾ ਸਫਲ ਪਿੱਛਾ

  • 435 ਬਨਾਮ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਜੋਹਾਨਸਬਰਗ, 2006
  • 372 ਬਨਾਮ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਡਰਬਨ, 2016
  • 359 ਬਨਾਮ ਭਾਰਤ, ਰਾਏਪੁਰ, 2025

ਕੁਇੰਟਨ ਡੀ ਕੌਕ ਸਸਤੇ ਵਿੱਚ ਪੈਵੇਲੀਅਨ ਪਰਤ ਗਏ
ਇਸ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਲਈ ਏਡੇਨ ਮਾਰਕਰਾਮ ਅਤੇ ਕੁਇੰਟਨ ਡੀ ਕੌਕ ਪਾਰੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਆਏ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ 4.5 ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਿਕਟ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ 26 ਦੌੜਾਂ ਹੀ ਜੋੜ ਸਕੇ। ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਸਫਲਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਡੀ ਕੌਕ ਨੂੰ 8 ਦੌੜਾਂ 'ਤੇ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਸੁੰਦਰ ਹੱਥੋਂ ਕੈਚ ਕਰਵਾਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਪਤਾਨ ਤੇਂਬਾ ਬਾਵੁਮਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਿਧ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਨੇ 45 ਦੌੜਾਂ 'ਤੇ ਹਰਸ਼ਿਤ ਰਾਣਾ ਹੱਥੋਂ ਕੈਚ ਕਰਵਾ ਕੇ ਪੈਵੇਲੀਅਨ ਵਾਪਸ ਭੇਜਿਆ।

ਏਡੇਨ ਮਾਰਕਰਮ ਨੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸੈਂਕੜਾ ਲਗਾਇਆ
ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਏਡੇਨ ਮਾਰਕਰਮ ਨੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪਾਰੀ ਖੇਡੀ। ਉਸਨੇ 98 ਗੇਂਦਾਂ ਵਿੱਚ 10 ਚੌਕਿਆਂ ਅਤੇ 4 ਛੱਕਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ 110 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਅਤੇ ਅਫਰੀਕਾ ਲਈ ਜਿੱਤ ਦਾ ਧਾਗਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਿਆ, ਪਰ ਉਹ ਹਰਸ਼ਿਤ ਰਾਣਾ ਦੁਆਰਾ ਰੁਤੁਰਾਜ ਗਾਇਕਵਾੜ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਕੈਚ ਆਊਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਟੀਮ ਲਈ ਮੈਥਿਊ ਬ੍ਰੀਟਜ਼ਕੇ ਨੇ 68, ਡੇਵਾਲਡ ਬ੍ਰੂਵਿਸ ਨੇ 54, ਟੋਨੀ ਡੀ ਜ਼ੋਰਜ਼ੀ ਨੇ 17 (ਰਿਟਾਇਰਡ ਹਰਟ), ਮਾਰਕੋ ਜੈਨਸਨ ਨੇ 2, ਕੋਰਬਿਨ ਬੋਸ਼ ਨੇ ਨਾਬਾਦ 29 ਅਤੇ ਕੇਸ਼ਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਨਾਬਾਦ 10 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਅਤੇ ਟੀਮ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਦਿਵਾਈ। ਭਾਰਤ ਲਈ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਿਧ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਨੇ 2-2 ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਹਰਸ਼ਿਤ ਰਾਣਾ ਨੇ 1 ਵਿਕਟ ਲਈ।

ਰੁਤੁਰਾਜ ਅਤੇ ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ ਨੇ ਸੈਂਕੜੇ ਲਗਾਏ
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਭਾਰਤ ਲਈ ਰੋਹਿਤ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਯਸ਼ਸਵੀ ਜੈਸਵਾਲ ਨੇ ਪਾਰੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਦੋਵੇਂ 9.4 ਓਵਰਾਂ ਬਾਅਦ 62 ਦੌੜਾਂ 'ਤੇ ਆਊਟ ਹੋ ਗਏ। ਰੋਹਿਤ ਸ਼ਰਮਾ 14 ਅਤੇ ਯਸ਼ਸਵੀ ਜੈਸਵਾਲ 22 ਦੌੜਾਂ 'ਤੇ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੁਤੁਰਾਜ ਗਾਇਕਵਾੜ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ ਵਨਡੇ ਸੈਂਕੜਾ ਲਗਾਇਆ, 77 ਗੇਂਦਾਂ 'ਤੇ 12 ਚੌਕਿਆਂ ਅਤੇ 2 ਛੱਕਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਆਪਣਾ 100 ਦੌੜਾਂ ਦਾ ਸਕੋਰ ਬਣਾਇਆ। ਗਾਇਕਵਾੜ ਨੇ 83 ਗੇਂਦਾਂ 'ਤੇ 105 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਸੈਂਕੜਾ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ। ਕੋਹਲੀ ਨੇ 90 ਗੇਂਦਾਂ 'ਤੇ ਸੱਤ ਚੌਕੇ ਅਤੇ ਦੋ ਛੱਕਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਆਪਣਾ 100 ਦੌੜਾਂ ਦਾ ਸਕੋਰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ। ਉਸਨੇ 93 ਗੇਂਦਾਂ 'ਤੇ 102 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਜੋ ਉਸਦਾ 53ਵਾਂ ਵਨਡੇ ਸੈਂਕੜਾ ਸੀ। ਕਪਤਾਨ ਕੇਐਲ ਰਾਹੁਲ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਅਰਧ ਸੈਂਕੜਾ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ, 43 ਗੇਂਦਾਂ 'ਤੇ ਛੇ ਚੌਕੇ ਅਤੇ ਦੋ ਛੱਕਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ 66 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਲਈ ਮਾਰਕੋ ਜੈਨਸਨ ਨੇ ਦੋ ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਨੈਂਡਰੇ ਬਰਗਰ ਅਤੇ ਲੁੰਗੀ ਨਗੀਡੀ ਨੇ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਵਿਕਟ ਲਈ।

