ਵਿਆਨ ਮੁਲਡਰ ਨੇ ਟੈਸਟ ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਿੱਚ ਰਚਿਆ ਇਤਿਹਾਸ, 76 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਵਿਸ਼ਵ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜਿਆ
ਵਿਆਨ ਮੁਲਡਰ ਨੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਖਿਲਾਫ ਦੂਜੀ ਪਾਰੀ ਵਿੱਚ 11 ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ 7 ਵਿਕਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਵਿਸ਼ਵ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣਾਇਆ।
Published : November 26, 2026 at 7:01 PM IST
Wiaan Mulder Test Record : ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਨੇ ਸੈਂਚੁਰੀਅਨ ਵਿੱਚ ਖੇਡੇ ਗਏ ਦੂਜੇ ਟੈਸਟ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਰੀ ਅਤੇ 219 ਦੌੜਾਂ ਨਾਲ ਹਰਾਇਆ। ਪਹਿਲੀ ਪਾਰੀ ਵਿੱਚ 91 ਦੌੜਾਂ 'ਤੇ ਆਲ ਆਊਟ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੂਜੀ ਪਾਰੀ ਵਿੱਚ 184 ਦੌੜਾਂ 'ਤੇ ਆਊਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ 304 ਦੌੜਾਂ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ। ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਨੇ 7 ਵਿਕਟਾਂ 'ਤੇ 494 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਪਾਰੀ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਜਿੱਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਟੀਮ ਨੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿਰੁੱਧ 2-0 ਨਾਲ ਟੈਸਟ ਸੀਰੀਜ਼ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ।
ਵਿਆਨ ਮੁਲਡਰ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ
ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਹੋਨਹਾਰ ਆਲਰਾਊਂਡਰ, ਵਿਆਨ ਮੁਲਡਰ ਨੇ ਇਸ ਟੈਸਟ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਲੇ ਨਾਲ 178 ਗੇਂਦਾਂ ਵਿੱਚ 100 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਅਤੇ ਫਿਰ ਗੇਂਦ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ, ਦੂਜੀ ਪਾਰੀ ਵਿੱਚ 11 ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੱਤ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਊਟ ਕੀਤਾ। ਮੁਲਡਰ ਨੇ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਅੱਠ ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ। ਇਸ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੇ ਮੁਲਡਰ ਨੂੰ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦਿਵਾਈਆਂ। ਉਹ ਇੱਕ ਟੈਸਟ ਮੈਚ ਦੀ ਇੱਕੋ ਪਾਰੀ ਵਿੱਚ ਸੈਂਕੜਾ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਸੱਤ ਵਿਕਟਾਂ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲਾ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਦਾ ਖਿਡਾਰੀ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਛੇਵਾਂ ਖਿਡਾਰੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਟੈਸਟ ਮੈਚ ਦੀ ਇੱਕੋ ਪਾਰੀ ਵਿੱਚ ਸੈਂਕੜਾ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਪੰਜ ਵਿਕਟਾਂ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਦਾ ਖਿਡਾਰੀ ਬਣ ਗਿਆ।
Wiaan Mulder’s stunning spell on Day 3 powered South Africa to a romping victory over Bangladesh 💪 Predict the outcome of the upcoming #WTC27 contests via the standings predictor and see if your favourite side can make it to the final next year ➡️ https://t.co/T8iyDajWzL https://t.co/YgSwLhiRhI— ICC (@ICC) November 25, 2026
ਮੁਲਡਰ ਨੇ 76 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਵਿਸ਼ਵ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜਿਆ
ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਵਿਆਨ ਮੁਲਡਰ ਨੇ 76 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਵਿਸ਼ਵ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜਿਆ। ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਟੈਸਟ ਪਾਰੀ ਵਿੱਚ ਚੌਥੇ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਗੇਂਦਾਂ ਵਿੱਚ ਸੱਤ ਵਿਕਟਾਂ ਲੈਣ ਦਾ ਨਵਾਂ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣਾਇਆ। ਮੁਲਡਰ ਨੇ ਕਾਗਿਸੋ ਰਬਾਡਾ, ਮਾਰਕੋ ਜੈਨਸਨ ਅਤੇ ਐਨਰਿਚ ਨੌਰਟਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਿਰਫ਼ 64 ਗੇਂਦਾਂ ਵਿੱਚ ਸੱਤ ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਇਹ ਰਿਕਾਰਡ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਹਿਊ ਟੇਫੀਲਡ ਦੇ ਕੋਲ ਸੀ, ਜਿਸਨੇ 1950 ਵਿੱਚ ਡਰਬਨ ਵਿੱਚ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿਰੁੱਧ 68 ਗੇਂਦਾਂ ਵਿੱਚ ਛੇ ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ ਸਨ।
ਵਿਆਨ ਮੁਲਡਰ ਦਾ ਟੈਸਟ ਕਰੀਅਰ
ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਇਸ ਆਲਰਾਊਂਡਰ ਦਾ ਟੈਸਟ ਕਰੀਅਰ ਲੰਬਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਸਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਟੈਸਟ ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਿੱਚ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਉਸਦੇ ਕੋਲ ਟੈਸਟ ਵਿੱਚ 367 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਵੀ ਹੈ। ਮੁਲਡਰ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਿਰਫ਼ 29 ਟੈਸਟ ਮੈਚ ਖੇਡੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸਦੇ ਪੰਜ ਸੈਂਕੜੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਅਰਧ ਸੈਂਕੜਾ ਹੈ। ਇਸ ਫਾਰਮੈਟ ਵਿੱਚ ਉਸਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਕੋਰ ਜ਼ਿੰਬਾਬਵੇ ਖਿਲਾਫ 367 ਦੌੜਾਂ ਹਨ। ਉਸ ਦੇ ਨਾਂ 56 ਵਿਕਟਾਂ ਵੀ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਚਾਰ-ਵਿਕਟਾਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪੰਜ-ਵਿਕਟਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
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