ETV Bharat / sports

ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਨੇ T20 ਅਤੇ ODI ਟੀਮ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਜਾਣੋ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ ਟੀਮ ਦੀ ਅਗਵਾਈ?

ਦੋ ਟੈਸਟ ਮੈਚਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਭਾਰਤ ਵਿਰੁੱਧ ਤਿੰਨ ਵਨਡੇ ਅਤੇ ਪੰਜ ਟੀ-20 ਮੈਚ ਖੇਡੇਗਾ।

IND VS SA 2025
ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਨੇ T20 ਅਤੇ ODI ਟੀਮ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ (IANS PHOTO)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : November 22, 2025 at 1:35 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

South Africa tour of India 2025: ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਦੋ ਮੈਚਾਂ ਦੀ ਟੈਸਟ ਸੀਰੀਜ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀਮਤ ਓਵਰਾਂ ਦੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਗੇ। ਤਿੰਨ ਮੈਚਾਂ ਦੀ ਵਨਡੇ ਸੀਰੀਜ਼ 30 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ 6 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਖੇਡੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਜ ਮੈਚਾਂ ਦੀ ਟੀ-20 ਸੀਰੀਜ਼ 9 ਤੋਂ 19 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਚੱਲੇਗੀ।

ਐਨਰਿਚ ਨੋਰਟਜੇ ਦੀ ਵਾਪਸੀ
ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਦੌਰੇ 'ਤੇ ਆਈ ਟੀਮ ਨੇ ਇਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਲੜੀ ਲਈ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੇਜ਼ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ ਐਨਰਿਚ ਨੋਰਟਜੇ ਟੀ-20 ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। 32 ਸਾਲਾ ਖਿਡਾਰੀ ਨੇ ਆਖਰੀ ਵਾਰ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਲਈ ਜੂਨ 2024 ਵਿੱਚ ਬਾਰਬਾਡੋਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਿਰੁੱਧ ਟੀ-20 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ 2024 ਦੇ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਖੇਡਿਆ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਕੋਚ ਸ਼ੁਕਰੀ ਕੋਨਰਾਡ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਐਨਰਿਚ ਦਾ ਟੀ-20 ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ, ਸੱਟ ਕਾਰਨ ਆਖਰੀ ਦੌਰਾ ਨਹੀਂ ਖੇਡਿਆ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਹਾਂ।"

ਕਾਗਿਸੋ ਰਬਾਡਾ ਬਾਹਰ


ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੌਰੇ 'ਤੇ ਕਾਗਿਸੋ ਰਬਾਡਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾਂਗੇ ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ 'ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਟੈਸਟ ਜਿੱਤ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਸੀ, ਇਸ ਸਮੂਹ ਵਿੱਚ ਡੂੰਘਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਟੀਮ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਮੁੱਖ ਟੀਚਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰੀ ਇੱਕ ਯੂਨਿਟ ਬਣਾਈਏ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਅੱਗੇ ਵਧ ਸਕਣ। ਹਰ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਖਿਡਾਰੀ ਲਈ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਦੇਖਿਆ ਹੈ।"

ਤੇਂਬਾ ਬਾਵੁਮਾ ਭਾਰਤ ਵਿਰੁੱਧ ਰਾਂਚੀ, ਰਾਏਪੁਰ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਾਖਾਪਟਨਮ ਵਿੱਚ ਖੇਡੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਟੀਮ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨਗੇ। ਏਡੇਨ ਮਾਰਕਰਮ ਕਟਕ, ਨਿਊ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ, ਲਖਨਊ ਅਤੇ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਖੇਡੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਟੀ-20 ਲੜੀ ਲਈ ਟੀਮ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨਗੇ।

ਟੀ-20 ਸੀਰੀਜ਼ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਦੀ ਤਿਆਰੀ
ਮੁੱਖ ਕੋਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਕਈ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਇਸ ਵਾਈਟ-ਬਾਲ ਦੌਰੇ ਦੀ ਸੱਚਮੁੱਚ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਟੀ-20 ਸੀਰੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਲਈ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਟੀ-20 ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇਣ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੌਕਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਖੇਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸੰਯੋਜਨਾਂ ਅਤੇ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।"

ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਵਨਡੇ ਟੀਮ
: ਟੇਂਬਾ ਬਾਵੁਮਾ (ਕਪਤਾਨ), ਓਟਨੀਲ ਬਾਰਟਮੈਨ, ਕੋਰਬਿਨ ਬੋਸ਼, ਮੈਥੀਯੂ ਬ੍ਰੀਟਜ਼ਕੇ, ਡਿਵਾਲਡ ਬ੍ਰੇਵਿਸ, ਨੈਂਡਰੇ ਬਰਗਰ, ਕਵਿੰਟਨ ਡੀ ਕਾਕ, ਟੋਨੀ ਡੀ ਜ਼ੋਰਜ਼ੀ, ਰੁਬਿਨ ਹਰਮਨ, ਕੇਸ਼ਵ ਮਹਾਰਾਜ, ਮਾਰਕੋ ਜੈਨਸਨ, ਏਡਨ ਮਾਰਕਰਮ, ਲੁੰਗੀ ਨਿਕੇਲਨ, ਆਰ.

ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ T20I ਟੀਮ
: ਏਡਨ ਮਾਰਕਰਮ (ਕਪਤਾਨ), ਓਟਨੀਲ ਬਾਰਟਮੈਨ, ਕੋਰਬਿਨ ਬੋਸ਼, ਡਿਵਾਲਡ ਬ੍ਰੇਵਿਸ, ਕੁਇੰਟਨ ਡੀ ਕਾਕ, ਟੋਨੀ ਡੀ ਜ਼ੋਰਜ਼ੀ, ਡੋਨੋਵਾਨ ਫਰੇਰਾ, ਰੀਜ਼ਾ ਹੈਂਡਰਿਕਸ, ਮਾਰਕੋ ਜੈਨਸਨ, ਕੇਸ਼ਵ ਮਹਾਰਾਜ, ਜਾਰਜ ਲਿੰਡੇ, ਕਵੇਨਾ ਮਫਾਕਾ, ਡੇਵਿਡ ਮਿਲਰ, ਸੇਂਟ ਨੋਰਿਚ, ਐੱਨ.

TAGGED:

ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ
SOUTH AFRICA TOUR OF INDIA
ਕਾਗਿਸੋ ਰਬਾਡਾ
T20 AND ODI SQUADS
IND VS SA 2025

Quick Links / Policies

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

ਸਰੀਰਕ ਸਬੰਧ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਮਦਦਗਾਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਇਹ ਚੀਜ਼, ਹੋਰ ਵੀ ਮਿਲਣਗੇ ਕਈ ਲਾਭ

ਸਰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਯਾਤਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ? ਇਨ੍ਹਾਂ 5 ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਰੱਖ ਲਓ ਧਿਆਨ

ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋਣ 'ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਲੱਛਣ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ? ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੋ ਸਕਦੈ ਖਤਰਨਾਕ

ਸਿਹਤਮੰਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਖਤਰਾ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੱਛਣਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਕਰੋ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.